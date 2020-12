Le sondage mensuel régulier d’un panel de membres conservateurs par le site Web ConservativeHome a mis la satisfaction du Premier ministre à seulement 2,9, devant le seul secrétaire à la Santé Matt Hancock (0,4), le secrétaire au Logement Robert Jenrick (moins-1,8), la présidente du parti Amanda Milling (moins -14,6) et le secrétaire à l’éducation Gavin Williamson (moins-22,5).

L’enquête non scientifique – qui soustrait le pourcentage de mécontents de chaque ministre de ceux qui sont satisfaits de produire une note globale – semble refléter le mécontentement du parti avec le verrouillage du mois dernier et les mois de restrictions à l’activité sociale et économique provoqués par le Covid-19 pandémie.