Boris Johnson poussera encore plus les ménages les plus pauvres de Grande-Bretagne dans la pauvreté s’il procède à une réduction prévue du crédit universel pour 6 millions de familles, a averti un influent remerciement.

Des millions de personnes sont confrontées à la plus forte baisse du niveau de vie en une génération en 2021, a déclaré la Resolution Foundation.

La chute des revenus sera motivée par la perte de centaines de milliers d’emplois à la fin du programme de congés de Rishi Sunak, ainsi que par la suppression prévue en avril d’une augmentation de 20 £ par semaine du crédit universel et du crédit d’impôt sur le travail introduit l’année dernière pour aider les défavorisés. les ménages font face à la crise de Covid.

Alors que l’économie devrait rebondir à mesure que les vaccinations libèrent le pays du verrouillage, le groupe de réflexion a averti que cela ne se répercuterait pas dans les portefeuilles et les sacs à main des Britanniques, les revenus chutant de 0,4% pour le ménage typique et jusqu’à 10% pour les plus pauvres de la plus forte augmentation annuelle de la pauvreté depuis les années 80.

Le rapport a été publié avant un vote de la Chambre des communes appelé par les travaillistes à maintenir l’augmentation – d’une valeur de 1 040 £ par an pour 6 millions de familles.

La Resolution Foundation a déclaré que la décision de maintenir ou non l’augmentation des prestations «aidera à définir s’il s’agit d’un parlement qui« nivellera »le niveau de vie ou qui fera augmenter la pauvreté».

Le Premier ministre Boris Johnson a été accusé d’avoir «eu peur» après avoir dit à ses députés de s’abstenir lors du vote non contraignant, dans le but d’éviter l’humiliation de la défaite aux mains des députés d’arrière-ban rebelles qui l’ont exhorté à conserver le paiement.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a appelé le Premier ministre à «changer de cap et à donner aux familles la certitude aujourd’hui que leurs revenus seront protégés».

Pendant ce temps, les syndicats de la santé ont exhorté M. Johnson à accélérer le processus de révision de la rémunération du personnel du NHS afin de s’assurer qu’ils ne doivent pas attendre jusqu’en juillet pour obtenir une augmentation promise.

Et une enquête du RSA a révélé qu’un «piège de sécurité économique» avait vu 10% des 3,5 millions de travailleurs précaires du Royaume-Uni retourner au travail dans les 10 jours suivant un test positif pour le coronavirus parce qu’ils ne pouvaient pas se permettre de rester à l’écart.

L’économiste principal de la Resolution Foundation, Karl Handscomb, a déclaré que le rapport d’aujourd’hui révèle que les véritables normes de départ atteintes par Covid-19 ne sont pas encore arrivées.

Un soutien gouvernemental sans précédent, y compris l’augmentation de 6 milliards de livres sterling des prestations et 63 milliards de livres sterling de congés, a largement protégé les revenus des familles de la plus grande contraction économique en plus de 300 ans en 2020, avec une augmentation des revenus globaux des ménages de 0,1%, a-t-il déclaré.

Mais il a ajouté: «Les perspectives de niveau de vie pour 2021 semblent sombres pour le moment – mais le gouvernement peut directement les améliorer.

«Décider si l’augmentation de 20 £ par semaine du crédit universel doit être étendue déterminera si des millions de ménages pourront profiter d’une quelconque amélioration du niveau de vie l’année prochaine. Et si l’on regarde plus loin, la décision de maintenir ou non le coup de pouce de l’UC aidera à définir s’il s’agit d’un parlement «nivelant» le niveau de vie ou faisant monter la pauvreté. »

Le rapport annuel Perspectives des niveaux de vie de la fondation a averti que l’effondrement des revenus des personnes au bas de l’échelle devrait être «nettement plus important» que celui connu à la suite du krach financier de 2008, à moins que M. Sunak ne change de cap, avec des pertes moyennes de plus de 4 pour cent parmi le cinquième le plus pauvre des ménages non retraités et atteignant 10 pour cent pour les plus défavorisés.

La suppression du relèvement de l’UC ramènera le niveau de base des prestations de chômage à sa valeur en termes réels la plus basse depuis le début des années 90. Et cela signifiera que les revenus des 10% les plus pauvres n’ont pas du tout augmenté depuis le début des années 2000, une fois l’inflation prise en compte.

Selon l’analyse du groupe de réflexion, 1,2 million de personnes supplémentaires, dont 400 000 enfants, tomberont dans une pauvreté relative, tandis que les niveaux de pauvreté absolue augmenteront d’une manière qu’ils ne l’ont pas fait même dans les moments difficiles des années 80.

Un «triple coup» de la crise financière, le Brexit et le Covid-19 signifieront qu’au moment des prochaines élections en 2024, la croissance du revenu réel au Royaume-Uni n’aura augmenté que de 8% en 15 ans, soit environ cinq fois moins que les 38 pour cent enregistrés au cours des 15 années précédentes.

Le retrait de la hausse de l’UC fera grimper la pauvreté relative de ses 21% actuels à 23% au moment des élections, forçant 730 000 enfants supplémentaires sous le seuil de la pauvreté et portant la pauvreté relative à son plus haut niveau depuis 2000, selon le rapport.

Les gains moyens réels ne reviendraient pas à leur niveau d’avant le krach financier avant 2026-2027.

Jonathan Reynolds, du Labour, a exhorté la secrétaire du Travail et des pensions, Therese Coffey, à annuler la réduction de l’UC.

Dans une lettre à Mme Coffey, le secrétaire au travail fantôme et aux pensions a déclaré: «Le Premier ministre pourrait rassurer des millions de personnes aujourd’hui que leurs revenus sont sûrs. Le fait que le gouvernement s’abstienne sur la question de savoir si les gens peuvent se permettre de payer leurs factures imposerait une incertitude inutile aux familles déjà en difficulté.

Offrant son soutien au gouvernement pour changer de cap, il a ajouté: «Au nom du parti travailliste, je vous offre notre soutien si vous choisissez de mettre de côté la politique du parti et de travailler avec nous pour soutenir les familles pendant la pandémie.

Mme Coffey aurait rencontré la chancelière vendredi pour discuter de l’inquiétude croissante des conservateurs face à la réduction prévue, avec des spéculations montantes sur un possible retournement du budget de mars.

Mais M. Johnson a clairement fait part de son intention d’ignorer le résultat du vote de lundi, accusant Sir Keir dans un message WhatsApp aux députés conservateurs de «jouer à la politique» en déposant des motions de l’opposition «vides» pour préserver le paiement et la garantie de 20 £ par semaine. repas scolaires gratuits sur le semestre de février.

Et Mme Coffey a souligné les projets du Labour d’abolir complètement l’UC et de le remplacer par un système différent.

«Jonathan Reynolds a soutenu les projets largement critiqués de Keir Starmer de supprimer le crédit universel – ce qui laisserait à des millions de personnes un avenir incertain», a-t-elle déclaré.