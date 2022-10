Boris Johnson «hué» lors d’un vol de vacances dans les Caraïbes à Londres pour un retour politique: rapport

Boris Johnson, ancien Premier ministre britannique, a quitté ses vacances dans les Caraïbes et est retourné à Londres pour prendre un deuxième coup de poignard au poste le plus élevé quelques mois seulement après avoir été évincé, selon des informations publiées samedi.

Johnson était dans les Caraïbes lorsque la Première ministre Liz Truss a annoncé sa démission jeudi et a plongé le Parti conservateur dans le chaos alors qu’il cherche à occuper à nouveau le poste le plus élevé six semaines seulement après que Truss a pris ses fonctions.

L’ancien Premier ministre n’a pas publiquement commenté s’il cherchait à être réélu, mais selon un rapport de Reuters, il a déclaré au ministre du Commerce, James Duddridge, qu’il était “prêt pour ça”.

On ne sait pas non plus s’il a écourté ses vacances à la lumière de la démission de Truss, mais les responsables conservateurs en lice pour le poste le plus élevé devront obtenir le soutien de 100 législateurs d’ici lundi, ce qui pourrait signifier un long week-end de lobbying pour l’ancien Premier ministre. .

Johnson a été démis de ses fonctions en juillet après avoir perdu le soutien de son propre parti à la suite d’une série de scandales qui ont finalement conduit à la démission massive de dizaines de responsables gouvernementaux, y compris au sein de son propre cabinet.

On ne sait pas si Johnson pourra obtenir le soutien dont il a besoin de la part du Parti conservateur, ni quelles seraient les répercussions pour le Parti lors des prochaines élections générales s’il obtenait un second mandat.

Johnson est devenu une figure controversée au Royaume-Uni et aurait été hué par d’autres passagers alors qu’il était assis avec sa famille sur le vol de retour vers Londres samedi, selon un journaliste de Sky News.

Johnson devrait affronter son ancien ministre des Finances, Rishi Sunak, qui est également l’un des principaux candidats à la dernière course au poste de Premier ministre.

Un vote au sein des 170 000 membres du Parti conservateur pourrait avoir lieu dès lundi tant que seuls deux candidats sont en mesure d’atteindre le seuil des 100 voix.

Si un seul candidat recueille le nombre minimum de votes nécessaires, ce candidat obtiendra automatiquement le poste.

Les scrutins devraient se terminer le vendredi 28 octobre et les résultats seront annoncés le même jour.