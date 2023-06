Boris Johnson n’a pas encore remis les messages WhatsApp de verrouillage de Covid 2020, selon le gouvernement

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Boris Johnson n’a pas encore remis de messages WhatsApp montrant les discussions qu’il a eues pendant les verrouillages de Covid 2020, a déclaré le gouvernement.

L’enquête britannique Covid-19 veut voir les messages et les cahiers conservés par l’ancien Premier ministre pour dresser un tableau de la façon dont les décisions ont été prises au gouvernement.

Mais l’ancien Premier ministre n’a remis qu’une archive de messages datant de mai 2021 ou plus tard, selon une déclaration de témoin publiée jeudi par le Cabinet Office et envoyée à l’enquête.

M. Johnson aurait les messages d’avant mai 2021 sur un autre téléphone, qu’il n’utilise plus pour des raisons de sécurité. Il a été contraint de le changer lorsqu’il est apparu que son numéro était accessible au public en ligne depuis 15 ans.

Cela survient après que le Cabinet Office a annoncé jeudi qu’il lancerait une contestation judiciaire contre la demande d’enquête pour les messages.

Une déclaration du haut fonctionnaire chargé de la réponse du gouvernement à l’enquête a déclaré que le matériel transmis au Cabinet Office ne contenait « aucune communication WhatsApp avant mai 2021 ».

« Je comprends que c’est parce qu’en avril 2021, à la lumière d’une faille de sécurité très médiatisée, M. Johnson a mis en œuvre des conseils de sécurité concernant le téléphone portable qu’il avait jusqu’alors. »

La déclaration ajoute: « Je crois comprendre que M. Johnson est en possession de cet appareil et qu’il s’agit d’un appareil personnel.

« Le 31 mai, le Cabinet Office s’est entretenu avec les représentants légaux de M. Johnson pour leur demander de vérifier auprès de M. Johnson qu’il était en possession du téléphone et de le confirmer au Cabinet Office.

« Le Cabinet Office a expliqué que si le téléphone pouvait être transmis au gouvernement, il pourrait être évalué par des experts en sécurité. Le matin du 1er juin, le Cabinet Office a envoyé un e-mail pour rechercher une réponse.

Dans une lettre adressée jeudi à la présidente de l’enquête, la baronne Hallett, M. Johnson a déclaré qu’il était « plus qu’heureux » de remettre des messages et des cahiers WhatsApp non expurgés directement à l’enquête.

Il a écrit : « Ceci est bien sûr sans préjudice du contrôle judiciaire que le gouvernement vient de lancer. Je suis d’accord avec la position du Cabinet Office selon laquelle, en principe, les conseils aux ministres ne devraient pas être rendus publics. Cela est évidemment essentiel pour le bon fonctionnement du pays et pour l’impartialité de la fonction publique.

Boris Johnson n’a remis des messages à l’enquête Covid qu’à partir de 2021 ou plus tard (fil de sonorisation)

«Je fais simplement une remarque pratique: je ne vois aucune raison pour laquelle l’enquête ne devrait pas être en mesure de se satisfaire du contenu de mes propres Whatsapps (sic) et cahiers, et de vérifier les conversations Whatsapp (sic) pertinentes (environ 40 d’entre eux) pour tout ce qu’il juge pertinent pour l’enquête Covid.

M. Johnson n’a pas expliqué pourquoi les messages de 2020 n’ont pas été communiqués à l’enquête.

Le gouvernement a déclaré qu’il ne voulait donner à l’enquête que des versions expurgées des messages et que les messages « sans ambiguïté non pertinents » ne devraient pas être ignorés.

Mais la juge à la retraite qui dirige l’enquête, la baronne Hallett, a déclaré qu’il appartenait à l’enquête de juger de ce qui est pertinent et que ces informations pourraient fournir un contexte utile – par exemple si le gouvernement était distrait par d’autres questions.

Le président de l’enquête a déclaré que « l’intégralité du contenu des documents spécifiés est potentiellement pertinente pour les axes d’enquête poursuivis par l’enquête ».

Il est également apparu que M. Johnson avait initialement refusé une demande du Cabinet Office de déplacer ses cahiers vers un « lieu sécurisé » en avril.

Le Cabinet Office a déclaré qu’il partagerait une partie du cahier de M. Johnson dans quelques jours – mais a insisté sur le fait qu’ils devaient être expurgés pour exclure « les sensibilités à la sécurité nationale et les documents sans ambiguïté non pertinents ».

Le gouvernement a déclaré que les documents seraient partagés avec l’enquête Covid par lots, car les responsables n’avaient pas assez de temps pour les expurger.