Le gouvernement de Boris Johnson a lancé une recherche d’un commissaire pour accélérer le commerce avec l’Europe – trois semaines seulement avant la fin de la période de transition du Brexit.

Le Département du commerce international (DIT) fait de la publicité pour le «poste de haut niveau, passionnant et critique» basé dans la ville italienne de Milan.

le annonce de recrutement pour les 120 000 £ par an, l’emploi se terminera à la fin du 10 janvier – 10 jours après que le Royaume-Uni a quitté le marché unique et l’union douanière de l’UE.

La description de poste indique que le commissaire devra « se concentrer sur le renforcement et l’approfondissement du commerce du Royaume-Uni avec les marchés européens », ajoutant: « L’Europe abrite de nombreux partenaires commerciaux parmi les plus importants et les plus proches du Royaume-Uni. »

Cependant, on ne sait pas quel type d’accord peut être conclu l’année prochaine. Des sources de Downing Street ont clairement indiqué qu’il n’y aura plus de négociations commerciales avec l’UE en 2021 si M. Johnson ne peut pas obtenir un accord de libre-échange dans les prochains jours.

Et les dirigeants de l’UE ont clairement indiqué qu’ils négociaient des accords commerciaux en tant que bloc et non en tant que 27 pays membres distincts.

Cela intervient alors que M. Johnson se rend mercredi à Bruxelles pour un dîner-réunion avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La tentative de onzième heure de débloquer les négociations commerciales précède un sommet vital des dirigeants de l’UE dans la capitale belge jeudi.

Le négociateur de l’UE, Michel Barnier, aurait déclaré aux ministres des Affaires étrangères de l’UE qu’il pensait désormais qu’un Brexit sans accord était «plus probable» qu’un accord commercial de dernière minute conclu entre les deux pays, selon des rapports de nuit.

La secrétaire au Commerce international, Liz Truss, est sur le point d’officialiser l’accord commercial du Royaume-Uni avec le Canada cette semaine, l’un des nombreux accords majeurs de «roll-over» qui reproduisent essentiellement les accords que la Grande-Bretagne avait autrefois dans l’UE.

Le département de Mme Truss a également annoncé mardi que le Royaume-Uni abaisserait unilatéralement les tarifs sur les produits américains liés au différend de longue date sur les aides d’État Airbus-Boeing de l’année prochaine.

Cette décision est considérée comme une tentative du Royaume-Uni de construire des ponts avec la nouvelle administration Joe Biden et d’encourager Washington à examiner plus gentiment les propositions d’un accord commercial global post-Brexit entre les États-Unis et le Royaume-Uni.

L’administration de Donald Trump a frappé l’UE avec des droits de douane sur 5,6 milliards de livres sterling de marchandises en représailles au soutien de l’État accordé à Airbus, des produits tels que le whisky écossais étant gravement touchés par les mesures.

L’UE a répondu avec des droits de douane sur 3 milliards de livres sterling de produits américains par rapport aux subventions accordées à Boeing, mais le Royaume-Uni suspendra ces mesures à partir du 1er janvier – le présentant comme une branche d’olivier aux États-Unis.

Mme Truss espère que la baisse de ces tarifs aidera à parvenir à un règlement raisonnable sur le conflit Airbus-Boeing. «En fin de compte, nous voulons désamorcer le conflit et parvenir à un règlement négocié afin de pouvoir approfondir nos relations commerciales avec les États-Unis et tracer une ligne sous tout cela.»