Boris Johnson manque le “but ouvert” de la victoire de Lioness pour stimuler le sport féminin, selon le parti travailliste

Les travaillistes ont accusé le gouvernement d’avoir raté une opportunité de “but ouvert” de construire un héritage de réalisations sportives féminines sur le dos de la victoire historique des Lionnes d’Angleterre à l’Euro.

L’accusation est intervenue alors que Boris Johnson a exclu un jour férié pour célébrer le succès des footballeuses en battant l’Allemagne 2-1 pour remporter leur premier trophée majeur à Wembley dimanche.

La porte-parole sportive du Labour, Lucy Powell, a exhorté M. Johnson à changer d’avis, arguant qu’un jour férié donnerait aux clubs la possibilité de promouvoir le jeu auprès des femmes et des filles.

Et elle a dit que toute l’équipe Lionness devrait être reconnue dans les honneurs du Nouvel An.

Downing Street a signalé que le Premier ministre soutenait l’équipe de l’Euro, déclarant qu’il “voudrait certainement voir l’équipe recevoir la reconnaissance qu’elle mérite à juste titre pour sa victoire historique”.

Mais le porte-parole officiel de M. Johnson a repoussé les appels à un jour férié, affirmant qu’il n’était “pas prévu” d’ajouter un jour de fête à la liste actuelle.

Le Premier ministre a haussé les sourcils en ne participant pas à la finale de l’Euro dimanche, après avoir rejoint les supporters dans les tribunes de Wembley vêtus d’un maillot anglais lorsque l’équipe de Gareth Southgate a atteint le match masculin équivalent l’année dernière.

Le match a eu lieu un jour après que M. Johnson et sa femme Carrie ont accueilli des amis et de la famille pour une célébration de mariage tardive dans la maison de campagne du donateur conservateur Lord Bamford.

Alors que le chancelier allemand Olaf Scholz est venu à Londres pour le match et a félicité l’équipe perdante dans le vestiaire pour ses efforts, le gouvernement britannique était représenté par la ministre des femmes Liz Truss – favorite pour prendre la place de M. Johnson en septembre – et la secrétaire à la culture Nadine Dorries.

Et aucun plan n’a été annoncé pour que Sarina Wiegman et son équipe visitent le 10 Downing Street, comme l’ont fait les vainqueurs de la Coupe du monde de rugby masculin en 2003 et les joueurs de cricket vainqueurs des Ashes en 2005.

M. Johnson n’a pas pu rencontrer les joueurs lorsqu’ils ont rejoint les fans pour une fête de célébration à Trafalgar Square lundi alors qu’il se trouvait en Irlande du Nord pour les funérailles de l’ancien chef du parti unioniste d’Ulster, Lord Trimble. Et il part mercredi pour cinq jours de vacances en famille.

Lorsqu’on lui a demandé si l’absence du Premier ministre de Wembley reflétait mal son attitude envers le football féminin, son porte-parole a déclaré: “Je pense que le public jugera le gouvernement sur le soutien qu’il a apporté au football féminin.

« C’est un gouvernement qui s’est fermement engagé à soutenir le football féminin et à investir dans celui-ci.

“Le Premier ministre a soutenu l’équipe tout au long et regardait le match avec sa famille à la maison.”

Mais Mme Powell a déclaré que le gouvernement devrait reconnaître que le triomphe de l’Euro représente un “moment clé” pour inspirer la prochaine génération de joueuses.

“Le pays est à juste titre fier de nos Lionnes gagnantes, qui ont montré le meilleur des Britanniques”, a-t-elle déclaré.

« Les conservateurs ont un terrible bilan en s’appuyant sur le succès de nos vedettes sportives avec un héritage réel et durable. Les ministres doivent s’assurer que nous ne manquons pas l’opportunité de but ouvert que leur succès offre en cimentant le football féminin.

“C’est un moment qui pourrait changer la donne pour capitaliser sur l’élan du football féminin et s’assurer que les jeunes filles qui sont inspirées pour ramasser un ballon aujourd’hui puissent être les prochaines Lionnes.”

Les travaillistes ont appelé le gouvernement à poursuivre l’examen du football féminin promis dans l’examen Crouch de 2021, en commençant par nommer un président pour faire avancer ses travaux.

Et le parti a déclaré que les ministres devraient s’appuyer sur des programmes tels que les partenariats avec les écoles de football pour filles de la FA afin que toutes les filles puissent jouer au football à l’école, tout en soutenant l’engagement du Labour en faveur d’activités parascolaires pour tous les enfants, y compris un accès élargi aux clubs sportifs.

Mme Powell a souligné un récent rapport du National Audit Office concluant que la proportion d’adultes pratiquant des sports au moins une fois par semaine a diminué au cours des trois années suivant les Jeux olympiques de Londres en 2012, bien que le gouvernement ait fait de la participation accrue de la base un élément clé de sa candidature pour Le tournoi.

Et elle a déclaré que depuis leur arrivée au pouvoir en 2010, les gouvernements conservateurs ont mis fin aux partenariats sportifs scolaires du parti travailliste, ont réduit le financement de la natation libre et ont abandonné l’objectif d’augmenter la participation de 2 millions.

Les travaillistes demandent également à l’UEFA de rendre les prix plus équitables lors des futurs tournois de l’Euro, les équipes masculines recevant actuellement 23 fois plus de gains que les équipes féminines.