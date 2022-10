Boris Johnson “implorait les gens de voter” d’une manière “avilissante” lors de la candidature à la direction des conservateurs, déclare Iain Duncan Smith

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith a décrit Boris Johnson comme “suppliant” les députés conservateurs pour des nominations lors de sa tentative “humiliante” ratée de retourner à Downing Street.

M. Johnson a annoncé qu’il ne se présenterait pas officiellement dans la course pour remplacer Liz Truss à la veille de la clôture des nominations – bien qu’il prétende avoir en privé le soutien des 102 députés nécessaires pour se rendre au scrutin après avoir écourté des vacances dans les Caraïbes pour mobiliser le soutien .

L’ex-Premier ministre a insisté sur le fait qu’il y avait de “très bonnes chances” que les membres du parti aient choisi de le remettre au n ° 10 sept semaines seulement après son départ dans un bourbier de scandale, mais a déclaré que contester la direction “ne serait tout simplement pas la bonne chose à faire”. faire » et a concédé qu’il serait incapable d’unir son parti.

Au moment de sa déclaration dimanche soir, il n’avait obtenu que 62 déclarations publiques contre les 150 de M. Sunak, et l’ex-chancelier a été couronné chef conservateur le lendemain après que sa dernière rivale, Penny Mordaunt, se soit également retirée de la course.

M. Johnson avait probablement “prévu” de laisser la poussière de son propre leadership se déposer plus longtemps avant de tenter un retour politique – mais le poste de Premier ministre de Mme Truss “s’est effondré plus tôt qu’il ne l’avait prévu”, a suggéré Sir Iain.

“Il n’avait fait aucun plan, il n’avait pas d’équipe”, a déclaré lundi soir le député conservateur, qui a dirigé le parti dans l’opposition entre 2001 et 2003, à Andrew Marr de LBC. “Il s’attendait en quelque sorte, je pense, à son arrivée à ce qu’il y ait au moins 150 personnes l’acclamant et cela deviendrait la majorité.

« Cela ne s’est pas produit. Soudain, il s’est retrouvé à lutter et à supplier les gens pour des votes. C’était vraiment dégradant. Puis, quand Rishi et les autres ont dit : “Non, le seul accord que nous ferions avec vous, c’est si vous nous serviez, pas l’inverse”, cela ne lui convenait bien sûr pas.”

Sir Iain a déclaré qu’il avait tenté “d’expliquer” à M. Johnson deux jours auparavant que le “goutte à goutte, goutte à goutte” des retombées de l’enquête parlementaire du Partygate qui lui serait faite dans les semaines à venir aurait “déstabilisé” leur parti, l’avertissant: ” Je ne vois tout simplement pas comment vous vous en sortez.

Mais, remportant les applaudissements de M. Marr pour son imitation de M. Johnson, Sir Iain a imité l’ancien Premier ministre comme ayant répondu avec un rappel et des fanfaronnades caractéristiques, en disant “non, non, non, tout ira bien” et “nous allons le trier”. dehors, ne vous inquiétez pas ».

Mais Sir Iain a déclaré qu’il avait repoussé, disant à M. Johnson que même si l’enquête n’était pas “une épée de Damoclès”, ses semaines de témoignages télévisés seraient un rappel répété du scandale et rendraient les choses “très difficiles”.

“J’ai juste dit:” jusqu’à ce que vous ayez dépassé cela, quelles que soient vos ambitions, vous devez les suspendre “”, a-t-il ajouté.

En fin de compte, c’est ce qui s’est passé, et M. Sunak a été annoncé lundi comme nouveau chef conservateur par le comité d’arrière-ban du parti de 1922, cinq minutes seulement après le retrait de Mme Mordaunt.

Lorsqu’on lui a demandé si le parti conservateur allait désormais s’unir derrière M. Sunak, leur troisième chef en autant de mois, Sir Iain – qui a également été secrétaire au travail et aux pensions de David Cameron – a déclaré qu’il avait “détecté un dernier changement aujourd’hui au sein du comité 22 lorsque [Mr Sunak] apparu devant lui ».

“Il y avait presque une exclamation de soulagement qu’en fait nous n’avions pas besoin d’aller dans le pays, nous n’avions pas besoin d’avoir une autre dispute à ce sujet”, a-t-il dit, prédisant qu’en conséquence, M. Sunak “va certainement” profiter d’une période de relative harmonie politique où « les gens veulent qu’il s’en sorte, qu’il réussisse ».

Il a ajouté: “Je pense que tout le monde se rend compte que nous ne pouvons plus continuer à nous disputer sur les personnalités.”

Refusant de dire si M. Johnson devrait avoir une place dans le cabinet de M. Sunak, comparant l’ancien Premier ministre aux défunts présidents américains Teddy Roosevelt et Ronald Reagan, le qualifiant de “plus grand militant que nous ayons”.

M. Johnson “peut changer le temps, bon ou mauvais”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Vous voulez un homme comme ça à un moment donné de toute façon, alors j’espère qu’en temps voulu, Rishi finira par le rejoindre … parce que nous aurons besoin de ce piquant de campagne lorsque nous arriverons aux prochaines élections.