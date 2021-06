BORIS Johnson devrait lever la limite de 30 personnes pour les mariages même si l’assouplissement du 21 juin est retardé, a-t-on rapporté.

Le Premier ministre – qui a épousé Carrie Symonds le mois dernier – serait déterminé à mettre fin aux restrictions actuelles sur les mariages le 21 juin, rapporte le Times.

Selon les règles actuelles, 30 personnes sont autorisées à assister à une cérémonie de mariage ou à une réception dans un lieu sécurisé Covid.

Le gouvernement a visé à lever toutes les restrictions finales de Covid à partir du 21 juin – mais les inquiétudes concernant la propagation de la variante indienne – ou Delta – signifient qu’un retard est envisagé.

Des couples à travers le pays ont été contraints de reporter leur mariage après que les restrictions de Covid ont été introduites pour la première fois en mars dernier.

Mais dans un énorme coup de pouce pour le secteur du mariage, le plafond de 30 personnes serait supprimé le 21 juin – même si un assouplissement d’autres restrictions est retardé.

‘DIFFICILE’ SUR LE SECTEUR DU MARIAGE

Cela survient alors que M. Johnson a laissé entendre que la Journée de la liberté du 21 juin sera retardée.

Une source gouvernementale a déclaré au Times : « Cela a été difficile pour le secteur.

« Si vous avez des stades pleins de monde, pourquoi les mariages ne peuvent-ils pas avoir lieu avec plus de 30 personnes? »

La limite de 30 personnes aux funérailles a été levée le 17 mai, dans le cadre de l’étape 3 de la feuille de route du gouvernement.

Dans le cadre du plan de mariage du gouvernement visant à assouplir davantage les restrictions, les invités pourraient s’asseoir à des tables qui ne sont pas socialement éloignées, mais il serait conseillé d’être « prudent ».

Mais les invités seraient tenus de porter des masques et d’exercer un « jugement personnel » sur les câlins, conformément aux directives actuelles.

En dehors de la première danse du couple, les directives actuelles indiquent que la danse est déconseillée « en raison du risque accru de transmission ».

D’autres rassemblements sociaux spéciaux, tels que les baptêmes et les bar-mitsva, verraient également les règles assouplies, a-t-on rapporté.

Le Premier ministre, 56 ans, et Mme Symonds, 33 ans, se sont mariés dans un service top secret de la cathédrale de Westminster le 29 mai.

L’événement était de six mois dans la planification. Moins de 30 invités avaient été conviés, tous annoncés à la dernière minute.

Les invités ont eu droit au thé de l’après-midi dans le jardin de Downing Street, où ils ont chanté et dansé autour d’un feu de camp jusqu’au petit matin.

Une célébration plus importante est prévue pour l’été prochain lorsque la limite de 30 personnes devrait être supprimée.

Mercredi, le Premier ministre a averti que les cas et les hospitalisations se multipliaient dans certaines parties du pays – et a refusé de s’engager à déverrouiller dans deux semaines.

Le nombre de cas au Royaume-Uni a augmenté de 7 540, le bond le plus élevé d’infections quotidiennes depuis février.

S’exprimant alors qu’il atterrissait à Cornwall pour le G7, le Premier ministre a déclaré: « Lundi… nous verrons où nous en sommes.

« Je pense que ce que tout le monde peut voir très clairement, c’est que les cas augmentent et, dans certains cas, les hospitalisations augmentent.

« Ce que nous devons évaluer, c’est dans quelle mesure le déploiement du vaccin, qui a été phénoménal, a renforcé la protection de la population afin que nous puissions passer à l’étape suivante. Et c’est donc ce que nous allons examiner. «

Boris Johnson a laissé tomber son indice le plus sombre à ce jour selon lequel la Journée de la liberté du 21 juin sera retardée

Boris Johnson doit faire une annonce lundi sur l’opportunité d’abandonner toutes les règles Covid à partir du 21 juin, ou d’en conserver certaines plus longtemps pour garder les cas de Covid sous contrôle.

Les ministres ont souligné à plusieurs reprises qu’il était trop tôt pour prendre une décision, mais ils garderont toutes les options sur la table.

Pendant ce temps, un million de jabs, un record, ont été réservés mardi par des jeunes désireux de reprendre une vie normale.

Les jeunes ont alimenté une ruée « à grand succès » sur le site de réservation du NHS, obtenant plus de 750 rendez-vous par minute, après que les vaccins ont été déployés pour le groupe d’âge des 25-29 ans.

Le chef des services de santé, Sir Simon Stevens, a déclaré que la flambée avait « explosé hors de l’eau » par crainte que les personnes dans la vingtaine ne veuillent pas de jabs.

Il a déclaré: «L’enthousiasme pour le programme de vaccination le plus important et le plus réussi reste fort, car les réservations pour le vaccin salvateur ont atteint un niveau record.

«C’est formidable que les 25-29 ans aient envoyé des réservations à des niveaux de superproduction, suivant de près des millions d’autres.

« L’enthousiasme évident des jeunes adultes pour obtenir leur jab a fait sauter de l’eau la suggestion qu’ils pourraient ne pas se manifester pour se protéger et protéger leurs proches.

« Rappelez-vous, vous êtes le prochain lorsque vous recevez le texte. »