Mme Rudd, qui a servi sous Theresa May avant de démissionner à cause du scandale Windrush, a également déclaré que le Premier ministre allait «en arrière» sur les femmes promues en politique.

L’ancienne ministre du cabinet a déclaré qu’elle avait quitté l’équipe de direction de M. Johnson en tant que secrétaire au travail et aux retraites en septembre 2019 parce qu’elle n’aimait pas son style de gouvernement à propos du Brexit.

«Il y a une sorte de comportement de type club de garçons au parlement parce que cela ressemble encore plus à une école publique ou à un club universitaire qu’à n’importe quel autre endroit où vous irez», a déclaré Mme Rudd.

Elle a ajouté: «Je crains que cela ne recule un peu pour le moment, car à moins que les dirigeants ne fassent vraiment un effort pour que les femmes soient promues en tant qu’égales, tout le temps – pas seulement parce que, oh, faisons la promotion des j’ai oublié les femmes – ça va être un problème.

«Je vois ça chez Boris Johnson, j’en ai peur. Même si je ne l’aime pas du tout. Il vient de ce groupe d’établissement. Et aussi, il a ce genre de langage, qu’il est – à juste titre – nerveux d’utiliser devant des femmes.

Ce n’est pas la première fois que l’ex-ministre, qui a précédemment affirmé que M. Johnson «est clairement plus à l’aise avec les hommes» dans son orbite, s’en prend au Premier ministre. Elle a déclaré lors d’un débat sur le référendum sur l’UE en 2016 qu’il n’était « pas l’homme que vous voulez vous ramener chez vous en fin de soirée ».

L’année dernière, Sam Smethers, directeur de l’organisme de bienfaisance pour l’égalité de la Fawcett Society, a déclaré que le gouvernement avait une «tache aveugle entre les sexes» après avoir révélé qu’un certain nombre de comités de haut niveau du cabinet conçus pour hacher la politique étaient entièrement composés d’hommes.

Et des questions ont été soulevées après le remaniement de l’équipe interne du Premier ministre sous l’ancien assistant Dominic Cummings qui a presque conduit à un cercle restreint entièrement masculin – provoquant une guerre de briefing entre M. Cummings et la fiancée du Premier ministre, Carrie Symonds, qui s’est finalement terminée dans la spéciale. démission du conseiller.

«C’était la façon dont il traitait les autres et sa détermination à délivrer le Brexit, quel qu’en soit le coût en termes d’économie et, je pensais, les conséquences sur la vie des gens», a-t-elle déclaré.

Mme Leadsom et M. Bercow se sont régulièrement affrontés lorsqu’il était président de la Chambre des communes.

Se rappelant leurs réunions hebdomadaires, elle a déclaré: «Cela a atteint un point où j’ai dû emmener quelqu’un avec moi, à cause du niveau de vitriol dans ces réunions.

« Et lui, de même, a dit qu’il avait besoin d’avoir quelqu’un là-bas, parce qu’apparemment j’étais extraordinairement difficile. »

L’ancien procureur général Jeremy Wright a déclaré à l’IfG que David Cameron deviendrait plus publiquement irrité par les situations de Premier ministre que Theresa May après lui avoir succédé.

M. Wright a déclaré: « David Cameron a laissé son irritation se manifester plus souvent et plus visiblement que Theresa ne l’a jamais fait, en obtenant les conseils qu’on lui donnait. »