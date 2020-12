L’ensemble du Kent semble prêt à rester au niveau 3 malgré d’énormes disparités dans les taux d’infection entre les zones rurales et les points chauds urbains, a laissé entendre aujourd’hui Boris Johnson.

Le gouvernement a été sous pression pour adopter une approche locale et diviser les comtés en différentes tranches de verrouillage, alors que les villages avec seulement une poignée de cas étaient injustement entraînés dans les restrictions les plus sévères en raison de la spirale des épidémies dans les grandes villes.

Les tactiques générales utilisées par le numéro 10 ont été critiquées à plusieurs reprises et le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a admis cette semaine que le Centre conjoint de biosécurité envisagerait de diviser des zones dans un souci d’équité. L’Essex et le Hertfordshire ont aujourd’hui vu des parties des comtés se classer au niveau trois avec d’autres exclus.

Mais le Premier ministre a déclaré lors d’une conférence de presse de Downing Street ce soir que Kent assistait toujours à une augmentation « inquiétante » des infections et n’a donné aucune indication que les autorités locales seraient rétrogradées.

Les chefs de la santé se réunissent aujourd’hui pour examiner les restrictions de niveau à l’approche de Noël et devraient être sévères, les cas augmentant à nouveau à l’échelle nationale et les effets du verrouillage national s’étant presque dissipés.

M. Johnson a déclaré: « Il ne fait aucun doute que nous gagnons et nous gagnerons notre longue lutte contre ce virus, ce qui rend d’autant plus important que nous gardions notre sang-froid cet hiver. Parce que nous sommes maintenant dans une course pour nous protéger tout en faisant tout ce que nous pouvons pour garder le virus sous contrôle. Et grâce à l’effort collectif colossal en novembre, nous avons ramené le R en dessous de 1, nous avons fait baisser le taux d’infection.

«Mais je dois être franc avec vous, nous assistons déjà à des augmentations inquiétantes dans certaines régions du pays. Kent connaît toujours une augmentation des infections et le nombre de cas à Londres est de 270 pour 100 000 habitants. Et c’est pourquoi nous avons agi rapidement en transférant Londres au niveau 3 à partir d’aujourd’hui. Et demain, le secrétaire à la Santé annoncera les résultats du dernier examen de la hiérarchisation.

Le Premier ministre a fait ces commentaires en exhortant les Britanniques à prendre des précautions supplémentaires et à garder leurs réunions de Noël courtes et locales pour minimiser le risque de propagation de la maladie.

Plus de 34 millions de personnes vivent désormais sous les règles de niveau 3, qui interdisent aux gens de rencontrer d’autres ménages à l’intérieur et signifient que les bars et les restaurants ne peuvent offrir que des services à emporter. Mais même les personnes vivant dans les zones de niveau 3 seront autorisées à se réunir dans des bulles de trois ménages entre le 25 et le 27 décembre dans le cadre des plans d’assouplissement du verrouillage à l’échelle du Royaume-Uni.

La carte officielle des infections du Kent montre que certaines régions du nord du comté, telles que Medway et Swale, ont certains des taux de Covid les plus élevés du pays (la couleur plus foncée montre un nombre plus élevé de cas de coronavirus), tandis que les régions du sud sont moins gravement touché

L’ensemble du Kent semble prêt à rester au niveau 3 malgré d’énormes disparités dans les taux d’infection entre les zones rurales et les points chauds urbains, a suggéré Boris Johnson.

Des députés de tout le pays ont appelé à ce que leurs habitants ruraux soient coupés des politiques draconiennes, les personnes vivant dans des villages « zéro Covid » étant regroupées sous des règles déclenchées par des épidémies dans les villes voisines.

Le député de Kent Tom Tugendhat plaide pour que le comté soit divisé en sections afin que les personnes vivant à la campagne dans sa circonscription puissent avoir plus de liberté. Kent est au niveau trois parce que Medway et Swale ont certains des taux les plus élevés d’Angleterre – mais les chiffres du ministère de la Santé montrent que le nombre de cas augmente même dans les petites zones, prouvant que les épidémies peuvent se répandre dans les petites communautés.

Dans le Lancashire et le Leicestershire, des appels sont lancés pour que certaines zones soient libérées des restrictions les plus strictes, des millions de personnes ayant été contraintes de vivre sous des restrictions strictes pendant des mois.

Et les données montrent que les comtés du Sud-Est – le nouveau hotspot de l’Angleterre – sont divisés, avec des cas élevés et en augmentation dans les villes, mais beaucoup plus faibles dans les zones plus vertes qui les entourent, avec des divisions potentiellement à prévoir pour l’Est et le West Sussex.

Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a déclaré que la ville avait de « bons arguments » pour être retirée du niveau trois, après avoir été soumise aux restrictions les plus strictes depuis octobre, bien que les taux restent élevés dans certains districts.

Révélé: les vrais hotspots Covid d’Angleterre Une partie d’une île au large des côtes du Kent souffre actuellement de la pire épidémie de Covid-19 en Angleterre, selon les chiffres officiels. Sheppey East – dans l’arrondissement de Swale de niveau 3 – a enregistré un taux d’infection de 1 652 cas pour 100 000 personnes au cours de la semaine la plus récente. À titre de comparaison, le ministère de la Santé indique que le chiffre global pour l’Angleterre pour la même période de sept jours se terminant le 10 décembre n’était que de 184. Six autres quartiers à travers le pays avaient un taux d’infection supérieur à 1000 au cours de la même semaine, dont deux à Basildon – qui est entré au niveau trois aujourd’hui. Haltwhistle et Bardon Mill dans le Northumberland ont connu la deuxième plus grande épidémie de la semaine la plus récente, avec 1138 cas pour 100000 personnes. Les données n’incluent que des tests positifs et sont ventilées en zone de super production moyenne, qui sont des quartiers plus petits au sein des autorités et abritant environ 7 000 personnes. Un taux d’infection hebdomadaire de 1 000 cas pour 100 000 habitants signifie que 1% de la population de la région a contracté la maladie en sept jours. Tests Covid positifs pour 100 000 personnes (de la semaine au 10 décembre) Sheppey Est Haltwhistle & Bardon Mill Wickford Shotgate Stoke Heath, Finstall et Bentley Rochester Sud-Ouest Stafford Nord-Est Laindon East et Lee Chapel North Hedingham, Gosfield et Greenstead Green Cathédrale et West Common Kirkhams et Holyrood Swale Northumberland Basildon Bromsgrove Medway Stafford Basildon Braintree Lincoln Enterrer 1 652 1 138 1 079,6 1 065 1 064,9 1 055,5 1 050,1 987,3 971,7 957,9

Kent est devenu la première partie du sud de l’Angleterre à être intégrée aux règles de niveau trois lorsqu’elles ont été mises en place le 2 décembre.

Les règles les plus strictes signifient que les restaurants, cafés et pubs doivent fermer sauf pour les plats à emporter et les gens ne peuvent pas se rencontrer, sauf dans les parcs ou les espaces publics ouverts, par groupes de six maximum.

Les cinémas, les pistes de bowling et les patinoires doivent fermer, mais les magasins et les coiffeurs peuvent rester ouverts. Il est déconseillé de voyager dans et hors de la zone.

Lorsque Kent a été placé dans le niveau trois, les taux à Swale et Medway étaient en flèche et ils restent parmi les plus élevés d’Angleterre maintenant, à 673 et 640 cas positifs pour 100000 personnes dans la semaine précédant le 10 décembre – un combiné de 2793 tests positifs.

Mais Tom Tugendhat, député de Tonbridge et Malling au sud de Medway, appelle à une approche plus locale.

Toute sa circonscription se trouve au niveau trois, mais certaines régions ont des taux nettement inférieurs à la moyenne anglaise, comme Hadlow & East Peckham et Tonbridge Higham Wood, qui n’ont enregistré que 13 cas chacun au cours de la semaine la plus récente.

M. Tugendhat a déclaré ce matin sur BBC Radio 4: « Nous devons considérer les communautés de notre pays comme pertinentes pour les personnes qui y vivent et pas simplement couvrir les approches dans tout le comté.

« Dans un comté comme le Kent, qui compte 1,9 million d’habitants, donc plus de la moitié de la taille de Manchester ou environ un quart de la taille de Londres, le traiter comme une seule entité n’est pas tout à fait pratique. »

Il a déclaré que la décomposition même d’une circonscription en zones plus petites montrait des « différences distinctes » dans les épidémies.

« Dans certains des quartiers que j’ai la chance de représenter, vous ne verrez aucun cas de Covid », a-t-il ajouté, « car il s’agit encore, malheureusement, beaucoup plus d’une maladie urbaine et métropolitaine que rurale. .

«De nombreuses zones rurales ont des taux d’infection beaucoup plus faibles en raison de la densité de la population et des déplacements beaucoup plus faibles entre les zones.

Les députés ont fait les mêmes revendications à travers le pays, notamment au sujet du Leicestershire à la Chambre des communes hier.

Leicester et certaines zones environnantes n’ont jamais vraiment été libérées des règles de verrouillage depuis la fin de la première vague en mai, une forme de restriction ayant été imposée à la ville toute l’année en raison des taux d’infection tenaces. L’ensemble du comté est actuellement au niveau trois.

Mais les députés de certaines régions sont frustrés par les règles de verrouillage déclenchées par des épidémies dans la ville et les banlieues.

Alicia Kearns, députée de Rutland et Melton, a fait pression pour que sa circonscription soit « découplée » de la ville de Leicester, ainsi que d’autres régions, et le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a confirmé hier qu’ils seraient considérés isolément.

Mme Kearns a déclaré dans un tweet hier: « Je suis reconnaissante et soulagée que @MattHancock m’ait confirmé aujourd’hui à la Chambre des communes que le Leicestershire sera réparti séparément de Leicester après des semaines de lobbying concerté par moi-même et mes collègues. Cela ne signifie pas auto laissez le niveau 3 car il reste encore beaucoup de travail à faire localement.

Elle a ajouté: « Si nous restions liés à Leicester City, même si nos tarifs chutaient, nous devions rester au même niveau qu’eux. Cela n’arrivera plus grâce à mon lobbying.

Andrew Bridgen, député du North West Leicestershire, a écrit: « Matt Hancock vient de confirmer à la Chambre des communes l’assurance qu’il m’a donnée ce week-end. Leicester et Leicestershire seront examinés séparément. Nous sommes découplés de Leicester et devrions bientôt être au niveau 2 si les taux d’infection restent faibles. Résultat’.

Les données du ministère de la Santé montrent que les taux d’infection varient dans le Leicestershire, avec le plus grand nombre de cas dans la ville elle-même (256 pour 100000), Oadby et Wigston (256), Melton (225) – faisant partie de la circonscription de Mme Kearns – et Blaby (218 ).

Les régions plus rurales du comté, cependant, ont des taux d’infection beaucoup plus faibles mais sont confrontées aux mêmes règles de verrouillage.

Dans la circonscription de M. Bridgen, dans le North West Leicestershire, par exemple, le taux d’infection au cours de la semaine précédant le 10 décembre était la moitié de celui de Leicester City, à 126, et il n’était en hausse que de sept pour cent une semaine plus tôt.

Et à Charnwood, le taux était de 124 et en baisse, alors qu’il était de 133 à Rutland – également dans la circonscription de Mme Kearns.

Les tactiques à grande échelle qui balaient les zones rurales dans les verrouillages à l’échelle du comté déclenchés par des épidémies dans les villes et les villes ont régulièrement mis en colère les députés depuis le début du système de hiérarchisation.

Dans un geste qui peut rassurer les responsables locaux, Matt Hancock a indiqué hier à la Chambre des communes que le gouvernement et le Centre conjoint de biosécurité seraient prêts à envisager de scinder les comtés pour rendre les règles plus équitables.