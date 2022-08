Boris Johnson invité à rencontrer Sunak et Truss pour élaborer un plan urgent sur le coût de la vie

Boris Johnson fait face à des appels croissants pour mettre fin à un «été de dérive» et prendre des mesures contre la crise du coût de la vie, car il a été accusé d’avoir laissé tomber les Britanniques durs en refusant d’offrir une nouvelle aide ou même de tenir des réunions d’urgence.

Le Parti travailliste a déclaré que l’incapacité du gouvernement à agir sur la spirale de l’inflation montrait qu’il avait “perdu le contrôle” de l’économie après que le n° 10 ait rejeté l’appel de l’ancien Premier ministre Gordon Brown à la révocation du Parlement et à un budget d’urgence.

Le chef de la Confédération de l’industrie britannique (CBI) a soutenu l’appel de Brown à une intervention immédiate, exhortant M. Johnson à rencontrer les rivaux du leadership conservateur Liz Truss et Rishi Sunak pour discuter d’une aide potentielle sur les factures d’énergie en hausse.

Les libéraux démocrates ont exhorté le gouvernement à annuler la décision du régulateur Ofgem de relever le plafond des factures d’énergie après que les analystes ont prédit que les factures d’énergie des ménages pourraient atteindre 3 600 £ en octobre.

Et le premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a appelé Johnson à discuter cette semaine d’une éventuelle action avec les chefs de gouvernement décentralisés. Le chef du SNP a déclaré que l’économie se “détériorait rapidement” et que de nombreuses personnes à travers le Royaume-Uni ne pouvaient “pas se permettre d’attendre septembre pour de nouvelles mesures”.

Cela vient comme les députés conservateurs l’ont dit L’indépendant que Sunak et Truss devraient annoncer une aide supplémentaire pour les factures d’énergie en septembre, quelles que soient les promesses de campagne faites dans la course pour succéder à Johnson au n ° 10 dans quatre semaines.

Tony Danker, directeur général de la CBI, a déclaré que l’urgence de la crise à venir signifiait que Johnson “doit réunir les deux candidats à la direction” maintenant pour convenir d’un soutien supplémentaire aux consommateurs et aux entreprises sur les factures d’énergie avant l’annonce du plafonnement des prix le 26 août.

Le chef d’entreprise a mis en garde contre un “été de dérive”, arguant qu’il était essentiel de rassurer que “les gens seront soutenus de manière significative – sans attendre le 5 septembre ou plus tard”.

Cependant, Downing Street a rejeté l’idée d’une rencontre entre Johnson, Sunak et Truss. Le n ° 10 a également rejeté les appels de M. Brown à des réunions Cobra régulières et à un budget d’urgence en août pour aider à éviter une “crise humanitaire” cet hiver.

Le porte-parole officiel de M. Johnson a insisté sur le fait qu’il appartiendrait à un futur Premier ministre de décider si ou quelles mesures sont nécessaires, arguant que cela enfreindrait la convention pour que Johnson soit impliqué dans toute “mesure fiscale importante”.

La députée Rachel Reeves, la chancelière fantôme du Labour, a déclaré: “Les gens s’inquiètent de la façon dont ils vont payer leurs factures et faire leur épicerie hebdomadaire, et tout ce que fait le Premier ministre conservateur, c’est hausser les épaules.”

Elle a ajouté: “Une crise économique comme celle-ci nécessite un leadership fort et une action urgente – mais à la place, nous avons un parti conservateur qui a perdu le contrôle et qui est coincé avec deux candidats à la continuité qui ne peuvent offrir que la même chose.”

Dans une lettre envoyée lundi, le chef du SNP, Sturgeon, a exhorté le Premier ministre à déplacer une proposition de réunion entre les chefs des gouvernements britanniques de septembre à cette semaine, affirmant que de nombreux « leviers du gouvernement » nécessaires pour résoudre le problème restent réservés à Westminster. .

Le chef de la Lib Dem, Ed Davey, a déclaré que Truss ou Sunak devraient accepter d’annuler l’augmentation du plafond des prix de l’énergie de 1 400 £ qui devrait entrer en vigueur en octobre – arguant que le gouvernement pourrait absorber le coût de 36 milliards de £ dans le cadre d’un « programme de congé énergétique ».

“Il s’agit d’une urgence, et le gouvernement doit intervenir maintenant pour économiser 1 400 £ aux familles et aux retraités en annulant l’augmentation prévue des factures d’énergie en octobre.”

Les Lib Dems ont soutenu l’appel de M. Brown à un rappel du Parlement afin que le “soutien d’urgence” puisse être voté et mis en place dès que possible, affirmant que les familles et les retraités “ne peuvent plus se permettre d’attendre”.

La porte-parole du Trésor du parti, Christine Jardine, a déclaré L’indépendant: “Johnson s’est assis sur ses mains pendant que Sunak et Truss laissent tomber la nation avec leurs terribles arguments de leadership.”

M. Brown a dénoncé le “vide” au sommet du gouvernement, soulignant des recherches montrant qu’environ 35 millions de personnes étaient menacées de pauvreté énergétique en octobre. L’ancien dirigeant travailliste a déclaré à ITV Bonjour Bretagne: “Ce n’est pas seulement qu’ils dorment au volant – il n’y a personne au volant en ce moment.”

Pendant ce temps, Sunak a saisi le rejet par Truss des « aumônes » sur le coût de la vie – arguant lundi que sa promesse de réductions d’impôts immédiates ne « toucherait pas les côtés » pour les familles à faible revenu.

Truss s’est engagé à supprimer immédiatement les prélèvements verts sur les factures et à annuler une hausse de l’assurance nationale (NI). Mais l’équipe de l’ancien chancelier a déclaré que la réduction du NI ne vaudrait que 59 £ pour ceux qui bénéficient du salaire vital national.

S’exprimant lors d’une visite de campagne à Carlisle, Sunak a déclaré aux journalistes qu’il agirait “avec audace” avec un soutien supplémentaire. “Liz Truss disait qu’elle ne pensait pas qu’il devrait y avoir d’autre soutien direct – je ne pense pas que ce soit juste.”

L’ancien ministre David Davis, un partisan de Sunak, a déclaré L’indépendant: “Il est important de mettre en place une aide supplémentaire avant les projets de loi d’octobre… Il faudra un mouvement rapide de la part de l’élu.”

Le haut responsable a ajouté: “Il y a beaucoup de gens qui paient très peu d’impôts et qui font face à des coûts énormes – des dépenses plus ciblées pour aider sont presque certainement un meilleur pari [than tax cuts] pour le rendre tolérable. Certains obtiennent des allégements fiscaux tandis que d’autres souffrent, ce n’est pas un moyen d’unifier le pays.

Son collègue conservateur Nigel Mills, incertain de soutenir Sunak ou Truss, a déclaré que le prochain Premier ministre “voulera révéler très rapidement le coût de la vie du paquet” – affirmant que davantage de paiements pour alléger les factures d’énergie étaient inévitables.

Le député d’Amber Valley a suggéré que celui qui gagnerait pourrait augmenter le paiement unique existant de 650 £ au profit des demandeurs ou augmenter le paiement du carburant d’hiver pour les retraités.

John Stevenson, le député conservateur de Carlisle, a ajouté : « Celui qui prendra le pouvoir devra faire le point et, je suppose, introduire un nouveau paquet de soutien. Ils doivent faire plus pour aider.

Mais l’allié clé de Truss, Brandon Lewis, a refusé à plusieurs reprises de dire si ces choses incluraient de nouveaux paiements au coût de la vie, malgré le fait qu’elle insisterait sur le fait qu’elle examinerait “d’autres choses” qu’elle pourrait faire pour aider.

Interrogé neuf fois sur BBC Radio 4 Aujourd’hui programme si elle envisagerait des paiements de soutien supplémentaires, l’ancien ministre d’Irlande du Nord a déclaré: “Ce serait préjuger d’un budget que nous n’avons pas encore eu.”

Cela survient alors que les militants ont averti que la nation était confrontée à un hiver “froid et affamé” et à des niveaux de pauvreté jamais vus depuis des décennies. Les récents commentaires de Mme Truss selon lesquels elle ne voulait pas offrir plus de « documents » ont été qualifiés d’« insultants » par le Groupe d’action contre la pauvreté des enfants (CPAG).

“C’est assez insultant d’utiliser le mot aide alors que ce que les gens demandent, c’est de l’aide pour traverser une crise du coût de la vie franchement sans précédent”, a déclaré Sarah Ogilvie, responsable des politiques au CPAG. « La réponse du gouvernement a été sourde. Le soutien offert jusqu’à présent n’est pas suffisant.

Age UK a déclaré que les personnes âgées à faible revenu étaient confrontées à une situation “de plus en plus effrayante” alors que les factures d’énergie continuaient d’augmenter.

“Les personnes âgées et les autres personnes à faible revenu auront également besoin de plus de soutien financier … car ces hausses de prix incessantes érodent si rapidement l’aide supplémentaire qui leur a été accordée il y a seulement quelques mois”, a déclaré Caroline Abrahams, directrice d’Age UK.