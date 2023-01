Boris Johnson invité à prendre la parole à la “conférence des comploteurs” juste après les résultats des élections de mai

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Boris Johnson a été invité à prendre la parole lors d’une “conférence de comploteurs” de partisans espérant le restaurer en tant que chef conservateur.

L’événement aura lieu en mai à la suite de ce qui devrait être des résultats désastreux aux élections locales pour Rishi Sunak.

Jusqu’à 1 000 membres du parti conservateur pourraient se rassembler à Bournemouth pour entendre M. Johnson parler, espèrent les organisateurs de la nouvelle Organisation démocratique conservatrice (CDO).

Dirigé par le donateur conservateur Lord Cruddas, le CDO veut prendre le pouvoir des députés conservateurs, qui ont évincé trois premiers ministres au cours des cinq dernières années, et le donner aux membres du parti, parmi lesquels M. Johnson reste incroyablement populaire.

La semaine dernière, les alliés de l’ancien Premier ministre ont admis que la campagne pourrait lui ouvrir la voie pour retourner à Downing Street.

L’indépendant comprend que les politiciens de haut rang qui seront invités à prendre la parole lors de l’événement incluent M. Johnson, son ancien secrétaire à l’intérieur Priti Patel et son proche allié Jacob Rees-Mogg.

David Campbell Bannerman, le président du CDO, a déclaré à l’Independent : « Cela aura lieu en mai après les élections locales afin de ne pas détourner l’attention de la campagne. En plus de fournir une plate-forme pour les voix de la base, nous inviterons également un certain nombre de politiciens de haut niveau à prendre la parole qui sont favorables à notre campagne pour rendre le Parti conservateur plus démocratique. »

Il est entendu que l’événement pourrait se tenir dans des lieux de conférence conservateurs traditionnels tels que Torquay ou Harrogate, mais les organisateurs espèrent que ce sera à Bournemouth.

Le CDO insiste sur le fait que leur groupe n’est pas seulement un front conçu pour ouvrir la voie à M. Johnson pour diriger à nouveau le parti.

Mais ils ont attiré la colère d’autres partisans de Boris, dont l’un a déclaré la campagne “conneries” ce week-end.

Un porte-parole de M. Johnson a déclaré: “Boris Johnson soutient pleinement le gouvernement.”