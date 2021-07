Boris Johnson lance une recherche pour trouver les meilleurs éco-guerriers britanniques pour convaincre les dirigeants mondiaux de lutter contre le changement climatique

BORIS Johnson recherche nos éco-guerriers méconnus pour l’aider à convaincre les dirigeants mondiaux de lutter contre le changement climatique.

Le Premier ministre souhaite que les lecteurs de Sun trouvent 13 leaders du changement climatique du futur pour représenter le Royaume-Uni au sommet vert COP26.

Boris Johnson veut trouver les meilleurs éco-guerriers britanniques pour l’aider à convaincre les dirigeants mondiaux de lutter contre le changement climatique Crédit : AFP

BoJo a salué les « énormes progrès » de la Grande-Bretagne dans le virage vert – comme l’échange de moteurs énergivores contre des voitures électriques et la réduction considérable des sacs en plastique.

Mais il a averti que le pays devait aller plus loin et plus vite pour arrêter le réchauffement climatique provoquant des incendies de forêt meurtriers, des inondations dévastatrices et des extinctions massives.

Avec 100 jours avant le sommet, les gens sont invités à nommer des héros locaux qui ont rendu leurs communautés respectueuses de l’environnement.

M. Johnson a déclaré: « Il y a également des milliers de personnes à travers le pays qui font leur part, de se lancer dans des carrières vertes et de créer des entreprises durables à la réduction du plastique et à la participation à des projets. »

Les nominés avec succès rejoignent 13 autres Britanniques inspirants choisis pour se rendre à la réunion de novembre à Glasgow avec des dirigeants tels que le président américain Joe Biden.

La campagne Sun’s Green Team exhorte les lecteurs à apporter de petits changements à leur mode de vie pour aider la planète.

Rejoignez la « Green Team » de The Sun et sauvez la planète APPORTER des changements simples au quotidien peut faire une GRANDE différence pour la planète. Et nous voulons que vous et votre famille rejoigniez l’équipe verte de The Sun – notre révolution écologique. Il peut sembler accablant de savoir comment jouer un rôle dans la réduction des gaz à effet de serre, mais nous vous montrerons les mesures pratiques que nous pouvons prendre pour lutter contre le changement climatique – avec l’aide de l’initiative mondiale « Count Us In ». Et nos mesures simples vous aideront même à ÉCONOMISER de l’argent pour que le budget de votre ménage aille plus loin. Nous vous aiderons à réduire le gaspillage alimentaire, à isoler votre maison, à créer de délicieux repas respectueux de la planète et à prendre des mesures simples pour réduire votre empreinte carbone. Nous voulons que vous alliez en ligne pour vous inscrire à autant de nos engagements spéciaux de l’équipe verte que vous pouvez gérer et un calculateur spécial vous montrera combien de carbone vous économiserez personnellement. Cela ne vous coûtera pas un centime, mais le total que vous et votre famille économiserez sera ajouté au total global « Comptez sur nous » et la plateforme vous soutiendra à chaque étape du processus. Alors tapotez ici promettre.