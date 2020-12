Ma facture alimentaire augmentera-t-elle?

La Grande-Bretagne importe un quart de sa nourriture d’Europe, de sorte que les formalités administratives et les retards dans les ports pourraient perturber l’approvisionnement en produits tels que les champignons et la salade. Mais des pénuries majeures sont peu probables car les autorités ont déjà retardé les exigences relatives aux nouveaux documents de livraison de nourriture jusqu’en juillet.

Dès lors, le Royaume-Uni devra être informé des importations d’aliments d’origine animale, notamment de viande, de lait et d’œufs.

Aux termes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Royaume-Uni peut imposer des droits de douane sur les denrées alimentaires en provenance de l’UE, ce qui pourrait augmenter les prix pour les Britanniques. Le cheddar importé, par exemple, pourrait être assujetti à un droit de 57 pour cent. La nourriture et les boissons sont soumises à un tarif moyen de 18 pour cent, soit 2 £ par tête sur un panier typique de 45 £ si le coût est répercuté sur les clients.

Est-ce que je pourrai toujours trouver mes aliments préférés?

Certains produits provenant de l’UE pourraient devenir plus difficiles à trouver si les transporteurs redirigent leurs itinéraires.

Si les formalités administratives entraînent de grandes files d’attente de camions à la frontière, certains aliments périssables pourraient avoir du mal à se rendre aux rayons des supermarchés à temps – d’autant plus que les approvisionnements en fruits et légumes frais ont déjà été interrompus à cause de Covid.

Qu’en est-il des projets de voyage?

Les vacanciers qui se rendent dans l’UE devront s’assurer que leur passeport est valide. Les pays de l’espace Schengen exigent que les passeports des visiteurs de pays non membres de l’UE soient valables au moins six mois.

Ils exigent également que les passeports aient été délivrés dans les dix ans, de sorte que les Britanniques dont les passeports ont des mois supplémentaires ajoutés aux précédents pourraient être affectés. Le gouvernement a déjà conseillé à toute personne souhaitant se rendre dans les pays de l’UE et en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse à partir de janvier de vérifier que leurs passeports respectent ces règles, indépendamment du fait qu’un accord commercial soit conclu ou non. S’ils ont suivi ce conseil, leurs plans ne doivent pas être interrompus dans un scénario No Deal.

Les voyageurs peuvent avoir besoin de formalités administratives supplémentaires lorsqu’ils conduisent en Europe et vous devrez vérifier auprès de votre opérateur de téléphonie mobile si des frais d’itinérance s’appliqueront.

Aurai-je besoin d’une assurance maladie lorsque je voyage en Europe?

Oui. La carte européenne d’assurance maladie (CEAM) ne sera plus valable, les vacanciers se rendant dans les pays de l’UE devront donc souscrire leur propre couverture maladie. Le gouvernement dit que ce sera le cas avec ou sans accord. L’EHIC couvrait les conditions préexistantes, mais pas de nombreuses polices d’assurance.

Dois-je me soucier de mon compte bancaire ou de ma carte de crédit?

Pas si vous vivez en Grande-Bretagne et détenez un compte bancaire au Royaume-Uni. Cependant, des milliers d’expatriés dans les pays de l’UE ont été informés que leurs comptes courants au Royaume-Uni et leurs cartes de crédit seraient fermées à la fin de l’année, car les banques britanniques sont confrontées à des formalités administratives complexes concernant les comptes de leurs clients dans l’UE lorsque la réglementation actuelle prendra fin en janvier.

Est-ce que je pourrai toujours obtenir mes médicaments sur ordonnance?

Il y a de bonnes nouvelles ici. Les médicaments ont été désignés comme des «produits de catégorie 1» extrêmement importants. Cela signifie que des préparatifs supplémentaires sont en place pour éviter toute interruption des approvisionnements. Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a exclu les retards aux frontières pour tout vaccin Covid. Haseeb Ahmad, président de l’Association de l’industrie pharmaceutique britannique, a déclaré dimanche soir au Mail que les firmes pharmaceutiques avaient stocké jusqu’à trois mois de fournitures pour éviter les pénuries. Les importations de médicaments ne seront pas soumises à des droits de douane – même s’il n’y a pas d’accord.

Comment cela affectera-t-il les entreprises britanniques vendant des produits à l’UE?

Le Royaume-Uni négocierait avec l’UE sur les règles de l’OMC – du moins jusqu’à ce qu’une multitude de petits accords puissent être conclus.

Actuellement, les entreprises britanniques peuvent vendre des biens et des services sur les marchés de l’UE en franchise de droits, avec un minimum de contrôles aux frontières. Il en va de même pour les entreprises de l’UE qui vendent ici.

Aux termes de l’OMC, le Royaume-Uni pourrait imposer des contingents et des tarifs sur les marchandises importées de l’UE. Il pourrait le faire pour protéger les principaux marchés britanniques, ce qui rendrait les produits importés plus chers à acheter ici. L’UE pourrait faire de même pour nos exportations, nuisant aux entreprises britanniques qui tentent de vendre sur le continent.

Les emplois britanniques sont-ils menacés?

Il y a eu des avertissements concernant des centaines de milliers de pertes d’emplois, mais beaucoup dépendra de la façon dont les entreprises individuelles réagiront.

Certains secteurs s’en tireront moins bien que d’autres, mais les petites entreprises qui se concentrent uniquement sur le marché britannique pourraient même voir un coup de pouce. Les constructeurs automobiles en particulier ont averti que No Deal leur coûterait 100 milliards de livres sterling sur cinq ans, ce qui entraînerait des licenciements. Selon les règles de l’OMC, les tarifs pourraient ajouter 2 700 £ à une voiture de fabrication britannique vendue dans l’UE. Les tarifs sur les fourgonnettes et les camions pourraient ajouter 22 pour cent aux prix, ce qui rendrait la concurrence plus difficile. Les constructeurs automobiles craignent également une perturbation des chaînes d’approvisionnement pour les pièces et ont accumulé et réservé de l’espace dans les avions au cas où les ports seraient bloqués.

Qu’est-ce que cela signifie pour nos fabricants?

L’UE est le plus grand marché d’exportation pour les fabricants britanniques – des entreprises produisant des produits chimiques à l’électronique et aux véhicules. La plus grande conséquence des conditions de l’OMC serait de passer d’un taux zéro à des tarifs plus élevés.

Une autre préoccupation est l’impact sur les chaînes d’approvisionnement «juste à temps», qui transportent les matériaux dans le pays juste avant qu’ils ne soient nécessaires, ce qui réduit le besoin de stocker les stocks et réduit les coûts d’entreposage. Des contrôles douaniers plus longs peuvent perturber cela.

Les entreprises britanniques devront peut-être également prouver que la plupart des composants de leurs produits sont originaires du Royaume-Uni – ce qui n’est pas facile pour ceux qui ont des chaînes d’approvisionnement mondiales.