Boris Johnson a semblé incapable de nommer le maire conservateur de l’ouest de l’Angleterre lors d’une rencontre difficile lors d’une visite de campagne pour rallier le soutien au parti avant les élections locales du mois prochain.

Interrogé par un journaliste lors d’une visite dans le Gloucestershire pour savoir s’il était en mesure de nommer Tim Bowles – le maire sortant élu il y a quatre ans – le Premier ministre a trébuché: «Je suis très favorable aux maires puissants de l’ouest de l’Angleterre et d’ailleurs.

« Mais ce que je veux voir, c’est un maire conservateur plus fort à Londres et dans les West Midlands et l’ouest de l’Angleterre et dans tout le pays. »

Dans une deuxième tentative pour obtenir une réponse à la question, le journaliste a demandé à nouveau: «Vous avez un maire conservateur dans l’ouest de l’Angleterre en ce moment, je me suis simplement demandé si vous savez qui est cette personne?»

Cependant, le Premier ministre – incapable de citer le nom de M. Bowles – a répondu: «Eh bien, je peux vous dire que je ferai campagne pour le maire de l’ouest de l’Angleterre, et tous les candidats conservateurs tout au long de la semaine».

Sortant M. Johnson de sa misère, le journaliste a déclaré: «Vous ne savez donc pas qui est Tim Bowles, votre maire actuel?

«La raison pour laquelle je pose la question est que les électeurs sont invités à se rendre aux urnes pour voter sur les maires, les maires de métro, les commissaires de police, les locaux – quatre bulletins de vote dans certains cas. C’est très confus pour les gens, n’est-ce pas?

Le Premier ministre a ajouté: «Il y a une solution très simple, c’est voter conservateur, vous ne vous tromperez pas. C’est ma réponse ».

M. Bowles est devenu le premier maire de métro de la West of England Combined Authority, composée de trois des conseils de la région – Bath et North East Somerset, Bristol et South Gloucestershire.

Il a annoncé l’année dernière qu’il ne serait pas candidat à la réélection en tant que maire du métro et les conservateurs ont choisi l’homme d’affaires Samuel Williams pour se présenter à la bataille électorale du mois prochain.