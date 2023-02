Boris Johnson: les conservateurs peuvent gagner les prochaines élections contre la “borne humaine” Starmer

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Boris Johnson a affirmé que les conservateurs peuvent « certainement » la prochaine élection contre la « borne humaine » Keir Starmer – même si les conservateurs ont au moins 20 points de retard dans les sondages.

Et il a désigné le leader travailliste comme un “crasheroony-snoozefest” à la tête d’un parti qui “serait gravitationnellement aspiré vers l’UE”.

“Il nous reste près de deux ans avant qu’il y ait des élections”, a déclaré l’ancien Premier ministre – laissant entendre qu’il voulait revenir pour diriger son parti.

L’ancien premier ministre, qui a été contraint de quitter ses fonctions l’année dernière par les conservateurs après une série de scandales, a utilisé une interview télévisée avec l’alliée inconditionnelle Nadine Dorries pour prédire que l’inflation diminuerait et que l’économie s’améliorerait avant les prochaines élections.

S’adressant au banc des travaillistes, M. Johnson a déclaré que le Royaume-Uni avait été indispensable à l’Ukraine et s’est demandé si ce soutien se poursuivrait sous le parti travailliste.

Mais offert la chance de soutenir son successeur Rishi Sunak, il a dévié la question.

Dans l’interview enregistrée sur TalkTV avec sa fidèle alliée Mme Dorries, il a insisté: “Le Parti conservateur peut certainement gagner.”

Rappelant la popularité de Tony Blair lors des élections de 1997, il a déclaré que vous pouviez sentir que les électeurs voulaient M. Blair, mais que cela ne se produisait pas avec M. Starmer.

“Sir Crasheroony-Snoozefest la borne humaine – Keir Starmer, c’est-à-dire – il pense qu’il va amener les gens à voter travailliste simplement en restant là sans rien faire. Cela n’arrivera pas », a-t-il dit.

M. Johnson a également accusé quiconque soupçonnait qu’il avait délibérément dissimulé les fêtes de verrouillage de Covid dans le n ° 10 d’être “fou”, affirmant que l’allégation était “strictement pour les oiseaux”.

L’ancien Premier ministre a affirmé que lui et son personnel pensaient tous que ce qu’ils faisaient était conforme aux règles.

Le Comité des privilèges des Communes enquête sur lui pour avoir prétendument menti au Parlement au sujet de violations du verrouillage.

Mme Dorries a précédemment exhorté les conservateurs à “ramener Boris ou mourir”, le décrivant comme “notre rock star politique”, et M. Johnson l’aurait recommandée pour une pairie.

M. Johnson a également profité de l’interview pour demander à l’Occident d’envoyer plus d’armes à l’Ukraine.

Il a déclaré lors d’une récente visite dans le pays qu’il avait vu la barbarie persistante de ce que faisait “sans pitié” Vladimir Poutine, avec des appartements résidentiels anéantis par la Russie “en tant qu’acte de terrorisme”.

“Ce ne serait pas une mauvaise chose si nous donnions plus de chars nous-mêmes”, a-t-il déclaré. L’Ukraine avait besoin d’artillerie à longue portée, de véhicules blindés et d’avions à grande vitesse.

Plus vite l’Ukraine a gagné, mieux c’est pour l’économie mondiale et plus de vies ont été sauvées, y compris des Russes.

Les Ukrainiens « héroïques » luttant pour leurs maisons et leurs terres avaient plus « d’énergie morale » que les Russes conscrits, a-t-il déclaré, excluant la perspective d’une victoire du président Poutine.

Son utilisation d’une arme nucléaire était “extrêmement improbable”, a déclaré M. Johnson.

Il a utilisé son temps libre depuis qu’il a quitté le n ° 10 pour construire un garage et fabriquer un quad miniature pour ses enfants, a-t-il déclaré.