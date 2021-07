Boris Johnson met en garde contre les «conclusions prématurées» après la chute des cas de Covid

Boris Johnson a averti les gens de ne pas se laisser emporter par six jours de chute des données d’infection des cas de Covid, car les scientifiques ont déclaré qu’ils étaient agréablement surpris par les données.

Les données officielles de mardi ont montré que les cas de Covid au Royaume-Uni ont diminué pour le septième jour consécutif – mais le Premier ministre a souligné que la pandémie était loin d’être terminée.

« J’ai remarqué évidemment que nous sommes… dans de meilleurs chiffres, mais il est très, très important que nous ne nous permettions pas de nous enfuir avec des conclusions prématurées à ce sujet », a déclaré M. Johnson aux radiodiffuseurs plus tôt mardi.

Il a souligné qu’il faudrait un certain temps pour que la levée des restrictions en Angleterre le 19 juillet soit transmise aux données. « Les gens doivent rester très prudents et cela reste l’approche du gouvernement. »

La fermeture des écoles pour l’été, la fin de l’Euro 2020 et le temps plus chaud sont parmi les facteurs que les épidémiologistes ont suggérés pourraient avoir pour réduire la mixité sociale à l’intérieur et donc la transmission.

Le conseiller de Sage, le professeur Mark Walport, a déclaré: « C’est une bien meilleure nouvelle que l’alternative – mais je pense que tout le monde se gratte un peu la tête pour savoir exactement quelle est l’explication. »

Certains scientifiques ont suggéré qu’une réticence croissante à se faire tester a conduit à une baisse défiant les prédictions du nombre de cas ces derniers jours.

Le professeur Rowland Kao, épidémiologiste à l’Université d’Édimbourg, a averti que des changements dans les tests pourraient signifier que la netteté de la baisse des chiffres quotidiens.

Le professeur Kao a déclaré: «(Les cas) pourraient à nouveau augmenter, car nous ne faisons que commencer à voir l’effet de la libération complète des restrictions associées au 19 juillet en Angleterre. Il se peut donc qu’il y ait encore des augmentations à venir.

Le Royaume-Uni a enregistré 23 511 cas de Covid mardi – une baisse pour un septième jour consécutif. Mais 131 décès ont été enregistrés dans les 28 jours suivant un test positif, le chiffre le plus élevé depuis mars, selon les données officielles.

Les dernières données du NHS montrent également qu’il y a eu une légère augmentation des admissions à l’hôpital en Angleterre.

Alors que certains ont suggéré que les données devraient montrer l’impact du déverrouillage du 19 juillet en Angleterre d’ici la fin de cette semaine, le professeur Neil Ferguson – membre du groupe Sage du gouvernement – ​​a déclaré qu’il faudrait « plusieurs semaines » avant que l’effet ne soit connu. .

« Nous ne sommes pas complètement sortis du bois, mais l’équation a fondamentalement changé », a déclaré le professeur Ferguson. « Je suis certain que d’ici la fin septembre, octobre, nous reviendrons sur la majeure partie de la pandémie. »

Pendant ce temps, M. Johnson a déclaré que si davantage de jeunes au Royaume-Uni étaient vaccinés, cela « nous aiderait tous à aller de l’avant ».

Le Premier ministre a été accusé de blâmer les jeunes pour les taux de vaccination relativement faibles. Il aurait été « déchaîné » à ce sujet, après que des chiffres montrent qu’environ un tiers des 18-29 ans en Angleterre n’ont pas été vaccinés.

Lorsqu’on lui a demandé si les étudiants devaient être complètement vaccinés pour assister aux conférences, le Premier ministre a déclaré: « Je pense que les jeunes de ce pays font un travail incroyable en se présentant pour se faire vacciner. »

Il a ajouté : « Les chiffres sont exceptionnels. C’est maintenant près de 70 pour cent des jeunes de 18 à 20 ans qui se sont présentés pour recevoir des jabs. C’est juste merveilleux.