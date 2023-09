Boris Johnson met en garde Donald Trump contre la suppression du soutien américain à l’Ukraine

L’ancien Premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson a mis en garde l’ancien président Donald Trump contre un retrait du soutien américain à l’Ukraine s’il redevient président.

« Une victoire de Poutine serait une catastrophe pour l’Occident et pour les dirigeants américains, et je ne crois pas que ce soit un résultat qui pourrait facilement être supporté par un président américain, et encore moins par un président qui souhaite rendre sa grandeur à l’Amérique », a écrit Johnson. dans le Spectator, racontant une récente visite à des soldats ukrainiens blessés dans ce pays déchiré par la guerre.

Johnson a supposé que le peuple ukrainien « menait une guerre d’indépendance » et n’envisagerait pas de négocier un accord de paix avec le président russe Vladimir Poutine, en particulier après la mort dans un accident d’avion du chef mercenaire de Wagner, Yevgeny Prigozhin, dont les forces ont tenté un coup d’État contre le Kremlin. plus tôt cet été.

« Evgueni Prigojine pensait avoir conclu un accord avec Poutine – et cela n’a pas vraiment fonctionné pour lui », a écrit Johnson.

« Il n’y a qu’une chose qu’ils attendent de nous, c’est l’armement nécessaire pour terminer le travail. Je ne comprends donc tout simplement pas pourquoi nous continuons à traîner les pieds. Pourquoi sommes-nous toujours si lents ? » a poursuivi l’ancien Premier ministre. « Comment pouvons-nous regarder ces hommes dans les yeux et expliquer ce retard ? Tout au long de cette guerre, nous avons sous-estimé les Ukrainiens et surestimé Poutine, et nous faisons de même aujourd’hui. »

Trump a affirmé qu’il pourrait garantir la paix en Ukraine dans les 24 heures suivant sa reprise de la Maison Blanche s’il était réélu en 2024 et a soutenu la négociation d’un accord avec Poutine.

Dans son article, Johnson a noté que les États-Unis n’ont consacré qu’environ 1 % de leur budget annuel de défense au soutien des forces armées ukrainiennes, « et que le Royaume-Uni n’a donné qu’une fraction de ce que les États-Unis ont donné ».

« Il n’y a pas de troupes américaines sur le terrain, et aucune possibilité que des cadavres américains rentrent chez eux – et pourtant les enjeux pour l’Occident sont énormes », a-t-il déclaré.

Johnson a déclaré que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy lui avait déclaré que les forces de Kiev n’avaient besoin que de « seulement 200 systèmes balistiques plus sophistiqués tels que les ATACM, et que les États-Unis en avaient des milliers en stock ».

« Pourquoi les garder sur la glace ? À quelle autre fin pourraient-ils servir qui garantirait mieux la sécurité à long terme de l’Occident, y compris des États-Unis ? » Johnson a écrit.

« Certaines voix à Washington ont déclaré que les États-Unis devraient poursuivre une stratégie ‘La Chine d’abord’ et garder les ATACM en réserve au cas où ils devraient être envoyés pour protéger Taiwan. Quelle absurdité », a déclaré Johnson. « La meilleure façon de dissuader une attaque contre Taiwan est de s’assurer que les Ukrainiens gagnent, et le plus rapidement possible. »