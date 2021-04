BORIS Johnson avertira aujourd’hui le président américain Joe Biden et d’autres dirigeants qu’ils doivent réduire les émissions cette décennie ou rester dans les mémoires comme les personnes qui ont échoué la planète.

Le Premier ministre les exhortera à atteindre l’objectif du Royaume-Uni de zéro net d’ici 2050 lors du grand sommet du président sur le climat cet après-midi.

Boris Johnson s’adressera aujourd’hui au sommet américain sur le climat de Joe Biden à l’occasion de la Journée de la Terre Crédit: AFP

S’exprimant à l’occasion du Jour de la Terre, il dira: « Le Royaume-Uni a montré qu’il était possible de réduire les émissions tout en faisant croître l’économie. Si nous voulons arrêter le changement climatique, alors ce doit être l’année. »

Cela survient alors que des MPS de tous les horizons politiques se sont réunis aujourd’hui pour promettre de nouveaux objectifs verts pour aider à sauver la planète.

Pour célébrer le Jour de la Terre avec une journée internationale d’action, les politiciens britanniques se sont engagés à devenir encore plus écologiques pour lutter contre l’urgence climatique.

Plus tard dans la journée, le président américain organisera un énorme sommet international en ligne pour s’adresser aux dirigeants du monde et les inviter à faire plus pour sauver le monde avant qu’il ne soit trop tard.

Lui et le Premier ministre en pousseront d’autres à atteindre les objectifs climatiques ambitieux du Royaume-Uni, promettant d’atteindre le zéro net d’ici 2050.

Joe Biden organisera aujourd’hui un sommet sur le climat à travers le monde pour rassembler les pays – et annoncer qu’il réduira les émissions américaines Crédit: Reuters

Et hier, il s’est engagé à aller encore plus loin en réduisant les émissions à 78% d’ici 2035 également.

Le monde ne doit pas manquer d’agir maintenant, sinon nos enfants et petits-enfants ne nous pardonneront jamais, dira-t-il.

Le Sun s’est entretenu avec des députés de partout à la Chambre des communes pour savoir comment ils prévoient de marquer la journée – avec le vœu d’aller encore plus loin pour sauver notre précieuse planète.

George Eustice – Secrétaire à l’environnement et député de Camborne et Redruth

George Eustice a promis d’acheter local pour réduire son empreinte carbone Crédit: PA

«Ce Jour de la Terre, je m’engage à alléger mon empreinte sur la planète en réduisant considérablement mes« kilomètres alimentaires »et en m’assurant que mes repas du mois prochain sont à base de produits locaux de saison.

«Nous sommes à juste titre fiers de notre nourriture et de nos boissons exceptionnelles et je veux que les gens, tant au pays qu’à l’étranger, fassent la queue pour acheter des Britanniques.

«Mais je souhaite aller plus loin en m’engageant à faire en sorte qu’une plus grande proportion de mes repas vienne encore plus près de chez moi, contribuant en même temps à réduire mon empreinte carbone.

« Profitons davantage des offres incroyables que nous avons la chance d’avoir à nos portes. »

Luke Pollard – Secrétaire à l’environnement de l’ombre du Labour et député de Plymouth Sutton et Devonport

Luke Pollard a promis d’installer des nichoirs dans son propre jardin pour aider à prendre soin de notre planète

«Nous ne sommes pas seulement confrontés à une urgence climatique, mais aussi à une urgence naturelle. C’est pourquoi en ce jour de la Terre, je m’engage à faire non seulement plus pour réduire le carbone, mais aussi à protéger notre faune.

« Je vais mettre plus de nichoirs dans mon jardin, planter plus de fleurs sauvages pour nos abeilles et installer un autre réservoir d’eau pour économiser en utilisant le robinet. »

Alok Sharma – Président de la COP26, le sommet sur le climat organisé par la Grande-Bretagne en novembre

Alok Sharma est devenu végétarien après avoir été inspiré par sa fille Crédit: AFP

«J’ai récemment décidé de couper la viande en suivant l’exemple de ma fille cadette.

« Ce n’est pas pour tout le monde, mais même de petits changements dans notre façon de vivre au quotidien peuvent faire une différence dans la réduction de nos émissions de carbone. »

Ian Blackford – Chef du SNP Westminster et député de Ross, Skye et Lochaber

Ian Blackford a juré de marcher plus et de monter sur son vélo lorsqu’il était à la maison en Écosse Crédit: PA

«Pour de nombreuses personnes, la pandémie de Covid nous a montré à quel point nous apprécions la nature, et le Jour de la Terre nous rappelle de faire ce que nous pouvons pour aider à protéger l’environnement et à vivre de manière plus durable.

« Je marcherai à Londres quand je pourrai utiliser d’autres moyens de transport et je ferai plus de vélo chez moi sur l’île de Skye. »

Zac Goldsmith – Ministre de l’environnement international

Zac Goldsmith a exhorté les Britanniques à s’impliquer dans leurs projets locaux de plantation d’arbres Crédit: PA

«Les arbres et les terres boisées sont une solution à toute une série de problèmes – de l’aide à inverser la perte de biodiversité à la lutte contre le changement climatique, de la prévention des inondations à la lutte contre la pollution.

«Cette année, je m’engage donc à planter 50 nouveaux arbres.

«Le gouvernement s’est engagé à planter des arbres sur 30 000 hectares par an d’ici 2025, et j’encourage tout le monde à s’impliquer dans un programme de plantation d’arbres local.»

Damian Green – Député d’Ashford et ancien adjoint de Theresa May

Damian Green a promis de jeter les gobelets en plastique à usage unique et de les retourner dans des gobelets réutilisables Crédit: Reuters

«Cette année nous a montré plus que jamais l’impact de nos actions sur la santé de la planète.

«Je m’engage à éviter les tasses à café jetables à usage unique à l’avenir et à rechercher activement celles qui peuvent être recyclées ou lavées, une fois les restrictions de Covid levées.

«Nous pouvons tous faire notre part pour aider notre environnement – et chaque petit geste peut aider.»

Andrea Leadsom – Ancien secrétaire à l’environnement

L’ancien secrétaire à l’environnement et aux affaires, Andrew Leadsom, s’est engagé à emporter ses pailles en métal avec elle pour économiser les déchets

«En tant que buveur de smoothie ordinaire, cela m’ennuyait dans le passé de voir que chaque boisson semblait venir avec une paille en plastique ou en papier attachée.

« Cette année, je m’engage à garder mes propres pailles en métal colorées prêtes pour un verre, où que je sois, pour éviter que beaucoup d’entre elles ne vont à la poubelle. »

Caroline Lucas – Députée verte du Brighton Pavilion

Caroline Lucas demandera aux jardineries de sa région de cesser de vendre du compost qui peut nuire à la planète Crédit: Reuters

«Protéger notre planète est bien plus que des engagements individuels, c’est une question de changement de système qui permettrait à chacun de jouer plus facilement un rôle.

« Mais en commençant plus près de chez moi, je vais demander à chaque jardinerie de Brighton de cesser de vendre du compost à base de tourbe afin que nous puissions protéger les tourbières précieuses qui sont le plus grand stock de carbone au monde. »

Barry Gardiner – Ancien secrétaire de l’ombre à l’énergie et député travailliste de Brent North

Barry a promis d’installer un compteur intelligent dans sa maison ce jour de la Terre

«Quelle bonne idée de mettre au défi tous ceux d’entre nous qui parlons de la crise climatique de faire réellement une différence dans nos propres vies.

«Tu m’as vraiment mis sur place pour penser à quelque chose de nouveau. J’ai déjà déterré le béton devant ma maison et l’ai transformé en jardin, je conduis un hybride, mange des légumes la moitié de la semaine et composte mes déchets mais je me rends compte que je je n’ai pas de compteur intelligent pour réduire ma consommation d’énergie.

« Alors merci de m’avoir invité. J’ai hâte de réduire les factures d’énergie et de créer une planète plus verte. »

Neil Parish – président du comité de l’environnement et député conservateur de Tiverton et Honiton

Neil Parish a promis de planter 50 nouveaux arbres dans sa propre ferme Crédits: Getty Images – Getty

«Pour marquer le Jour de la Terre cette année, je concentrerai mes efforts sur la lutte contre les plastiques et la plantation de plus d’arbres – et je m’engage à planter personnellement au moins 50 nouveaux arbres sur ma ferme.

«Je suis impatient de planter des arbres« intelligemment », ce qui signifie que je m’assure que les bons arbres sont plantés aux bons endroits. Si cela est fait correctement, la plantation d’arbres peut avoir une myriade d’avantages environnementaux.

«À la suite du COVID-19, nous avons constaté une augmentation des plastiques à usage unique, en raison de l’utilisation de millions de kits de test, de masques faciaux et d’autres matériels médicaux.

« Nous devons maintenant plus que jamais nous recentrer sur la lutte contre les plastiques alors que nous nous remettons de la pandémie. »

Rebecca Pow – Ministre de l’environnement national et députée de Taunton Deane

Rebecca Pow semera des fleurs sauvages dans son propre jardin à l’arrière Crédit: Rex Features

«Je m’engage à faire de la place pour la nature dans mon propre jardin en semant une zone de fleurs sauvages.

« Avec tant d’autres personnes, j’ai trouvé que le jardinage et la nature m’ont offert une véritable évasion pendant le verrouillage; j’ai observé les abeilles et d’autres pollinisations au travail polliniser les fruits, les fleurs et les légumes et je veux fournir une source supplémentaire de nectar. pour ces créatures cruciales, je sème donc une mini zone de fleurs sauvages. «

Guy Opperman – ministre des Pensions et député conservateur d’Hexham

«Je vais essayer de ne plus utiliser de plastique pendant un mois, à la fois pour faire la différence et pour comprendre l’ampleur du problème auquel nous sommes tous confrontés.

«J’espère que cela signifie aussi que je ferai des achats locaux et avec des indépendants bien plus que d’aller dans un supermarché. Je continuerai également d’éviter Amazon – je n’ai rien acheté par leur intermédiaire en 2021 et j’essaierai de continuer!»

Darren Jones – député travailliste de Bristol North West et président du comité de sélection des entreprises

Darren Jones s’impliquera dans la plantation d’arbres dans sa région Crédit: Rex Features

«Nous avons la chance de disposer de nombreux espaces verts à Bristol North West, mais de nombreuses zones peuvent être« reboisées ». C’est parfait pour l’environnement naturel mais aussi pour les résidents. Ma promesse est d’aider cette grande campagne en plantant des arbres dans de minuscules forêts urbaines.

«Et j’appelle les lecteurs aujourd’hui à regarder comment ils peuvent aussi planter des arbres dans leurs propres communautés pour aider la planète en ce Jour de la Terre.»

Alan Brown, député SNP de Kilmarnock et Loudoun et porte-parole de l’ombre pour l’énergie et le changement climatique

Alan Brown a promis de prendre le train plutôt que de descendre de sa circonscription Crédit: PA: Press Association

«Je m’engage à prendre le train aussi souvent que possible à des fins de voyage au lieu de prendre l’avion pour me rendre à Londres.

«De plus, avant la pandémie, alors que je travaillais au bureau de circonscription, je faisais entrer et sortir le bus de Kilmarnock au lieu de conduire.

« C’est quelque chose que je referai une fois que je pourrai travailler en toute sécurité depuis le bureau. »

Philip Dunne – député conservateur de Ludlow et président du comité d’audit environnemental

«L’année dernière, notre rapport sur les déchets électroniques a révélé qu’il y a suffisamment de câbles inutilisés ramassant la poussière dans les foyers britanniques pour faire le tour du monde cinq fois.

«Non seulement les installations électriques stockées sont souvent fabriquées avec des matières premières qui s’épuisent et sont essentielles pour une énergie à faible émission de carbone, mais des millions de tonnes de CO2 pourraient être économisées si les articles sont éliminés correctement.

« C’est pourquoi, en ce jour de la Terre, je m’engage à fouiller dans les tiroirs pour récupérer les vieux câbles en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage. »

