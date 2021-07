Boris Johnson fustige les critiques conservateurs qui pensent qu’il est trop concentré sur les sièges Red Wall qu’il a remportés en 2019

BORIS Johnson affrontera aujourd’hui les critiques conservateurs qui pensent qu’il est trop concentré sur le Nord.

Le Premier ministre tentera de calmer les esprits au sein de son parti alors qu’il prétend qu’il ne se soucie que des sièges du Mur rouge qu’il a remportés en 2019.

Boris Johnson affrontera les critiques conservateurs qui pensent qu’il est trop concentré sur le Nord Crédit : PA

À la suite de la défaite des élections partielles du mois dernier dans un bastion conservateur du sud, M. Johnson lancera une défense passionnée de son programme de « nivellement vers le haut ».

Cela vient du fait que ses propres députés appellent à ne pas oublier les régions conservatrices plus traditionnelles du Sud.

Et il y a eu une nouvelle pression sur le Premier ministre hier soir après que les sondages ont montré que son gouvernement avait été touché par ses pires notes depuis octobre dernier.

Mais aujourd’hui, il s’engagera à investir de l’argent dans les zones « laissées pour compte », ajoutant : « Il est essentiel de comprendre la différence entre ce projet et le nivellement par le bas.

« Nous ne voulons pas décapiter les grands coquelicots. On ne peut pas enrichir les régions pauvres du pays en appauvrissant les régions riches.

« La mise à niveau n’est pas une opération de propagation de bourrage. »

M. Johnson a insisté sur le fait que les plans visant à dépenser davantage dans le Nord « ne volaient pas à Peter de payer Paul – ce n’est pas une somme nulle, c’est gagnant-gagnant ».

Le mois dernier, les Lib Dems ont saisi Chesham et Amersham à Bucks – un siège conservateur depuis 1974 – au milieu de querelles sur les règles de planification et la voie ferrée HS2 qui traverse la circonscription.

Mais M. Johnson insistera sur le fait que les grands plans de construction et les projets de voyage visant à éloigner la croissance économique du Sud «surchauffé» aideront toutes les régions du pays.

Il pointera du doigt « les zones où les prix des logements sont très élevés et où les transports sont déjà encombrés ».

Et il reprochera à ses prédécesseurs d’avoir mis trop l’accent là-dessus.

Lors d’une visite dans les West Midlands, il dira : « En suralimentant ces zones – en particulier à Londres et dans le Sud-Est – vous faites monter les prix encore plus haut et vous forcez plus de personnes à déménager dans les mêmes zones chères.

« Le résultat est que leurs trajets sont plus longs, leurs trains sont bondés, ils ont moins de temps avec leurs enfants. »

Mais un coup dur pour lui est venu avec une enquête d’Ipsos MORI pour l’Evening Standard qui a montré que 55% des adultes sont insatisfaits du gouvernement – ​​en hausse de sept points de pourcentage par rapport au mois dernier. Seulement 35 pour cent sont satisfaits, en baisse de neuf points.

Il a donné aux ministres une note de satisfaction nette de moins 20, contre moins quatre en juin – avec un fort effondrement du soutien des électrices à la suite du scandale de l’affaire Matt Hancock.