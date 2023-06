Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Boris Johnson a accusé Rishi Sunak de « dire des bêtises » sur ses nominations à la Chambre des Lords alors que la querelle de plus en plus amère entre le Premier ministre et son prédécesseur se transformait en guerre ouverte.

L’étonnant affrontement est survenu alors que l’ancien chef conservateur fait face au bilan final de sa carrière politique après qu’un comité des Communes a finalisé son rapport Partygate – qui devrait découvrir que l’ancien Premier ministre a délibérément menti au Parlement au sujet des fêtes de verrouillage.

Les hauts conservateurs s’attendent à ce que les conclusions accablantes du comité des privilèges mettent fin aux espoirs de retour de M. Johnson, racontant L’indépendant qu’il marquerait « la fin du cirque ».

La rancoeur entre M. Sunak et M. Johnson s’est transformée en un match d’argot public lundi lorsque le Premier ministre a affirmé que l’ancien chef conservateur lui avait demandé de contourner les règles sur les pairies – « quelque chose que je n’étais pas prêt à faire ».

Mais un furieux M. Johnson a riposté en disant: « Rishi Sunak parle de bêtises » – ajoutant qu’il avait demandé au Premier ministre de s’assurer que les autorités des Lords « renouvellent leur vérification ».

Alors que la dispute extraordinaire s’approfondissait, le n ° 10 a mis en garde contre toute tentative de « traduire » le comité des privilèges après que les alliés de Johnson l’ont qualifié de « tribunal kangourou » et l’ont comparé à un épisode de Miroir noir.

Une source proche du comité des privilèges a déclaré L’indépendant ils s’attendaient à découvrir que M. Johnson avait « délibérément » menti au Parlement au sujet du Partygate – et que les députés indiqueraient clairement la durée de la suspension qu’ils auraient recommandée s’il n’avait pas quitté la Chambre des communes.

Le comité aurait été prêt à punir M. Johnson d’une suspension de 20 jours. Mais on s’attend maintenant à ce que M. Johnson évite la sanction embarrassante – susceptible d’avoir déclenché une élection partielle – car il se retire en tant que député d’Uxbridge et de Ruislip.

Un haut député conservateur a déclaré L’indépendant ils s’attendaient à ce que le rapport soit dur et cimente l’impopularité de M. Johnson auprès du public. «Je pense que le public en a complètement marre de lui, tout comme le parti. C’est la fin de Boris. C’est la fin du cirque. Dieu merci. »

Boris Johnson accuse Rishi Sunak de « dire n’importe quoi » (Archives PA)

Un autre conservateur de haut rang a déclaré qu’ils s’attendaient à ce que le rapport marque la fin de sa carrière politique. « Il n’y en a qu’une douzaine environ qui aimeraient qu’il revienne, et c’est tout », a déclaré le député.

Malgré la décision dramatique de M. Johnson de démissionner de son siège à Uxbridge plutôt que de faire face à une suspension largement attendue, des alliés ont suggéré qu’il pourrait encore trouver un autre siège pour se présenter aux prochaines élections générales.

Jacob Rees-Mogg a averti le QG conservateur que toute tentative de bloquer M. Johnson s’il cherchait un autre siège pourrait plonger le parti « dans la guerre civile ». Son collègue loyaliste James Duddridge, député, a déclaré qu’il « mettrait cinq cents sur son retour – peut-être même avant les prochaines élections ».

Claire Bullivant, directrice générale de l’Organisation démocratique conservatrice, a déclaré L’indépendant: « C’est loin d’être game over pour Boris. Que Boris se représente ailleurs avant les prochaines élections ou revienne plus tard, qui sait – je sais juste qu’ils ont tellement peur de lui qu’ils essaient maintenant de l’exclure à vie du parlement.

M. Johnson est toujours confronté à la perspective d’une interdiction permanente du Parlement. S’il y a un débat sur le rapport du comité des privilèges la semaine prochaine, le parti travailliste envisagerait une motion pour s’assurer que l’ancien chef conservateur soit suspendu à vie.

Mme Bullivant a déclaré: «Ils savent qu’il battrait Starmer, c’est pourquoi. Toute cette cour de kangourou est comme un épisode de Black Mirror.

Le retour de Boris est « peu probable », selon les meilleurs conservateurs malgré les affirmations des alliés (fil de sonorisation)

Un allié de Johnson a déclaré L’indépendant a déclaré que M. Johnson avait été « durement traité » par le comité des privilèges. Mais ils ont dit qu’il serait « un peu étrange » que M. Johnson cherche un autre siège trop tôt – disant que le CCHQ et M. Sunak ne le supporteraient pas. « Sunak ne voudrait pas qu’il soit assis derrière lui sur les bancs verts. »

Le pair conservateur Lord Hayward a déclaré L’indépendant: « Il n’a toujours pas accepté qu’il ne revienne pas. Mais chaque fois qu’il s’en prend, il se blesse et s’éloigne encore plus du retour – il est très peu probable qu’il puisse revenir maintenant.

Dans ses premiers commentaires publics depuis que M. Johnson a quitté son poste de député, un provocateur, M. Sunak, a affirmé que M. Johnson lui avait demandé soit d’annuler la Commission des nominations de la Chambre des lords – qui contrôle les pairies – soit de « faire des promesses aux gens » sur la question.

« Boris Johnson m’a demandé de faire quelque chose que je n’étais pas prêt à faire parce que je ne pensais pas que c’était bien. C’était soit pour annuler le comité Holac, soit pour faire des promesses aux gens », a déclaré le Premier ministre lors de la conférence London Tech Week.

Mais M. Johnson a nié avoir demandé à M. Sunak de contourner les règles. « Rishi Sunak dit n’importe quoi », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Pour honorer ces pairies, il n’était pas nécessaire d’annuler Holac – mais simplement de leur demander de renouveler leur vérification, ce qui n’était qu’une simple formalité. »

Michael Gove dit que la carrière parlementaire de Johnson est « terminée » (fil de sonorisation)

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré aux journalistes: « Il est totalement faux de dire que quiconque du n ° 10 a tenté de supprimer, de modifier ou de modifier la liste de Holac. »

Outre la sortie de M. Johnson, la saga a entraîné la démission immédiate des alliés Nadine Dorries et Nigel Adams, déclenchant trois élections partielles difficiles pour le Premier ministre alors que son parti traînait dans les sondages.

M. Johnson a écrit au chancelier pour démissionner officiellement de son poste de député d’Uxbridge et de Ruislip, a confirmé une source proche de l’ancien Premier ministre. Les trois députés démissionnaires seront nommés aux rôles cérémoniels des Chiltern Hundreds ou du Manoir de Northstead en attendant la tenue d’élections partielles.

Le secrétaire de mise à niveau Michael Gove a déclaré que la carrière parlementaire de M. Johnson était « terminée », mais a reconnu que son ancien allié était susceptible de reculer tranquillement. « Boris voudra toujours plaider sa cause, comme il l’a fait tout au long de sa carrière politique, avec un flair et un piquant individuels », a-t-il déclaré à Times Radio.

Le député conservateur principal Jake Berry, un ami de M. Johnson, a déclaré aux journalistes: « L’establishment a vu Boris sortir. » Mais l’ancien président conservateur a refusé de dire qu’il aimerait voir son ami se présenter aux prochaines élections, affirmant qu’il avait hâte de « faire campagne avec mon ami Rishi ».