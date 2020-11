Boris Johnson insiste sur le fait que “ votre niveau Covid n’est pas votre destin ”

Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

La rébellion brasse comme la plupart de l’Angleterre dans les niveaux les plus difficiles

Boris Johnson fait face à une réaction massive des conservateurs face à de nouveaux projets visant à placer une grande partie de l’Angleterre sous les restrictions les plus élevées après un mois de verrouillage national. Manchester, Hull et Newcastle font partie des parties du Nord qui doivent faire face aux restrictions de coronavirus les plus strictes avec seulement trois zones – Cornwall, les îles Scilly et l’île de Wight – placées dans la catégorie la plus basse de niveau 1. Londres et Liverpool ont tous deux été placés au niveau 2, où le mélange des ménages n’est autorisé qu’à l’extérieur, en un coup dur pour l’industrie hôtelière de la capitale. Les députés conservateurs devraient se rebeller sur les plans lorsqu’ils seront votés mardi prochain. Le site Web du gouvernement permettant aux gens de rechercher leur niveau s’est écrasé peu de temps après le lancement, mais vous pouvez utiliser notre recherche par code postal pour savoir à quel niveau vous vivrez à partir du 2 décembre. Voici le raisonnement du gouvernement en matière d’attribution de niveaux et lisez un guide des règles dans Niveau 1, aux niveaux 2 et 3.

Lors d’une conférence de presse à Downing Street, Boris Johnson a insisté sur le fait que “votre niveau n’est pas votre destin”, affirmant que les mesures seraient revues toutes les deux semaines. Cela survient alors que la Grande-Bretagne a enregistré 17555 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures et 498 nouveaux décès dans les 28 jours suivant un test Covid-19 positif. Les règles de chaque système de niveau sont différentes de la dernière fois. Voici un guide sur la façon dont ils ont changé. Et voici comment les règles s’appliquent aux gymnases, ce qui se passe avec les coiffeurs et comment les clubs de Premier League et de Football League sont affectés par le nouveau système de niveaux.

Les propriétaires se préparent à une éventuelle hausse de la taxe d’habitation de 70 £

Les ménages pourraient faire face à 70 £ l’année prochaine en raison d’une taxe d’habitation plus élevée, a averti l’Institut d’études fiscales dans son analyse de l’examen des dépenses de Rishi Sunak. L’augmentation est possible après que le chancelier a choisi de réduire le soutien aux autorités locales, mais leur a donné la possibilité d’augmenter la taxe d’habitation de 5% à la place. L’IFS a déclaré que les conservateurs subiraient des pressions pour rompre les promesses du manifeste de ne pas augmenter les impôts alors que M. Sunak faisait face à un trou noir plus important que prévu de 40 milliards de livres sterling dans les finances publiques.

Boat Race a quitté Londres pour des raisons de sécurité

Les équipages de Cambridge ont l’avantage à domicile pour la course de bateaux de l’année prochaine après que les organisateurs ont été forcés de déplacer la pièce maîtresse de la Tamise. Un tronçon de trois miles de la Great River Ouse entre Ely et Littleport dans le Cambridgeshire a été choisi en partie en raison de préoccupations concernant la sécurité du pont Hammersmith. Le monument vert de l’ouest de Londres est presque à mi-chemin de la course et a été fermé pendant 18 mois en raison de problèmes structurels. Lisez ce que les organisateurs ont dit.

Courir Downing Street | Dan Rosenfield, l’homme qui a aidé George Osborne à diriger l’économie pendant la crise financière mondiale, a été nommé nouveau chef de cabinet du premier ministre.

Partout dans le monde: un chef de file du trafic sexuel emprisonné

L’exploitant d’un vaste réseau de trafic sexuel en ligne a été condamné à 40 ans de prison dans une affaire qui a scandalisé la Corée du Sud. Cho Ju-bin, 25 ans, a supervisé un groupe de 38 complices qui se sont liés d’amitié, puis ont fait chanter au moins 74 femmes pour qu’elles partagent des vidéos explicites qui ont ensuite été publiées dans des salles de chat Internet à la carte. Seize des victimes avaient moins de 16 ans. Julian Ryall a l’histoire.

Entretien du jeudi

‘Je dévoile mes moments les plus vulnérables’