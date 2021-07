Boris Johnson a déclaré qu’il était « hautement probable » que le pire de la pandémie soit passé, mais a exhorté les gens à agir avec prudence lorsque les restrictions seront levées en Angleterre lundi.

Cela survient alors que le Premier ministre fait face à des critiques croissantes concernant les directives « confuses » données aux acheteurs, aux entreprises et aux navetteurs en Angleterre concernant le port de masques à partir du 19 juillet.

Dans un discours à Coventry, M. Johnson a déclaré: « J’aimerais pouvoir dire que cette pandémie que nous avons traversée est terminée et j’aimerais pouvoir dire qu’à partir de lundi, nous pourrions simplement faire preuve de prudence et nous comporter exactement comme nous l’avons fait. avant d’avoir entendu parler de Covid.

Il a ajouté: « Mais ce que je peux dire, c’est que si nous sommes prudents et si nous continuons à respecter cette maladie et sa menace continue, alors il est hautement probable … le pire de la pandémie est derrière nous. »

De nouvelles directives indiquent que le gouvernement « s’attend toujours » à ce que les acheteurs portent des masques lorsque les restrictions en Angleterre se terminent le 19 juillet, bien qu’elles ne soient plus requises par la loi – une politique critiquée comme un « vrai gâchis » par les syndicats et les entreprises.

Les maires régionaux ont exhorté les ministres à maintenir les masques obligatoires dans tous les services de transport public en Angleterre pour éviter une «inadéquation ridicule» des règles à partir du début de la semaine prochaine.

Le premier ministre gallois Mark Drakeford a également attaqué la politique du gouvernement britannique, affirmant que l’Angleterre était désormais une « valeur aberrante » en matière de port de masque.

« Je pense qu’il sera difficile pour les Anglais de savoir exactement ce qu’on attend d’eux », a déclaré M. Drakeford.

Il a affirmé qu’il serait «plus clair et plus simple» si l’Angleterre s’alignait sur le Pays de Galles et l’Écosse en respectant l’exigence légale.

Mais M. Johnson a insisté sur le fait que le gouvernement avait trouvé le bon équilibre en ce qui concerne l’ouverture en Angleterre et la fin des restrictions légales.

« Il y a des jours et des semaines difficiles à venir alors que nous faisons face à la vague actuelle de la variante Delta et il y aura malheureusement plus d’hospitalisations et plus de décès – mais avec chaque jour qui passe, nous élevons le mur de l’immunité acquise par le vaccin », a-t-il déclaré. jeudi.

Le Dr Roger Barker, directeur des politiques à l’Institute of Directors, a déclaré que les entreprises étaient « naturellement confuses » devant « une série de messages mitigés et d’exigences patchwork » dans les dernières directives.

Le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, a nié plus tôt que les règles étaient devenues une « pagaille totale » avant la levée du verrouillage – affirmant que l’Angleterre entrait dans une ère où « nous exerçons tous notre propre jugement personnel ».

Il a dit à ITV Bonjour la Grande-Bretagne: « Les entreprises et les personnes qui exploitent des réseaux de transports publics, par exemple, porteront également des jugements sur ce qui convient à leur environnement. Je pense que c’est une bonne voie à suivre. »