Boris Johnson met fin à son offre de retour – mais en promet une autre

En fin de compte, toutes les fanfaronnades de Boris Johnson ne pouvaient cacher les faits : il n’avait pas les voix pour remporter la course à la direction du Parti conservateur et organiser un retour politique quelques semaines seulement après avoir été expulsé du poste de Premier ministre.

L’ancien chef conservateur est revenu de ses vacances dans les Caraïbes pour tester les eaux et essayer d’obtenir le soutien d’un nombre suffisant de législateurs pour passer au tour suivant. Mais alors que les médias britanniques comptaient le nombre de partisans déclarés de Johnson, ils ont mis en doute s’il pouvait franchir le seuil des 100 voix.

“Essentiellement, le train en marche de Boris Johnson a explosé”, a déclaré Tim Bale, professeur de politique à Queen Mary, Université de Londres. “Il ne semble vraiment pas avoir attiré autant de soutien qu’il l’espérait.”

Johnson, âgé de 58 ans, est l’une des personnalités les plus reconnues – et les plus controversées – de la politique britannique. Le bouffon de cour autodérision d’un personnage a conduit le parti conservateur à une victoire électorale écrasante en 2019 avec ses discours explosifs et ses politiques populistes. Mais les critiques ont été repoussés par ce qu’ils considéraient comme un penchant à contourner les règles et à entraîner le parti dans une série de scandales qui ont torpillé sa position auprès des électeurs.

Les trois années tumultueuses de Johnson à Downing Street ont comporté des allégations selon lesquelles il aurait donné des contrats gouvernementaux lucratifs à de riches partisans, aurait permis à un haut ministre du Cabinet d’intimider ses subordonnés et aurait utilisé à mauvais escient des dons politiques pour redécorer sa résidence officielle.

Il a finalement été renversé par des suggestions selon lesquelles il aurait mal géré les accusations d’inconduite sexuelle contre un responsable du parti, ce qui l’a forcé à se retirer après que plus de 50 secrétaires du Cabinet et fonctionnaires de niveau inférieur aient démissionné de son gouvernement.

Mais la baisse de Johnson a été résumée dans la controverse de longue date sur les fêtes de Downing Street en 2020 et 2021 qui ont violé les règles de verrouillage du COVID-19.

Avec une enquête visant à déterminer si Johnson avait intentionnellement induit le Parlement en erreur au sujet de la mise en place de ces partis dans les semaines à venir, le scandale planait sur la tentative de Johnson de revenir au pouvoir comme une guillotine. Si l’enquête d’un comité de législateurs conclut à l’outrage au Parlement de Johnson, il pourrait être suspendu du Parlement et faire face à une élection révocatoire.

Ce n’est pas quelque chose que les législateurs conservateurs veulent alors qu’ils tentent d’unir le parti et la nation derrière les réductions de dépenses et les augmentations d’impôts probablement nécessaires pour restaurer la crédibilité financière de la nation après l’échec de l’expérience de la première ministre sortante Liz Truss avec l’économie par ruissellement.

“Tout a commencé parce que Boris Johnson n’a pas été en mesure de diriger le gouvernement de la bonne manière pour le maintenir ensemble … et pour faire respecter les normes de conduite élevées qui sont nécessaires dans les plus hautes fonctions du pays”, a déclaré l’ancien chef du parti William Hague à Times Radio. le vendredi. “Donc, l’idée qu’il revienne est la solution – cela … pourrait devenir une spirale mortelle du Parti conservateur.”

Les partisans de Johnson ont tenté d’ignorer ces critiques. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur l’idée que leur homme prenait les bonnes décisions quand cela importait – faisant sortir la Grande-Bretagne de l’Union européenne, déployant rapidement des vaccins pour lutter contre la pandémie de coronavirus et étant parmi les premiers à envoyer des armes à l’Ukraine face à l’agression russe. .

Quelques heures à peine avant que Johnson ne se retire, l’un de ses partisans les plus virulents a participé à l’influente émission d’interviews politiques de la BBC le dimanche matin et a affirmé qu’il avait déjà le soutien de plus de 100 députés.

“J’ai parlé à Boris Johnson et, clairement, il va se lever”, a déclaré Jacob Rees-Mogg, qui était membre du cabinet de Johnson. “Il y a beaucoup de soutien pour lui.”

Mais le décompte des votes des médias n’a jamais soutenu les fanfaronnades.

Alors que le principal candidat, Rishi Sunak, a dépassé 150 partisans, le soutien de Johnson s’est arrêté à 76, selon le site Web de Guido Fawkes, qui se concentre sur la politique britannique. La BBC ne comptait que 57 partisans de Johnson.

Matthew Parris, chroniqueur pour le Times de Londres, a vu le boosterisme de Boris comme une stratégie pour effrayer l’opposition.

“L’élan est fabriqué en créant l’impression que Johnson est déjà sur le chemin de la victoire”, a écrit Parris vendredi. «Des rapports mystérieux sur les réseaux sociaux suggèrent qu’il progresse parmi les députés qui déclarent – ​​mais l’identité de certains d’entre eux n’est pas divulguée. Ils (nous sommes assurés) se révéleront “plus tard”.

Johnson a tenté un autre stratagème dimanche, essayant de persuader Sunak et Penny Mordaunt, le troisième candidat, d’abandonner et de le soutenir en tant que seul candidat avec le large appel à unir le parti en cette période difficile.

Sunak et Mordaunt ont appelé son bluff.

“Je pense qu’il pensait que la campagne de choc et de crainte pourrait peut-être persuader Rishi Sunak et Penny Mordaunt de se rendre à lui, à ce qui est supposément inévitable”, a déclaré Bale. “Mais ils étaient beaucoup plus intelligents et ont réalisé que ce n’était pas du tout inévitable.”

Johnson a fanfaronné jusqu’à dimanche soir, lorsqu’il est devenu clair qu’il ne pouvait pas compter sur l’aile droite du parti pour le soutenir. Il a jeté ses cartes après que Suella Braverman et Steve Baker, qui l’avaient soutenu en tant que dirigeants du groupe de recherche européen pro-Brexit, aient apporté leur soutien à Sunak.

Alex Crowley, un ancien assistant de Johnson, a déclaré que son ancien patron avait probablement suffisamment de soutien pour se présenter au scrutin. Mais cela n’a pas suffi à surmonter les questions quant à savoir s’il était la bonne personne pour unir le parti des mois après que des dizaines de législateurs ont refusé de servir dans son gouvernement.

“Il y avait beaucoup de voix influentes au sein du parti qui disaient:” En fait, vous savez, ce n’est pas le bon moment, ce n’est pas le bon appel “”, a déclaré Crowley à la BBC. “Et, vous savez, l’instinct naturel de Boris est que s’il ne peut pas gagner, il ne veut pas concourir.”

Mais ne vous attendez pas à ce que Johnson disparaisse de la scène politique.

Lorsque Johnson a quitté ses fonctions début septembre, il a suggéré qu’il prévoyait de retourner à Downing Street.

Il a d’abord quitté la Chambre des communes avec les mots “hasta la vista, baby”, évoquant des images d’Arnold Schwarzenegger qui a promis de revenir en tant que Terminator. Puis il a quitté Downing Street avec une allusion à Cincinnatus, le dictateur romain qui a déposé les armes et est retourné dans sa ferme avant de sortir de sa retraite pour régner à nouveau sur Rome.

Dimanche soir, Johnson a laissé entendre que son retour avait été retardé et non annulé.

Avec les prochaines élections générales prévues à la fin de 2024, il y aura probablement une autre course à la direction dans les mois à venir, à moins que Sunak ne puisse rapidement unir les conservateurs.

“Je pense que je suis bien placé pour offrir une victoire conservatrice en 2024”, a déclaré Johnson dimanche soir.

“Mais au cours des derniers jours, j’en suis malheureusement arrivé à la conclusion que ce ne serait tout simplement pas la bonne chose à faire”, a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez pas gouverner efficacement si vous n’avez pas un parti uni au Parlement.”