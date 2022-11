Boris Johnson n’a “pas l’intention” de rencontrer son rival Rishi Sunak au sommet de la Cop27

RIVALS Boris Johnson et Rishi Sunak éviteront une confrontation climatique glaciale alors qu’ils se dirigent tous les deux vers le sommet de la Cop27 aujourd’hui.

Le Premier ministre et l’ancien dirigeant n’ont pas l’intention de se rencontrer lors de la conférence qui se tiendra dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh qui débutera lundi, selon des sources.

Sunak et l’ex-Premier ministre se sont tous deux envolés pour la COP27 aujourd’hui, mais pas ensemble Crédit : AFP

Boris a également décidé de se rendre à l’événement mondial pour cimenter son héritage vert après que le Royaume-Uni ait accueilli l’événement l’année dernière à Glasgow.

Les initiés de Downing Street ont salué sa décision d’y aller, affirmant que M. Sunak “pense que c’est formidable que le Royaume-Uni soit si bien représenté” à la conférence.

Cependant, des alliés proches de Boris ont déclaré qu’il avait un agenda chargé mais qu’il n’avait pas l’intention de rencontrer le Premier ministre.

Hier soir, M. Sunak a déclaré qu’il espérait s’appuyer sur le succès de la COP26 de l’année dernière après avoir décidé de se rendre au rassemblement mondial après avoir initialement dit qu’il n’irait pas.

Il s’adressera au sommet lundi et a déclaré hier soir que la bataille climatique était un “bien moral” pour le monde.

M. Sunak a déclaré: «Lorsque le monde s’est réuni à Glasgow l’année dernière, les nations ont convenu d’une feuille de route historique pour prévenir un réchauffement climatique catastrophique.

“Alors que je me rends à la COP27 en Égypte aujourd’hui, il est plus important que jamais que nous tenions ces promesses.

“Lutter contre le changement climatique n’est pas seulement un bien moral – est-il fondamental pour notre prospérité et notre sécurité futures.”

Il a ajouté : « L’invasion de l’Ukraine par la Russie et la manipulation méprisable des prix de l’énergie n’ont fait que renforcer l’importance de mettre fin à notre dépendance aux combustibles fossiles.

“Nous devons aller plus loin et plus rapidement pour passer aux énergies renouvelables, et je veillerai à ce que le Royaume-Uni soit à l’avant-garde de ce mouvement mondial en tant que superpuissance de l’énergie propre.”