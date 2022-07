Boris Johnson lance une grenade lors d’une visite aux troupes ukrainiennes s’entraînant dans le Yorkshire

Des photographies prises lors d’une visite de Boris Johnson pour rencontrer des soldats ukrainiens en formation au Royaume-Uni capturent le Premier ministre se joignant à des exercices d’entraînement – ​​qui à un moment donné l’ont vu lancer une grenade.

M. Johnson a rendu visite aux troupes du North Yorkshire qui étaient formées dans le cadre du soutien offert par le Royaume-Uni au pays d’Europe de l’Est assiégé dans sa lutte contre l’invasion russe en cours.

Les images, publiées aujourd’hui par Downing Street, montrent le Premier ministre sortant s’adressant aux troupes ukrainiennes et britanniques et posant avec de l’artillerie, notamment des grenades et des mitrailleuses.

Boris Johnson rend visite aux troupes ukrainiennes entraînées par les forces armées britanniques dans le North Yorkshire (Andrew Parsons / No10 Downing Street)

M. Johnson pose avec du matériel militaire entouré de membres des forces armées (Andrew Parsons / No10 Downing Street)

M. Johnson a été photographié en train d’assister à l’événement par son photographe personnel financé par des fonds publics, qui, selon Nouvelles du cieltravaille à temps partiel avec un salaire équivalent temps plein compris entre 100 000 £ et 104 999 £.

Une vidéo séparée de la visite du Premier ministre a été partagée sur son compte Twitter, dans laquelle il proclame sa fierté pour le travail que le Royaume-Uni a fait jusqu’à présent pour soutenir l’effort ukrainien.

M. Johnson a déclaré: «J’ai rencontré certains des 400 soldats ukrainiens qui sont ici, entraînés par nos forces, se préparant à aller combattre en Ukraine.

« Cela fait partie d’un énorme engagement que nous avons pris pour former les forces ukrainiennes.

« Nous voulons former environ 10 000 d’entre eux au cours des quatre prochains mois. Cela s’ajoute à l’investissement que nous faisons pour soutenir les Ukrainiens avec des armes – 6 900 armes antichars, environ 120 véhicules blindés et bien d’autres choses en plus, y compris maintenant, les systèmes de lance-roquettes multiples qui, avec les Américains, les Allemands et d’autres que nous fournissons commencent vraiment à faire une différence, nous l’espérons, dans le cours de cette guerre, en commençant à repousser l’attaque maléfique de Poutine contre l’Ukraine.

Le Premier ministre prend part à une photo de groupe avec des membres des forces armées britanniques et ukrainiennes (Andrew Parsons / No10 Downing Street)

« Je sais qu’à la fin, le peuple ukrainien va réussir, je sais que les forces ukrainiennes vont réussir.

« Je suis très fier du rôle que le Royaume-Uni a pu jouer jusqu’à présent. Mais au final, c’est grâce à la bravoure et à l’héroïsme de ces troupes ukrainiennes.

Cela survient après que Boris Johnson a été accusé le week-end dernier de “s’arrêter” après avoir manqué une réunion du comité d’urgence Cobra du gouvernement pour discuter de la canicule.

Il a plutôt effectué une visite au Farnborough Air Show dans le Hampshire – quelques jours seulement après avoir trouvé le temps de voler dans un jet Typhoon avec la RAF.