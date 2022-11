Boris Johnson lance un appel pour les hôpitaux ukrainiens alors que les fournitures médicales devraient s’épuiser dans «deux mois» | Nouvelles du Royaume-Uni

Le plus grand fournisseur hospitalier indépendant du Royaume-Uni et Boris Johnson se sont associés pour lancer un appel urgent de Noël pour que des fournitures médicales soient envoyées aux hôpitaux ukrainiens.

L’appel vise à aider les hôpitaux qui soignent les malades et les blessés et courent le risque de manquer d’articles vitaux en quelques semaines s’ils ne reçoivent pas de dons.

Le vendredi, l’ancien premier ministre a visité un entrepôt à Enfield, au nord de Londres, où des fournitures du fournisseur hospitalier indépendant Circle Health ont été rassemblées.

Il était accompagné de l’ambassadeur d’Ukraine pour voir de ses propres yeux la logistique du transport de kits hospitaliers en vrac à travers l’Europe par camion.

La guerre en Ukraine a signifié que les hôpitaux ont été poussés à leurs limites avec des chaînes d’approvisionnement et des bâtiments décimés.

Les médecins sur le terrain ont lancé un appel pour une aide d’urgence et Circle Health a livré près de 300 tonnes / 3 millions de livres sterling de fournitures médicales dans 13 chargements de camions aux hôpitaux de Kyiv, Kharkiv, Mykolaïv, Odessa, Lviv et Kherson.

Alors que les mois les plus froids s’installent, les fournitures hospitalières sont à nouveau dangereusement basses dans plusieurs régions.

Le professeur Rostyslav Smachylo, spécialiste en chirurgie hépatobiliaire et pancréatique de Kharkiv, a déclaré : “Nous voyons un nombre croissant de personnes âgées qui sont restées dans la ville mais qui ont été blessées à cause de la violence qui se déroule autour d’elles.

“Nous manquons de beaucoup d’équipements nécessaires pour faire face au volume de patients que nous voyons avec des blessures et des conditions particulièrement complexes. L’hôpital a également vu des fenêtres soufflées et des dommages structurels. Sachant que nous avons des alliés en Grande-Bretagne et le soutien des Britanniques renforce notre détermination – nous vous en sommes extrêmement reconnaissants et nous vous demandons de ne pas nous oublier.”

Le professeur Vadym Shukhtyn, du centre médical régional d’Odessa, a ajouté que les fournitures médicales ne dureront que “deux mois de plus” en raison du nombre croissant de blessés.

Une équipe de médecins ukrainiens travaillant pour Circle Health au Royaume-Uni assure la liaison directe avec les médecins et informe l’entreprise des pénuries d’équipement hospitalier en temps réel.

Les articles sont ensuite rassemblés dans les 53 hôpitaux de Circle Health dans toutes les régions du Royaume-Uni, puis triés et chargés dans leur entrepôt d’Enfield.

Lire la suite : Dernière guerre en Ukraine : l’avertissement de Poutine aux mères russes

Des employés dévoués se portent ensuite volontaires pour conduire les chargements à travers l’Europe jusqu’au cœur des régions d’Ukraine déchirées par la guerre.

Les articles livrés à ce jour comprennent des centaines de fauteuils roulants, de béquilles, de gommages, de bandages, d’ambulances, de tables d’opération, de lits d’hôpitaux, de ventilateurs, d’appareils d’anesthésie et de prothèses.

Suite à la visite, M. Johnson a fait appel au grand public britannique et à sa “générosité d’esprit” en lui demandant de faire un don à l’appel.

Il a déclaré: “Pas un pansement ou un lit que vous financez ne sera gaspillé dans la tâche herculéenne de reconstruire une belle et courageuse Ukraine. Slava Ukraini: le peuple britannique est à vos côtés, ce Noël et toujours.”