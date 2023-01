Boris Johnson mêlé à une nouvelle querelle sur les finances

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Boris Johnson a été invité à faire la lumière sur ses affaires financières et à mettre fin à ses ambitions de leadership conservateur, alors que l’ancien Premier ministre était impliqué dans une nouvelle dispute sur l’argent.

On pense que le Premier ministre a obtenu une ligne de crédit de 800 000 £ alors qu’il était au n ° 10, soutenu par un parent millionnaire qui a été suggéré pour un rôle de premier plan dans un quango.

L’homme d’affaires canadien Sam Blyth a accepté de garantir l’énorme facilité de crédit de son cousin éloigné en décembre 2020 avant qu’elle ne soit souscrite en février 2021, selon un article de journal.

Le parti travailliste a condamné le manque de transparence autour des “arrangements financiers prétendument obscurs”, appelant le n ° 10 à dire clairement qui exactement M. Johnson avait reçu de l’argent et d’autres avantages lorsqu’il était Premier ministre.

Les députés conservateurs ont déclaré que les dernières questions sur les finances de M. Johnson, venant peu de temps après de nouvelles affirmations accablantes du Partygate, montraient exactement pourquoi il n’était pas un “personnage approprié” pour être Premier ministre.

Interrogée sur l’énorme ligne de crédit de 800 000 £, l’ancienne ministre conservatrice Caroline Nokes a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen de revenir. “Boris était un politicien particulier à une époque particulière … mais ce n’est pas son heure. Nous avons besoin de politiciens sensés et adultes », a-t-elle déclaré à la BBC. Dimanche avec Laura Kuenssberg.

“Cela devrait aider à tuer toute chance qu’il a de revenir”, a déclaré un député d’arrière-ban L’indépendant. “Il n’était pas un personnage approprié pour être premier ministre. Les histoires sur Partygate et ses finances continueraient à arriver s’il essayait de revenir.

Un autre député conservateur soutenant Sunak a déclaré que l’énorme marge de crédit que M. Johnson avait reçue au n ° 10 “nous rappelle pourquoi tant de gens s’inquiétaient de lui en tant que chef”.

Ils ont ajouté: «Mais certains députés s’en fichent parce qu’il est un personnage tellement unique. Vous ne pouvez toujours pas exclure une poussée de retour, car il y a un groupe hardcore qui pense que nous avons fait la mauvaise chose en nous débarrassant de lui.

Le président de la banque Natwest, Sir Howard Davies, a également critiqué M. Johnson, suggérant que les marchés réagiraient très mal à toute tentative de retour. “Gérer le pays n’est pas la même chose que gérer ses propres finances, où il semble qu’il y ait des gens mystérieux prêts à combler n’importe quel déficit budgétaire”, a-t-il déclaré à la BBC.

L’équipe de la propriété et de l’éthique du Cabinet Office aurait approuvé l’accord de crédit de 800 000 £ en décembre 2020 après que M. Johnson a demandé l’avis du secrétaire du cabinet Simon Case, le L’heure du dimanche signalé.

Le cousin canadien de M. Johnson, le garant de la ligne de crédit, a été envisagé pour un poste de directeur général du British Council, un organisme public non ministériel lorsque les arrangements de garant ont été mis en place, selon le journal.

Mais les responsables de M. Case et du Cabinet Office n’auraient pas été au courant de la demande de quango de M. Blyth, ayant été assurés qu’il n’y avait aucun conflit d’intérêts. Et M. Johnson a insisté sur le fait qu’il n’était pas au courant de l’apparition de M. Blyth sur une liste recommandée pour le poste au British Council.

Un porte-parole de l’ancien Premier ministre a déclaré: “Boris Johnson n’a en aucune façon aidé et n’était au courant d’aucune candidature de Sam Blyth, formelle ou informelle, pour occuper un poste quelconque au sein du British Council, et personne non plus n’était au courant. No 10 qui agissait en son nom.

Il n’y a aucune suggestion d’acte répréhensible de la part de M. Blyth, qui serait un ami du père de M. Johnson, Stanley Johnson. Le Canadien a dit au L’heure du dimanche: “Je suis au courant de la déclaration que fait Boris Johnson et je peux confirmer l’exactitude de son récit.”

L’épouse de l’ancien Premier ministre, Carrie Johnson, aurait utilisé gratuitement la villa de M. Blyth en République dominicaine au début de 2022, avant que M. Johnson et toute la famille n’y passent leurs vacances en octobre.

M. Johnson a fait valoir que l’utilisation de la villa en République dominicaine n’avait pas besoin d’être enregistrée car son utilisation gratuite provenait d’un membre de la famille fournissant un avantage personnel. “Tous les intérêts financiers de Boris Johnson sont et ont été correctement déclarés”, a déclaré un porte-parole.

Boris et Carrie Johnson devant le No 10 (Getty Images)

La présidente du parti travailliste, Anneliese Dodds, a déclaré: “Boris Johnson n’a jamais été apte à occuper un poste. Ces prétendus arrangements financiers obscurs ne font que confirmer ce fait. Cela soulève la question de savoir pourquoi cet arrangement n’a pas été déclaré publiquement.

Elle a ajouté: «Le public a le droit de savoir quand des cadeaux et des prêts importants sont faits aux dirigeants pour éviter toute suggestion d’influence inappropriée. Est-ce que No10 ou le Parti conservateur confirmeront exactement de qui Johnson a reçu de l’argent lorsqu’il était dans No10, pourquoi cela n’a pas été correctement déclaré et ce que ces riches individus ont été offerts en retour?

Les dernières révélations viennent après L’indépendant a révélé une scission amère entre les conservateurs en guerre sur la question de savoir si M. Johnson devait être rétabli en tant que chef compte tenu de son histoire de scandale.

La whip en chef libérale démocrate, Wendy Chamberlain, députée, a déclaré: «Il est clair comme le jour qu’il remplit ses coffres et prépare un retour. Ce premier ministre en disgrâce ne devrait pas en avoir un. Johnson doit publiquement exclure un retour.

Analyse par L’indépendant montre que M. Johnson a récolté plus de 2,6 millions de livres sterling de revenus, de dons et d’avantages en nature au cours de la seule année écoulée.

Le total comprend des revenus extérieurs d’un peu plus de 1,3 million de livres sterling au cours des 12 derniers mois, alors que l’ancien Premier ministre est entré dans le circuit de la parole après avoir quitté le n ° 10 en septembre.

M. Johnson n’a également reçu que 1,2 million de livres sterling de dons et d’hospitalité, de cadeaux et d’avantages en nature – dont un don de 1 million de livres sterling de l’homme d’affaires Brexiteer Christopher Harbourne et un hébergement d’une valeur d’un peu plus de 60 000 livres sterling de Lord Bamford et Lady Bamford.

Il est également apparu que M. Johnson avait mis un dîner coûtant plus de 4000 £ sur une carte de crédit du gouvernement alors qu’il était avec du personnel à New York pour une réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2021.

La facture de 4 445,07 £ pour le repas chez Smith & Wollensky apprécié par M. Johnson et son entourage est apparue dans une question posée par le Labour. “Alors que les familles sont malades d’inquiétude et luttent pour joindre les deux bouts, ce gaspillage d’argent public est obscène”, a déclaré la vice-dirigeante travailliste Angela Rayner.

Le ministre des Affaires étrangères, David Rutley, a déclaré: “Les dépenses étaient soumises aux contrôles normaux du FCDO et à une utilisation appropriée des fonds publics.”