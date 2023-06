Boris Johnson ment: comment l’ex-PM a menti et encore menti à Commons

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La dernière disgrâce de Boris Johnson a été dévoilée dans un rapport accablant qui a révélé qu’il avait délibérément menti et menti à nouveau au Parlement à propos de Partygate.

Dans un verdict sensationnel, un groupe de députés multipartis a recommandé qu’il soit passible d’une suspension de 90 jours – près de deux fois plus longtemps que Liz Truss était Premier ministre – s’il n’avait pas radicalement quitté les Communes la semaine dernière.

L’ancien premier ministre devrait encore subir l’humiliation d’être privé de son laissez-passer à la Chambre des communes, a jugé le comité des privilèges.

M. Johnson s’est déchaîné en affirmant que le groupe multipartite était parvenu à une « conclusion dérangée » pour livrer « le dernier coup de couteau dans un assassinat politique prolongé ».

C’est venu comme:

Le rapport a révélé que l’ampleur des mensonges n’avait « pas de précédent » – car M. Johnson a induit le Parlement en erreur de cinq manières différentes

Les alliés de M. Johnson ont juré d’organiser une révolte des Communes contre un rapport « vindicatif » et des désélections menacées

Le n ° 10 a rejeté les appels pour supprimer la liste des distinctions honorifiques de Johnson, récupérer les frais juridiques ou le priver de son allocation annuelle de 115 000 £

Un responsable a révélé que la conformité au n ° 10 Covid était « une pantomime » et que les « vendredis à 16 heures » se sont poursuivis pendant le verrouillage

L’ex-Premier ministre pourrait être reconnu coupable d’outrage supplémentaire pour 16 rassemblements toujours surveillés par la police

Le comité des privilèges a rejeté l’affirmation de M. Johnson selon laquelle de hauts fonctionnaires lui avaient déconseillé de prétendre aux Communes en décembre 2021 que les règles et les directives de Covid avaient été suivies. En fait, un assistant principal l’a mis en garde contre cela.

Certains des démentis de M. Johnson étaient « si malhonnêtes qu’ils étaient, de par leur nature même, des tentatives délibérées d’induire en erreur », a déclaré le comité.

Les députés ont également considéré la récente tirade de M. Johnson – dans laquelle il a accusé le comité d’être un « tribunal kangourou » alors qu’il quittait son poste de député – un autre mépris, qui a poussé sa suspension recommandée à 90 jours.

M. Johnson a rejeté leurs conclusions comme des « tripes complètes ». Affirmant que c’était une « journée épouvantable pour la démocratie », il a pris pour cible le président du comité du travail, affirmant que « la terrible vérité est que ce n’est pas moi qui ai déformé la vérité pour l’adapter à mes fins – c’est Harriet Harman et son comité ».

Le comité a constaté que M. Johnson avait délibérément induit les Communes en erreur de cinq manières différentes, y compris son affirmation de mai 2022 selon laquelle les règles et les directives avaient été suivies même lorsqu’il « avait prétendu corriger le dossier ».

Boris Johnson a qualifié le rapport de » tripes complètes » (Getty)

Nadine Dorries, un petit groupe d’alliés de Johnson, a également juré de voter contre le rapport « vindicatif » lundi – et a averti ceux qui le soutenaient pourraient être « bottés » par des membres conservateurs en colère de la base.

Mais les alliés de Sunak ont ​​dit L’indépendant que Mme Dorries était «hors de son culbuteur» et a exhorté ses collègues à «faire preuve de fermeté» lorsque le vote libre pour approuver le rapport interpartis aura lieu lundi.

De nombreux conservateurs devraient être absents plutôt que de risquer la colère de leurs électeurs, mais le vote devrait passer avec le soutien des votes travaillistes et SNP.

Les hauts conservateurs ont déclaré que sa carrière politique était désormais « terminée », le président du comité de la défense, Tobias Ellwood, affirmant que le soutien à la base conservatrice « se transformait sous nos yeux » en « déception et colère ».

L’ancien chef adjoint conservateur Michael Heseltine a déclaré que M. Johnson avait « raconté un tas de mensonges », tandis que l’ancien procureur général Dominic Grieve a déclaré: « J’espère qu’il est parti pour de bon ». Max Hastings, l’ancien patron de M. Johnson à Le télégraphea déclaré qu’il faisait « ce que le chien fait contre le lampadaire ».

Boris Johnson et Rishi Sunak lors d’un rassemblement de juin 2020 qui a vu les deux condamnés à une amende (Bureau du Cabinet/AP)

Les travaillistes ont exhorté Rishi Sunak à s’assurer que M. Johnson « rembourse chaque centime » de l’aide juridique financée par les contribuables, tandis que les Lib Dems ont appelé M. Sunak à dépouiller M. Johnson de l’allocation annuelle de 115 000 £ disponible pour les anciens Premiers ministres.

M. Johnson est maintenant également confronté à des appels à se retirer du Conseil privé, qui conseille le monarque, à la suite de la découverte qu’il a induit le Parlement en erreur sur Partygate.

Le député travailliste principal Chris Bryant, président du comité des normes des Communes, a déclaré L’indépendant: « C’est un ancien premier ministre en disgrâce. Normalement, vous ne voudriez vraiment pas qu’un ancien ministre en disgrâce continue au Conseil privé.

Le pair conservateur Lord Lexden a convenu que M. Johnson ne devrait plus être membre, déclarant: « Le faire dans l’atmosphère fiévreuse qui existe actuellement risquerait d’entraîner le monarque dans la politique et donnerait à Johnson une autre cible pour son acrimonie. Cela devrait être fait un peu plus tard.

Le n ° 10 a déclaré qu’il n’était pas prévu de déchirer la liste des distinctions honorifiques de M. Johnson ou de lui demander de rembourser le soutien juridique financé par les contribuables. Le porte-parole de M. Sunak a également précisé que M. Johnson ne perdrait pas l’accès au financement annuel de 115 000 £ accordé aux anciens Premiers ministres.

Nadine Dorries a mis en garde les députés conservateurs contre l’approbation du rapport (Getty)

Downing Street a également rejeté les affirmations – faites par Mme Dorries – selon lesquelles les membres du comité se seraient vu offrir des actes d’accusation comme des « gongs » ou des sièges sûrs. Le porte-parole de M. Sunak a déclaré qu’il était erroné de « traduire » le comité.

S’en prenant au nom de M. Johnson, Mme Dorries a menacé les députés conservateurs qui voteraient pour l’approuver la semaine prochaine avec désélection. « Tout député conservateur qui voterait pour ce rapport n’est fondamentalement pas un conservateur et sera tenu responsable par les membres et le public », a-t-elle déclaré. « Des désélections peuvent suivre. C’est sérieux. »

Un conservateur senior cinglant a dit L’indépendant: « Nadine est hors de son rocker », tandis qu’un autre conservateur senior a déclaré que ses collègues devraient ignorer « ceux qui tapent du pied » à propos d’un soulèvement populaire.

Sir Jacob Rees-Mogg a déclaré que les conclusions contre son ancien patron étaient « fondamentalement erronées ». Sir James Duddridge a déclaré: « Pourquoi ne pas aller jusqu’au bout, mettre Boris dans les stocks et fournir de la nourriture pourrie pour lui jeter de la nourriture pourrie. »

L’ancien député européen David Campbell Bannerman, président de l’Organisation démocratique conservatrice (CDO) a déclaré L’indépendant M. Johnson devrait faire appel des conclusions du comité via la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

Boris Johnson a qualifié le rapport de « tripes complètes » et a qualifié les membres du comité de « Mystic Megs » (PA)

Le rapport du comité a également mis à nu la culture des rassemblements n ° 10 de l’ère Covid. Dans des preuves supplémentaires transmises au groupe, un responsable de Downing Street a déclaré que le personnel avait été averti d’être « attentif » aux caméras, mais que la conformité était « une pantomime » – révélant que la distanciation sociale et le port de masque n’étaient pas appliqués et que les « vendredis à l’heure du vin » se poursuivaient.

M. Johnson était « incapable d’expliquer » pourquoi il considérait sa femme Carrie Johnson et leur architecte d’intérieur comme des « participants absolument nécessaires à une réunion liée au travail » après avoir assisté à la fête d’anniversaire de juin 2020, a déclaré le comité.

L’ancien Premier ministre avait affirmé qu’il estimait que la fête de départ de l’ancien directeur des communications n ° 10 Lee Cain était nécessaire pour le moral du personnel. Mais le comité a déclaré que le moral ne fournissait pas « une licence pour l’interprétation commodément flexible de M. Johnson des règles ».

Le rapport du comité a également averti M. Johnson qu’ils pourraient le déclarer coupable d’un autre outrage pour une « déclaration de vérité » qu’il a fournie expliquant 16 événements à Checkers après qu’un dossier d’éventuelles violations des règles ait été remis à la police.

Les députés ont averti que s' »il apparaît par la suite que les explications de M. Johnson ne sont pas vraies, alors il peut avoir commis un autre outrage ».

La commission des privilèges a également averti les députés soutenant Boris qu’elle ferait bientôt un « rapport spécial » sur toute personne qui « sapait » ou attaquait son travail ou ses membres.

Le rapport a révélé une scission sur la sévérité de la punition de M. Johnson, s’il n’avait pas quitté son siège à Uxbridge et South Ruislip. Les députés se sont demandé s’il devait être définitivement expulsé des Communes.

Allan Dorans du SNP et Yvonne Fovargue du Labour ont soutenu l’interdiction. Mais les quatre membres conservateurs du comité – Sir Bernard Jenkin, Sir Charles Walker, Andy Carter et Alberto Costa – se sont opposés à l’amendement.