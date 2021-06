Boris Johnson intensifie les «guerres de la saucisse» après qu’Emmanuel Macron a déclaré que l’Irlande du Nord ne faisait pas partie du Royaume-Uni

BORIS Johnson a intensifié les «guerres de la saucisse» hier – après qu’Emmanuel Macron a affirmé que l’Irlande du Nord ne faisait pas partie du Royaume-Uni.

Le président français a montré son ignorance lorsque notre Premier ministre lui a demandé d’assouplir les règles de l’UE qui pourraient interdire aux entreprises britanniques d’envoyer des produits carnés réfrigérés en Ulster.

Boris Johnson a intensifié les «guerres de la saucisse» après qu’Emmanuel Macron lui ait dit que l’Irlande du Nord ne faisait pas partie du Royaume-Uni Crédit : Getty

La revendication du président français Emmanuel Macron a laissé Boris Johnson abasourdi Crédit : AFP

Le protocole est conçu pour éviter une frontière dure avec la République d’Irlande en maintenant l’Irlande du Nord dans le marché unique et en veillant à ce qu’elle respecte les règles commerciales de l’UE. Crédit : PA

M. Johnson a déclaré que M. Macron devrait se mettre à sa place et a demandé: « Comment aimeriez-vous que les tribunaux français vous empêchent de déplacer des saucisses de Toulouse à Paris? » Son homologue français aurait répondu : « Ce n’est pas une bonne comparaison car Toulouse et Paris sont dans le même pays. »

Le Premier ministre a semblé abasourdi et a déclaré: « La Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord font également partie du même pays. »

Hier soir, M. Johnson était sur le point de déchirer le protocole qui, selon lui, a conduit à des contrôles douaniers «draconiens» par des fanatiques de l’UE.

Des sources ont mis en garde contre un délai de deux semaines pour parvenir à un compromis avant que M. Johnson ne soit contraint d’agir pour éviter le risque de vider les rayons des supermarchés de la province. M. Macron a laissé tomber son banger clanger lors d’une réunion privée avec le Premier ministre lors du sommet du G7 à Cornwall.

M. Johnson a utilisé l’exemple de la Saucisse de Toulouse – une saucisse rustique enroulée épicée du sud de la France à base de porc, de vin rouge et d’ail.

Une source gouvernementale a déclaré : « C’est souvent le cas lors de toutes nos conversations avec l’UE qu’ils ne voient pas l’Irlande du Nord de la même manière que nous. Le premier ministre a été assez frappé par ce que le président avait à dire.

« C’était extrêmement révélateur sur la façon dont ils voient le problème et, peut-être, explique pourquoi nous avons eu tant de difficultés avec eux. »

M. Johnson a rencontré un entêtement et un manque de connaissance géographique similaires lors d’une matinée de rencontres en tête-à-tête avec la chancelière allemande Angela Merkel et les deux présidents de l’UE Ursula von der Leyen et Charles Michel. Les pourparlers ont été décrits comme « sérieux et francs », mais M. Macron et Mme Merkel ont été qualifiés de « plus réfléchis ».

Un initié a déclaré : « Nous ne recevions pas grand-chose d’eux. Ils semblaient tous lire un script.

M. Johnson a rencontré un entêtement et un manque de connaissance géographique similaires lors d’une réunion avec la présidente de l’UE Ursula von der Leyen Crédit : AFP

Mme Merkel aurait été «plus réfléchie» lors d’une réunion avec le Premier ministre Crédit : Getty

M. Johnson a qualifié l’approche du bloc des règles du Brexit de « théologique » et a déclaré qu’il n’hésiterait pas à prendre des mesures si l’UE ne parvenait pas à modifier les restrictions commerciales. Il a ajouté : « Si le protocole continue à être appliqué de cette manière, alors nous n’hésiterons évidemment pas à invoquer l’article 16, comme je l’ai déjà dit.

« N’oubliez pas que l’UE elle-même a invoqué l’article 16 en janvier pour ne pas appliquer le protocole, afin qu’elle puisse arrêter le transfert des vaccins de l’UE vers le Royaume-Uni.

« J’ai parlé à certains de nos amis ici aujourd’hui, qui semblent mal comprendre que le Royaume-Uni est un seul pays, un seul territoire. J’ai juste besoin de leur mettre ça en tête. Mais les chefs de l’UE creusaient obstinément dans leurs talons.

Un responsable a déclaré sans ambages : « Nous avons évolué en Europe. Ce n’est pas quelque chose qui intéresse les Européens.

« Les gens ne veulent pas que nous parlions de saucisses en Irlande du Nord. Ils veulent voir les dirigeants européens parler de choses importantes, comme l’emploi et les vaccins.

« Il n’y aura pas d’hésitation. Les dirigeants nationaux des États membres et les deux dirigeants européens sont sur la même longueur d’onde. C’est un problème très grave. Elle a été rédigée, signée, ratifiée et fait désormais partie du droit britannique, du droit européen et d’un traité international.

« L’UE est une communauté de droit fondée sur des règles et des procédures. Nous renforçons ce message, qui a déjà été donné à plusieurs reprises. Nous avons clairement indiqué notre position mercredi et la balle est dans le camp britannique.

Johnson a demandé à l’UE d’assouplir les règles qui pourraient interdire aux entreprises britanniques d’envoyer des produits carnés réfrigérés en Ulster Crédit : PA

Charles Michel s’est également joint aux pourparlers avec M. Johnson Crédit : Reuters

Hier soir, une source gouvernementale a répondu : « Peu nous importe que les citoyens européens se soucient ou non de cette question. Nous faisons. »

La source a déclaré que le protocole « excessivement contraignant » causait non seulement des problèmes de mouvement de la viande au Royaume-Uni, mais empêchait également le mouvement de 30 types de drogues et de médicaments. Il a ajouté : « Nous voulons une solution négociée mais le temps presse. »

Des MILLIERS de partisans de la rébellion d’extinction ont défilé hier dans les rues de Falmouth à Cornwall pour faire campagne contre l’utilisation de combustibles fossiles. Il y a également eu des manifestations visant à alerter les dirigeants du G7 sur les crises en Éthiopie et au Myanmar.

Qu’est-ce que l’article 16 ? Le protocole d’Irlande du Nord a été convenu par l’UE et le Royaume-Uni dans le cadre de l’accord commercial post-Brexit pour éviter une frontière dure sur l’île d’Irlande.

En vertu du protocole, l’Irlande du Nord est effectivement toujours à l’intérieur du territoire douanier de l’UE et du marché unique.

L’article 16 permet au Royaume-Uni ou à l’UE d’agir unilatéralement lorsque le protocole entraîne de manière inattendue de graves « difficultés économiques, sociétales ou environnementales ».

Cela ne signifie pas que le protocole est suspendu et est destiné à être un dernier recours lorsque les deux parties ne peuvent pas parvenir à un accord.

Si une partie déclenche l’article 16, l’autre est autorisée à prendre des mesures de rééquilibrage en réponse.

L’UE a déclenché l’article 16 en janvier de cette année au milieu d’une dispute concernant l’approvisionnement en vaccin AstraZeneca, le bloc exigeant que des injections soient envoyées des usines britanniques en Europe pour compenser le manque de livraisons.