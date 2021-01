Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que l’Angleterre adoptait un verrouillage national qui, espère-t-il, sera suffisamment difficile pour contenir une nouvelle variante très contagieuse de Covid-19.

Les gens ne peuvent quitter leur domicile que pour acheter des produits de première nécessité, travailler s’ils ne le peuvent pas, faire de l’exercice, aller chez le médecin et échapper à la violence domestique, a-t-il déclaré dans un communiqué lundi soir. Le primaire, le secondaire et les collèges passeront également à l’apprentissage à distance mardi, sauf dans de rares cas, a-t-il déclaré.

« Je comprends parfaitement les inconvénients et la détresse que ce changement causera à des millions de personnes et de parents dans tout le pays », a déclaré Johnson. « Le problème n’est pas que les écoles ne sont pas sûres pour les enfants … le problème est que les écoles peuvent agir comme des vecteurs de transmission, provoquant la propagation du virus entre les ménages. »

Les médecins en chef du Royaume-Uni ont recommandé que le pays passe au niveau d’alerte cinq, ce qui signifie que si le pays ne prend pas cette mesure, la capacité du service national de santé « pourrait être dépassée en 21 jours », a déclaré Johnson.

Les changements interviennent alors que le Royaume-Uni se débat avec une variante plus transmissible de Covid-19. À ce jour, le pays a enregistré plus de 2,6 millions de cas de Covid-19 et plus de 75 000 décès liés, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins.

Lundi, le Royaume-Uni a enregistré 58784 nouveaux cas et a maintenant signalé plus de 50000 nouveaux cas de coronavirus pendant sept jours consécutifs.

« Le nombre de décès est de 20% au cours de la semaine dernière et va malheureusement encore augmenter … La plupart du pays étant déjà soumis à des mesures extrêmes, il est clair que nous devons faire plus ensemble pour maîtriser cette nouvelle variante pendant que nos vaccins sont déployés. «

Johnson a averti plus tôt lundi que le Royaume-Uni avait « des semaines difficiles et difficiles à venir » et qu’il n’y avait « aucun doute » que des mesures plus dures seraient mises en œuvre.

Avant l’annonce, plus des trois quarts de l’Angleterre vivaient sous des restrictions de «niveau 4», le niveau de mesures le plus strict du pays.

Lundi après-midi, le leader écossais Nicola Sturgeon a annoncé une nouvelle ordonnance de séjour à la maison pour les citoyens du pays à partir de minuit. Les écoles en Écosse resteront fermées jusqu’au début du mois de février.

Kier Starmer, leader du principal parti travailliste d’opposition britannique, a tweeté dimanche que Johnson « doit mettre en place des restrictions nationales dans les prochaines 24 heures ».

Les vaccins contre le coronavirus sont le seul point positif dans une pandémie qui continue de faire rage au Royaume-Uni et dans une grande partie de l’Occident. Lundi, le Royaume-Uni a commencé son déploiement du vaccin Oxford-AstraZeneca après avoir commencé à déployer le vaccin Pfizer / BioNTech en décembre.

Le gouvernement britannique a décidé de mettre en œuvre un délai de 12 semaines entre la première et la deuxième dose des vaccins contre les coronavirus Pfizer-BioNTech et Oxford-AstraZeneca, dans le but de couvrir autant de population que possible.

Le groupe consultatif scientifique indépendant pour les urgences du Royaume-Uni a déclaré dimanche qu’il approuvait cette décision, sous certaines conditions, mais la British Medical Association a critiqué la décision du Royaume-Uni de retarder les secondes doses.