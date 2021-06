Boris Johnson laisse entendre qu’il pourrait accueillir Matt Hancock BACK alors qu’il dit que sa « contribution est loin d’être terminée »

Merci pour votre lettre de ce soir, offrant votre démission en tant que secrétaire d’État à la Santé et aux Affaires sociales. Je suis désolé de le recevoir.

Vous devriez quitter vos fonctions très fiers de ce que vous avez accompli – non seulement dans la lutte contre la pandémie, mais même avant que Covid-19 ne nous frappe. Sous votre direction, le Ministère a mené des réformes fondamentales de la prestation des soins dans ce pays.

« Le plan à long terme du NHS a été une étape majeure dans l’histoire de cette grande institution. Votre travail sur le projet de loi sur la santé et les soins soutiendra notre NHS et offrira une plus grande intégration entre la santé et les soins sociaux. Et vos efforts signifient que nous avons un nombre record de médecins et plus de 14 800 infirmières de plus travaillant dans notre NHS que l’année dernière.

« Par-dessus tout, votre tâche a été de relever un défi plus grand que celui auquel a été confronté n’importe lequel de vos prédécesseurs, et en combattant Covid, vous avez relevé ce défi – avec l’énergie, l’intelligence et la détermination abondantes qui sont votre marque de fabrique. Sous votre direction, le ministère de la Santé et des Affaires sociales a identifié et déployé des traitements vitaux tels que la dexaméthasone, augmenté rapidement la capacité hospitalière grâce au programme Nightingale et fourni 11,7 milliards d’articles d’EPI en première ligne à une vitesse record.

En mars 2020, nous avions la capacité de tester 2 000 personnes par jour ; maintenant, nous avons construit le plus grand réseau de diagnostic de l’histoire britannique et avons administré plus de 200 millions de tests. Le programme d’achat et de déploiement de vaccins – à mon avis l’un des plus grands succès de l’État moderne – est maintenant en train de nous frayer un chemin hors de la pandémie.

«Grâce à la création de l’Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni, vous avez également jeté les bases pour garantir que le Royaume-Uni est mieux préparé à toute future pandémie.

« Vous avez apporté une contribution considérable au gouvernement avant de devenir secrétaire d’État à la Santé et aux Affaires sociales. Je sais que les précédents premiers ministres ont été reconnaissants pour votre travail dans des postes ministériels au sein du département des entreprises, de l’innovation et des compétences, du bureau du cabinet et du département du numérique, de la culture, des médias et des sports. Vous avez, à travers ces rôles, été un champion constant et vigoureux de la puissance de la transformation numérique.

« Vous devriez être extrêmement fier de votre service. Je vous suis reconnaissant de votre soutien et je pense que votre contribution à la fonction publique est loin d’être terminée.