Le plan climatique en 10 points de Boris Johnson, annoncé en novembre dernier, fixait des objectifs pour la transition du Royaume-Uni vers un transport plus vert et plus durable, qui comprenait une proposition visant à livrer 4000 nouveaux bus électriques ou à hydrogène construits au Royaume-Uni pour fournir des bus propres, silencieux et zéro émission. Voyage.

Des centaines de kilomètres de nouvelles voies de bus seront également créés dans le but de rendre les trajets plus rapides, plus fiables et respectueux du climat.

Les ministres ont annoncé de nouveaux plans pour rendre les bus anglais plus fréquents, moins chers, plus verts et plus faciles à utiliser dans le cadre du programme de «nivellement» en cours du gouvernement.

