BORIS Johnson lèvera presque toutes les restrictions de Covid à partir du 19 juillet dans le cadre de son «plan de liberté» qui doit être publié la semaine prochaine, a-t-on rapporté.

Le Premier ministre a donné hier son indication la plus claire à ce jour qu’il poursuivra le déverrouillage complet plus tard ce mois-ci.

La troisième vague de Covid a déjà culminé, ont déclaré des experts – comme l’a révélé Boris Johnson: « Nous sommes dans le dernier stade » Crédit : PA

« Les doubles jabs seront un libérateur », déclare le Premier ministre

Hier, M. Johnson a nourri l’espoir que les restrictions prendraient fin le 19 juillet afin que la vie puisse « revenir à ce qu’elle était ».

Il a déclaré: « Cela semble de plus en plus clair … la vitesse de déploiement de ce vaccin a rompu ce lien entre l’infection et la mortalité et c’est une chose incroyable.

« Cela nous donne de la marge, nous pensons le 19 pour avancer, prudemment, de manière irréversible. »

Il a ajouté : « Les doubles jabs seront un libérateur. Je sais que les gens sont impatients que nous nous ouvrions plus vite. Bien sûr, je veux le faire. Nous sommes maintenant dans le dernier stade, je crois vraiment. Nous devons examiner très attentivement les données.

« Pour le moment, nous constatons une forte augmentation des cas, mais cela ne se traduit pas par une forte augmentation des maladies graves et des décès. »

Il a déclaré qu’il devenait de plus en plus clair que le déploiement des jabs avait rompu le lien entre l’infection et la mort.

Cependant, il a ajouté : « Je vais définir dans les prochains jours à quoi ressemblera l’étape 4.

« Nous voudrons revenir dans un monde aussi proche que possible du statu quo. » Hier, 27 989 nouveaux cas ont été signalés au Royaume-Uni.

La semaine dernière, il y en a eu 146 360, soit une augmentation de 72 % en sept jours.

Mais seulement 22 décès ont été enregistrés hier, faisant 114 au cours de la semaine dernière, soit une augmentation de 10%.

Steve Baker, vice-président du Covid Recovery Group of Tory MPs, a déclaré que les restrictions ne doivent pas revenir dans les mois à venir une fois qu’elles seront assouplies le 19 juillet.

Il a déclaré : « Les ministres me donnent toutes les indications que je vais être heureux le 19 juillet.

« C’est formidable – il n’y a rien que j’aimerais plus que de voir les restrictions levées cet été afin que nous puissions tous prendre un nouveau départ cet automne.

« Le problème, c’est que je crains de ne pas être heureux en automne et en hiver lorsque le lobby de la santé fait pression pour de nouveaux verrouillages afin de gérer la capacité du NHS. »

Des sources gouvernementales ont déclaré au Mail qu’une décision finale sur la levée des restrictions ne serait prise que le 12 juillet, mais un plan complet sera publié la semaine prochaine pour aider les entreprises à se préparer.

Boris Johnson a déclaré que » les doubles coups seront un libérateur » alors que le pays attend avec impatience la Journée de la liberté Crédit : AFP

Le PM devrait sanctionner la levée de toutes les limites des contacts sociaux – y compris l’interdiction des rassemblements de plus de 30 personnes. Les boîtes de nuit seront enfin autorisées à rouvrir.

Les plans pour les passeports vaccinaux ont également été abandonnés pour les grands événements – bien que les organisateurs soient autorisés à définir leurs propres exigences pour les détenteurs de billets.

Les ministres sont également convaincus que les règles sur les masques faciaux seront abandonnées – bien que cela n’ait pas été confirmé.

Hier, 259 patients supplémentaires ont été admis à l’hôpital, dont 1 735 au cours de la semaine dernière, soit une augmentation de 11%.

Le Kings College de Londres affirme que la plupart des personnes hospitalisées ou tuées par le virus n’ont pas été vaccinées, et les symptômes de Covid au Royaume-Uni ressemblent désormais « plus à un mauvais rhume ».

Le professeur Tim Spector a déclaré: « Nous avons peut-être atteint le pic des infections à Covid dans le nord-ouest et les Midlands de l’ouest, où la variante Delta s’est rapidement installée. »