Boris Johnson met en colère médecins, travaillistes et syndicats en rendant le port du masque volontaire

BORIS Johnson a déclenché une furieuse querelle ce soir en rendant le port du masque volontaire.

Le Premier ministre a mis en colère les dirigeants syndicaux, les maires travaillistes et les médecins en disant qu’il serait acceptable de ne pas se couvrir le visage dans les espaces publics intérieurs à partir du 19 juillet.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Boris Johnson a déclenché une furieuse querelle en faisant porter un masque volontairement Crédit : Louis Wood News Group Newspapers Ltd

Le professeur Chris Whitty dit qu’il portera une couverture s’il était dans un endroit bondé à l’intérieur Crédit : AFP

Il a insisté sur le fait qu’il était temps de « s’éloigner des restrictions légales » et de « permettre aux gens de prendre leurs propres décisions en toute connaissance de cause ».

M. Johnson a déclaré au briefing n ° 10 de ce soir: « Ce que nous voulons faire, c’est que les gens exercent leur responsabilité personnelle, mais se souviennent de la valeur des couvre-visages à la fois pour se protéger et protéger les autres. »

Il a déclaré qu’il continuerait à se masquer dans les endroits surpeuplés « par simple courtoisie ».

Mais l’annonce a été critiquée par la British Medical Association et les maires travaillistes Sadiq Khan et Andy Burnham.

Les propres conseillers médicaux principaux du gouvernement ont également déclaré qu’il existait toujours de solides arguments en faveur du port du masque.

Flanquant le Premier ministre lors de la conférence No10, le professeur Chris Whitty a déclaré qu’il porterait une couverture s’il se trouvait dans un endroit bondé à l’intérieur.

L’annonce a été critiquée par le maire de Londres Sadiq Khan Crédit : Alamy

Le maire de Manchester, M. Burnham, a fulminé « nous ne sommes pas revenus à la normale » Crédit : Reuters

Il en mettrait également un si on lui demandait ou s’il mettait quelqu’un mal à l’aise en n’en portant pas.

Un sondage instantané de YouGov a révélé que 71% des Britanniques pensent que les masques devraient continuer à être obligatoires dans les transports publics.

Et 66% ont déclaré qu’ils devraient toujours être une obligation légale dans les magasins.

Le président de la BMA, le Dr Chaand Nagpaul, a déclaré: «Cela n’a aucun sens d’arrêter de porter des masques faciaux dans des lieux publics fermés tels que les transports publics.

«Nous savons que les masques faciaux sont prouvés pour réduire la propagation de cette infection.

« À une époque où nous avons des niveaux exceptionnellement élevés de cas, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi nous voudrions sciemment que les gens soient infectés. »

« NOUS NE SOMMES PAS DE RETOUR À LA NORMALITÉ »

Le maire de Manchester, M. Burnham, a fulminé : « Nous ne sommes pas revenus à la normale. Nous sommes en pleine pandémie.

« Là où nous en avons besoin, gardons en place certaines de ces exigences. »

Les patrons des compagnies aériennes seront autorisés à définir leurs propres règles et Ryanair a déclaré qu’elles seraient toujours obligatoires sur tous ses vols.

Le Premier ministre a déclaré que l’Angleterre devait profiter du déploiement des coups de pare-chocs, des faibles taux de mortalité et du temps plus chaud.

Il a déclaré : « Si nous n’allons pas de l’avant maintenant, alors que nous avons clairement fait tant de choses avec le programme de vaccination pour rompre le lien entre l’infection et la mort, quand irions-nous de l’avant ?

M. Khan a déclaré que garder les masques dans les transports publics était « l’option la plus simple et la plus sûre » et que des pourparlers auraient lieu.

Le Dr Chaand Nagpaul a déclaré « cela n’a aucun sens d’arrêter de porter des masques faciaux » Crédit : Rex

Le scientifique, le professeur Stephen Reicher, a déclaré que les masques sont une atténuation cruciale

Mais des sources de la mairie ont minimisé la perspective que Londres l’applique, affirmant que cela ne ferait que semer la confusion.

Cependant, le responsable syndical d’Unite, Bobby Morton, a averti que cette décision coûterait des vies et que le Premier ministre aurait du sang sur les mains.

Le chef militant a fait rage : « Le taux d’infection va encore plus haut. Vous verrez plus de décès à cause de cela – c’est une situation intolérable.

« C’est une question d’argent. Tout ce que je voudrais dire, c’est que lorsqu’ils reçoivent cet argent, il peut y avoir du sang dessus.

Le sombre scientifique, le professeur Stephen Reicher, qui conseille le gouvernement, a déclaré: «Je pense que dans certains espaces – des espaces surpeuplés et mal ventilés – les masques sont une atténuation cruciale.»

Mais certains députés conservateurs ont exhorté le Premier ministre à être audacieux et à supprimer toutes les directives sur les masques.

Huw Merriman, président du comité restreint des transports, a déclaré: «Les couvre-visages ne devraient pas être obligatoires, et ne devraient pas non plus être recommandés à titre indicatif. Je pense effectivement que c’est un peu une échappatoire.

Le professeur Robert Dingwall, qui fait partie d’un sous-groupe de conseillers gouvernementaux, a également soutenu le Premier ministre.

Il a déclaré: « Les avantages des masques ont toujours été incertains car la qualité des preuves dans les deux sens est si faible. »