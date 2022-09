Boris Johnson: les citations les plus mémorables du Premier ministre sortant

Ancien journaliste, la maîtrise de la langue anglaise de Boris Johnson lui a souvent permis d’éblouir les foules, l’aidant à remporter la course à la direction de son parti en 2019 et les élections générales qui ont suivi plus tard cette année-là.

Mais alors que le Premier ministre sortant a fréquemment utilisé la rhétorique (les critiques pourraient appeler cela de la fanfaronnade) à son avantage, ses paroles – et sa capacité à mettre le pied dans la bouche – lui ont également causé des ennuis à de nombreuses reprises.

Alors que M. Johnson se retire en tant que Premier ministre, L’indépendant se penche sur certaines de ses citations les plus mémorables au cours d’une carrière politique de deux décennies.

Elvis sur Mars

Un bon point de départ est que M. Johnson discute de ses chances de devenir Premier ministre en 2004 tout en répondant aux questions de L’indépendant lecteurs. Le secrétaire fantôme de l’époque a déclaré: “Mes chances d’être Premier ministre sont à peu près aussi bonnes que les chances de trouver Elvis sur Mars, ou que je me réincarne en olive.”

Quinze ans plus tard, M. Johnson est devenu Premier ministre du Royaume-Uni – mais il n’y a aucun signe d’Elvis dans l’espace.

Gâteau pro et pro qui le mange

L’une des citations les plus célèbres de M. Johnson est peut-être une maxime qui, selon de nombreux observateurs, a guidé son approche de la vie et de la politique.

“Ma politique en matière de gâteau est pro en avoir et pro en manger”, a-t-il déclaré alors qu’il était maire de Londres – un rôle qu’il a occupé pendant deux mandats entre 2008 et 2015.

Le riff sur le célèbre proverbe “vous ne pouvez pas avoir votre gâteau et le manger” a apparemment bien servi M. Johnson pendant la majeure partie de sa carrière politique, jusqu’au 10 Downing Street.

Mais cela a également contribué à jouer un rôle dans sa chute, avec certains des députés mutins qui l’ont finalement mis en colère contre les augmentations d’impôts que M. Johnson avait précédemment promis qu’il ne présenterait jamais.

Peppa Pig

Le Premier ministre a pataugé lorsqu’il a perdu sa place dans un discours très médiatisé devant des chefs d’entreprise – et a eu recours à parler du parc à thème Peppa Pig World.

M. Johnson est resté sans voix pendant 20 secondes alors qu’il parcourait son texte en marmonnant “pardonnez-moi, pardonnez-moi”.

S’adressant à la conférence annuelle de la CBI, il s’est comparé à Moïse, a fait des bruits “vroom, vroom”, a fait des blagues risquées, a trébuché sur ses mots, s’est tu pendant près d’une demi-minute après avoir perdu sa place et a demandé aux dirigeants de lever la main si ils avaient visité Peppa Pig World.

Poulet chloré

Boris Johnson est bien connu pour faire des gaffes (fil de sonorisation)

Avant que Keir Starmer ne soit élu chef du Parti travailliste, M. Johnson s’est affronté à plusieurs reprises avec Jeremy Corbyn à la Chambre des communes lors des questions du Premier ministre.

Lors d’un affrontement, il a qualifié l’ancien chef travailliste de “poulet chloré” après que le député d’Islington North ait exprimé son opposition à un accord commercial.

“Je sais qu’il s’inquiète des accords de libre-échange avec l’Amérique, mais il n’y a qu’un seul poulet chloré que je puisse voir dans cette Chambre et il est sur ce banc”, a déclaré M. Johnson.

‘Probablement pas une bonne idée’

L’ambassadeur de Grande-Bretagne au Myanmar a dû arrêter M. Johnson alors qu’il récitait un poème de Rudyard Kipling dans le temple le plus sacré du pays.

Le poème est écrit à travers les yeux d’un militaire britannique à la retraite dans ce qui était alors connu sous le nom de Birmanie, que la Grande-Bretagne a gouverné entre 1824 et 1948, et fait également référence au fait d’embrasser une fille locale.

M. Johnson avait également qualifié une statue dorée du temple Shwedagon Padoga de “très gros cobaye” peu de temps avant de se lancer dans les vers.

Alors qu’il récitait le poème, une vidéo montrait l’ambassadeur britannique dans le pays, Andrew Patrick, de plus en plus tendu. Lorsque le secrétaire aux affaires étrangères de l’époque a atteint le troisième vers du poème – « le vent est dans les palmiers… les cloches du temple disent-ils » – M. Patrick a décidé d’intervenir.

“Vous êtes au micro”, a-t-il dit. “Probablement pas une bonne idée.”

Ian Blackford qui fait honte à la graisse

M. Johnson a vécu de nombreux moments mémorables dans les PMQ, comme cet article le soulignera, mais ses échanges avec le chef du SNP Westminster, Ian Blackford, ont toujours été enflammés. M. Johnson a affirmé “bien coopérer” avec le député écossais, mais lors d’un échange en janvier 2022, beaucoup ont critiqué le Premier ministre pour avoir franchi une ligne.

Le chef des communes du SNP a grillé M. Johnson en faisant référence à une révélation du Partygate selon laquelle le Premier ministre a partagé un gâteau avec le personnel le jour de son anniversaire alors que le reste du pays était en lock-out.

“La hausse imminente de la taxe d’assurance nationale pend comme une guillotine pendant qu’ils mangent du gâteau”, a déclaré M. Blackford.

En réponse, M. Johnson a dit en riant: “Eh bien, Monsieur le Président, je ne sais pas qui a mangé plus de gâteau.”

Amant de John Lewis

Boris Johnson et Carrie Symonds ont emménagé au 10 Downing Street en 2019 (PENNSYLVANIE)

M. Johnson a été la cible de nombreuses accusations concernant sa conduite pendant son mandat de Premier ministre. Cependant, une affirmation qu’il n’allait pas autoriser était une aversion présumée pour le grand magasin britannique John Lewis.

M. Johnson et sa femme Carrie Symonds auraient décidé de redécorer leur appartement au 11 Downing Street après avoir hérité d’un “cauchemar de meubles John Lewis” de Theresa May, a déclaré Mme Symonds.

Interrogé à ce sujet en 2021, M. Johnson a déclaré: «S’il y a une chose à laquelle je m’oppose dans tout ce farrago [we have no idea] de non-sens est que si quoi que ce soit, j’aime John Lewis.

“Explosion de goût de chocolat”

M. Johnson n’a omis aucun détail lors de la description de son biscuit préféré tout en répondant à la célèbre question de l’interview de Mumsnet. Il a été interviewé par la plateforme en 2012 en tant que maire de Londres et a déclaré que le digestif au chocolat était son biscuit préféré pour un éventail de raisons.

“Le point important à propos d’un digestif au chocolat est qu’il combine la tentation du chocolat avec la nourriture du biscuit pabulum complet”, a-t-il déclaré.

“Chaque biscuit tient cette promesse, jour après jour, jusqu’à ce que vous arriviez au fond du paquet.”

Lorsqu’on lui a de nouveau posé la question en 2022, il s’en est tenu à son choix d’une décennie plus tôt, mais a ajouté: “C’est l’explosion du goût du chocolat qui vous attire.”

« Qui est Lorraine ?

Lors de sa première interview en cinq ans avec Good Morning Britain, M. Johnson a été interrogé par l’hôte Susanna Reid sur la crise du coût de la vie, Partygate et s’il était honnête.

Lorraine Kelly a été décrite comme un «trésor national» (Archives PA)

Alors que Mme Reid se préparait à passer la main à Lorraine Kelly d’ITV qui attendait en attente, la réponse de M. Johnson a brisé le cœur des Britanniques. Il a demandé : « Qui est Lorraine ?

“Je pense que, comme il était clair, le Premier ministre n’était pas entièrement à travers la programmation de jour d’ITV ce matin”, a déclaré un porte-parole pour sa défense. “Mais vous comprendrez qu’il a un certain nombre de problèmes à régler sur son bureau.”

“C’est Caracas”

Lors d’un échange en 2019 sur le Brexit avec l’ancien dirigeant travailliste Jeremy Corbyn dans les PMQ, M. Johnson a accusé M. Corbyn de favoriser les relations avec la Russie et l’Iran par rapport aux alliés français et américains du Royaume-Uni.

Utilisant un langage coloré, il a déclaré: “Jeremy Corbyn pense que nos amis sont au Kremlin, à Téhéran et à Caracas – et je pense qu’il est Caracas!”

‘Agitant des piccaninnies’

Pendant son temps en tant que Le télégraphe du jour chroniqueur, M. Johnson a offensé en utilisant un terme raciste pour les enfants noirs en décrivant le soutien que la reine reçoit dans le Commonwealth.

Il a écrit en 2002: “On dit que la reine en est venue à aimer le Commonwealth, en partie parce qu’il lui fournit régulièrement des foules enthousiastes de piccaninnies agitant des drapeaux.”

Insulter les porteurs de niqab comme des “boîtes aux lettres”

Dans une autre colonne pour Le télégraphe quotidien – un engagement hebdomadaire qui lui rapportait 275 000 £ par an – M. Johnson a décrit les vêtements comme oppressants, ajoutant qu’il était “absolument ridicule” que les gens “choisissent de se promener en ressemblant à des boîtes aux lettres”.

Il a dit que certaines restrictions sur leur port étaient “raisonnables” mais qu’il s’est opposé à une interdiction totale à la danoise dans les lieux publics et a affirmé : “Un jour, j’en suis sûr, ils iront.”

Il a écrit : « Si une électrice se présentait au cabinet de ma députée le visage masqué, je devrais me sentir pleinement en droit… de lui demander de l’enlever afin que je puisse lui parler correctement.

“Capitaine Rétrospective”

Le Premier ministre Boris Johnson a également qualifié Sir Keir Starmer de “bollard humain inutile” lors des PMQ (Chambre des communes / PA) (fil de sonorisation)

Comme Jeremy Corbyn, Sir Keir Starmer a fait face à des échanges houleux avec M. Johnson, y compris des plaisanteries insultantes.

L’un, en particulier, était le «capitaine rétrospectif» – un surnom que M. Johnson a utilisé pour décrire le leader travailliste lors de désaccords sur les politiques de Covid.

M. Johnson a également joué sur la perception que M. Starmer était ennuyeux en le qualifiant de «capitaine Crasheroonie Snoozefest» dans son avant-dernier PMQ. Le premier ministre a répété la blague trois fois au cours de cette session aux chants de députés d’arrière-ban excités.

Appeler M. Starmer “un avocat et non un leader” était une autre citation mémorable que le Premier ministre a donnée à l’ancien chef du ministère public.

‘Hasta la vista, bébé’

M. Johnson ne pouvait pas fermer ses derniers PMQ sans quelques mots mémorables pour quitter la boîte d’expédition.

Il a déclaré «mission largement accomplie, pour l’instant» avant de signer sa dernière comparution en disant aux députés: «Hasta la vista, bébé», en référence à la célèbre phrase de The Terminator.

Le premier ministre sortant a reçu une ovation debout des bancs conservateurs après avoir conclu son allocution finale, bien que sa prédécesseure Theresa May ne se soit pas jointe aux applaudissements.

‘Ce sont les pauses’

Dans son discours annonçant sa démission au Royaume-Uni après 57 démissions de son cabinet, M. Johnson a admis qu’il était triste de renoncer au “meilleur travail du monde”.

Cependant, M. Johnson a également utilisé une tournure de phrase bizarre dans son discours, ce qui a laissé de nombreux téléspectateurs perplexes.

“Et je veux que vous sachiez à quel point je suis triste d’abandonner le meilleur travail du monde. Mais ce sont les pauses. L’expression “c’est eux les breaks” est utilisée au billard ou au billard et fait référence aux balles cassées sur la table par un joueur après avoir été accumulées en formation.