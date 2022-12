Boris Johnson gagne plus d’un million de livres sterling grâce aux discours après avoir quitté Downing Street

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Boris Johnson a gagné plus d’un million de livres sterling grâce à quatre allocutions en seulement deux mois après avoir quitté le n ° 10.

Les chiffres comprennent 277 723 £ des banquiers d’investissement Centerview à New York, 261 652 £ de la Temps de l’Hindoustan en Inde, 215 275 £ de Televisão Independente pour un discours à Lisbonne et 276 000 £ d’un courtier d’assurance basé aux États-Unis en septembre.

M. Johnson a également accepté plus de 40 000 £ de logement gratuit du donateur conservateur Lord Bamford et de sa femme après avoir quitté Downing Street et Checkers en septembre.

Puisqu’il reste un député en exercice au service d’Uxbridge et de South Ruislip, l’information a été publiée dans une mise à jour du registre des intérêts financiers des membres.

Il a accepté l’hospitalité malgré la copropriété de trois maisons dans l’Oxfordshire, Londres et Somerset respectivement. La famille Bamford a en outre contribué plus de 23 800 £ aux célébrations du mariage des Johnson au cours de l’été, répertoriées comme couvrant les coûts de location d’un chapiteau, de toilettes portables, de personnel d’attente, de fleurs, d’un barbecue sud-africain et d’un fourgon à glaces.

Notamment, la déclaration a également révélé que l’actuel Premier ministre Rishi Sunak avait reçu trois dons pour sa campagne à la direction. Ces chiffres comprenaient 2 000 £ du gestionnaire d’actifs James Diner, 4 000 £ de Mark Futter et 2 000 £ du Dr Selva Pankaj, propriétaire de la société d’enseignement privé Regent Group.

En décembre, M. Johnson a prononcé un discours lors d’une conférence sur la blockchain à Singapour, bien que ses recettes de cet engagement particulier n’aient pas encore été rendues publiques.

Auparavant, Johnson a déclaré plus de 11 000 £ d’hospitalité aux États-Unis de Rupert Murdoch ainsi que près de 20 000 £ d’hospitalité de l’aéroport d’Heathrow pour l’utilisation de la suite royale.

Boris Johnson a été remplacé au poste de Premier ministre par Liz Truss en septembre après sa démission en juin.

Malgré les suggestions selon lesquelles il se retirerait du parlement lors des prochaines élections, il a informé son parti conservateur local qu’il avait l’intention de se présenter à nouveau pour son siège.