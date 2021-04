Boris Johnson fait face à une éventuelle quatrième enquête sur le financement de la rénovation somptueuse de son appartement de Downing Street, après que le parti travailliste ait demandé une enquête du commissaire aux normes du Parlement pour savoir si le Premier ministre avait enfreint les règles de conduite des Communes.

Le développement est venu comme un ancien membre de la Commission électorale a déclaré L’indépendant que M. Johnson pourrait être contraint de démissionner de son poste de Premier ministre si le chien de garde de la démocratie découvre des actes répréhensibles dans l’enquête «argent contre rideaux» qu’elle a lancée mercredi.

Le Premier ministre assiégé a insisté sur le fait qu’il n’y avait «rien à voir ici», car il a réaffirmé sa position selon laquelle il a payé personnellement toutes les dépenses au-delà des 30 000 £ budgétisées annuellement par les deniers publics.

Mais Keir Starmer a déclaré que l’esquive répétée des questions par le Premier ministre signifiait que le vrai problème était devenu: « Que cache-t-il? »

Et des parlementaires de haut rang ont fait la queue pour condamner l’incapacité du Premier ministre à expliquer s’il avait initialement tenté d’obtenir de l’argent de riches donateurs ou du parti conservateur pour régler la facture massive de rideaux, de papiers peints et de meubles de créateurs après que la fiancée Carrie Symonds se soit plainte du «cauchemar de John Lewis». laissé par la précédente occupante de l’appartement, Theresa May.

L’ancien procureur général conservateur Dominic Grieve l’a appelé à démissionner de son poste de Premier ministre s’il était démontré qu’il avait enfreint les règles.

Lorsqu’on lui a demandé si le scandale du «cash contre des rideaux» devrait conduire à la disparition de Johnson, M. Grieve a déclaré à Sky News: «Si les faits sont tels qu’ils sont actuellement exposés, cela devrait, oui, à cause du niveau de malhonnêteté qui a eu lieu. Que ce soit le cas, c’est une autre affaire. »

Il était «clair» que M. Johnson essayait de cacher quelque chose d’embarrassant, a déclaré l’ancien ministre du cabinet.

«Il est honteux que le Premier ministre du Royaume-Uni joue à des jeux comme celui-ci», a déclaré Grieve. «Il pourrait nous dire toute la vérité en 10 minutes s’il choisissait de le faire. Et il a clairement décidé de ne pas le faire.

«Il faut donc en déduire qu’en fait, il y a quelque chose de peu crédible à ce sujet et en effet, les preuves, telles que celles qui ont émergé, suggèrent qu’il a été malhonnête et a menti sur la provenance de l’argent.»

La présidente du groupe anti-corruption parlementaire multipartite, la députée travailliste Margaret Hodge – qui avait précédemment mené une enquête sur l’échec du projet Garden Bridge depuis que M. Johnson était maire de Londres – a déclaré que «l’attitude nonchalante du Premier ministre envers le respect des règles» l’avait incitée «Énorme préoccupation».

«J’ai observé Boris Johnson au fil des ans», a déclaré Dame Margaret. «C’est une personne qui ne respectera tout simplement pas les règles, et ces règles et normes de la vie publique sont extrêmement importantes – ouverture, honnêteté, responsabilité, elles comptent vraiment pour que nous ayons confiance dans le Premier ministre à la tête de notre démocratie. . »

Les questions de savoir si les individus riches sont capables d’acheter un accès, de l’influence ou des contrats «vont au-delà de Downing Street à la manière dont nous nous gouvernons nous-mêmes, et c’est là que je crains vraiment que nous perdions notre intégrité morale en tant que société forte et bien développée. démocratie », a-t-elle déclaré.

Dominic Grieve appelle Boris Johnson à y aller si l’enquête conclut à son encontre

La commissaire parlementaire aux normes Kathryn Stone a refusé de confirmer si elle ouvrait une enquête pour savoir si M. Johnson avait enfreint le code de conduite des députés. Les changements dans les règles qui lui permettront de nommer les députés faisant l’objet d’une enquête n’entreront en vigueur que le 10 mai – quatre jours après des élections cruciales au cours desquelles le Premier ministre espère que les allégations de dénigrement n’auront pas d’impact sur les performances des conservateurs dans les conseils et les mairies anglais et déconcentrées. parlements d’Écosse et du Pays de Galles.

Une enquête de sa part pourrait être doublement délicate pour le Premier ministre, car le comité qu’elle conseille a déjà averti qu’il était prêt à utiliser des sanctions sévères – y compris potentiellement une suspension de la Chambre des communes – contre M. Johnson après avoir bafoué à deux reprises les réglementations relatives à l’enregistrement de ses intérêts financiers en tant qu’arrière-ban. MP.

Des enquêtes distinctes ont également été lancées par le conseiller en éthique indépendant du Premier ministre, Lord Geidt, et le chef de la fonction publique Simon Case, tous deux relevant de M. Johnson lui-même.

Un ancien commissaire électoral, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré que le Premier ministre faisait face à des conséquences potentiellement très graves s’il s’avérait que les dons et les prêts pour financer le radoub n ° 11 de 88000 £ n’étaient pas correctement déclarés.

S’il est peu probable qu’une violation de ce type voit la Commission user de ses pouvoirs pour renvoyer une affaire à la police ou aux procureurs, elle pourrait entraîner une réprimande publique et une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 £ pour le parti ou un député individuel.

Et l’ex-commissaire a dit L’indépendant: «Si vous avez enfreint les règles de cette façon en tant que Premier ministre, alors je pense que vous devez considérer votre position.

«Il est pris dans une fente de bâton, vraiment, s’il n’a pas déclaré un don, parce qu’il a dit au Parlement que tout était hors de propos. Et s’il a mal informé le Parlement, c’est en soi une question de démission.

Keir Starmer sur la ligne plate de Downing Street

Les fonctionnaires de la Commission ont probablement déjà exigé une documentation complète du parti conservateur concernant tout cadeau ou prêt, et peuvent alors chercher à interroger toutes les personnes impliquées, y compris potentiellement M. Johnson et Mme Symonds, l’ancien conseiller Dominic Cummings et le donateur conservateur Lord Brownlow, qui ont offert dans un e-mail divulgué pour mettre 58000 £ à une fiducie pour payer les rénovations qu’il présiderait lui-même.

Les entrevues auront lieu dans les bureaux des particuliers ou au siège de la Commission avant qu’un rapport ne soit soumis au comité de neuf membres, qui comprend des représentants des principaux partis.

Si tous les témoins coopèrent, un rapport pourrait être produit dans un délai de deux à trois semaines, a déclaré l’ex-commissaire. Mais si l’enquête se prolonge, cela pourrait signifier que le chien de garde a été contraint d’utiliser ses pouvoirs légaux pour obtenir des enregistrements d’ordinateurs, de téléphones et de lettres.

«Mon conseil au premier ministre et au Parti conservateur serait de coopérer, car le plus tôt sera terminé, mieux ce sera – à moins que vous n’ayez quelque chose à cacher, bien sûr», a déclaré l’ex-commissaire. «Si quelqu’un essaie de cacher quoi que ce soit, les fonctionnaires ont les compétences en juricomptabilité pour y faire face.»

Lors d’une visite dans une école de Londres jeudi, M. Johnson a promis de «se conformer à ce qu’ils veulent», ajoutant: «Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit à voir ici, ni à craindre.»

Il a plaisanté: «La seule chose à laquelle je m’oppose dans tout ce farrago d’absurdités, c’est que j’aime John Lewis.»

Quelques heures plus tard, Starmer a trollé le PM en visitant la succursale de Manchester du grand magasin haut de gamme pour rechercher du papier peint.

Le dirigeant travailliste a mis Johnson au défi de dire clairement le processus complet de financement de la rénovation: «Le Premier ministre pourrait en fait mettre fin à cela maintenant, nous dire qui a payé pour cela en premier lieu, répondre à la question, cela lui prendrait environ une minute et alors il pourra reprendre son travail de jour.

Mais il a ajouté: «La question a vraiment évolué. La première question est de savoir qui a réellement payé pour cette redécoration en premier lieu. La deuxième question, je pense, est probablement la plus grande maintenant: pourquoi le premier ministre n’est-il pas prêt à simplement répondre à cette question? Que cache-t-il?