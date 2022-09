Boris Johnson fait une dernière tentative pour effacer son nom sur Partygate

Boris Johnson a demandé des conseils juridiques au chef de la direction, Lord Pannick, dans une dernière tentative pour effacer son nom de l’enquête des députés sur la question de savoir s’il avait induit le Parlement en erreur sur Partygate.

Le Premier ministre aurait sanctionné la publication des conseils juridiques du meilleur avocat – qui avait auparavant travaillé contre le gouvernement de M. Johnson lors des affaires historiques du Brexit devant la Cour suprême.

Le document critiquerait l’incapacité du comité des privilèges à faire une distinction claire entre le fait que M. Johnson ait intentionnellement ou non induit en erreur les députés en disant qu’il n’était pas au courant des partis qui enfreignent les règles.

Une source No 10 a dit Les temps ce document de Lord Pannick, qui devrait être publié aujourd’hui par le Cabinet Office, a soutenu que c’était “injuste” et créerait un précédent inutile.

« Chaque jour, des ministres se présentent à la boîte d’expédition sans savoir ce qu’on va leur demander. S’ils commettent une erreur honnête, il est certainement faux qu’ils puissent être accusés d’outrage au Parlement », ont-ils déclaré.

La secrétaire à la Culture, Nadine Dorries, la plus fidèle alliée de M. Johnson, a déclaré au Courrier quotidien: “Cet avis juridique d’expert montre que l’enquête était une chasse aux sorcières biaisée et kafkaïenne – elle devrait maintenant être arrêtée avant qu’elle ne fasse plus de dégâts.”

On ne sait pas comment M. Johnson a l’intention d’utiliser les conseils juridiques de Lord Pannick, censés remettre en question le mandat du comité. Le n ° 10 a déclaré à plusieurs reprises que le Premier ministre coopérerait à l’enquête.

Les alliés de M. Johnson se sont demandé s’il avait induit le Parlement en erreur “délibérément” ou “sciemment” pendant la saga du Partygate. Mais le comité des privilèges a déclaré que son “intention” n’était pas pertinente pour décider s’il était coupable d’outrage au Parlement.

Une note de service déclarait: “Il appartient au comité et à la Chambre de déterminer s’il y a eu outrage et si l’intention du mépris n’est pas pertinente pour prendre cette décision.”

M. Johnson serait “profondément préoccupé” par le résultat potentiel de l’enquête, avec la perspective d’une élection partielle dans sa circonscription d’Uxbridge s’il est reconnu coupable d’outrage et puni par des députés.

Le président Sir Lindsay Hoyle a clairement indiqué qu’il pourrait faire face à une pétition de révocation, qui pourrait déclencher une élection partielle, s’il est suspendu par les députés à la fin de l’enquête.

Pour qu’une pétition de révocation aboutisse, il faut que 10 % des électeurs inscrits dans une circonscription signent la pétition. Le comité a suggéré que l’on pourrait en créer un dans le scénario “hypothétique” selon lequel M. Johnson serait suspendu pendant 10 jours.

Le député conservateur Kevin Hollinrake a déclaré que le comité des privilèges devrait examiner spécifiquement si le Premier ministre a «intentionnellement» induit la Chambre en erreur, mais devrait être autorisé à continuer et à faire son travail sans interférence.

L’allié de Rishi Sunak a déclaré: «Je pense que l’essentiel ici est le mot intentionnellement… Le Premier ministre a-t-il intentionnellement induit la Chambre en erreur? C’est ce qu’ils devraient regarder et, et ils devraient être autorisés à faire leur travail.

Mme Dorries – qui a précédemment appelé les députés conservateurs du comité à se retirer de l’enquête – a insisté sur le fait qu’il était faux que le comité ne se prononce pas sur la question de savoir si Johnson avait sciemment induit les députés en erreur.

“En tant que ministre, vous ne pouvez tout simplement pas vérifier chaque élément de conseil et d’information de confiance que vous recevez de bonne foi par des hauts fonctionnaires bien intentionnés et consciencieux.”

Elle a déclaré que l’enquête des députés “constitue potentiellement un piège pour chaque ministre à l’avenir, et c’est une perspective effrayante pour l’avenir de notre démocratie”.

Mme Dorries a également affirmé dans Newsnight que M. Johnson était “notre Premier ministre le plus titré depuis une génération” – affirmant que les conservateurs “regretteraient” de l’avoir chassé de ses fonctions.