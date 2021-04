Boris Johnson fait face à la menace de sanctions sévères de la part de l’organisme de surveillance des normes de la Chambre des communes s’il est confirmé qu’il a contracté un prêt pour payer la rénovation de son appartement de Downing Street.

Le Premier ministre faisait face à une pression croissante sur le radoub de 88000 £, les travaillistes exigeant une enquête pour savoir si l’ancien attaché de presse de M. Johnson avait induit en erreur les médias en niant que les fonds du parti conservateur avaient été utilisés et s’il y avait eu une «dissimulation» par des membres de haut niveau le gouvernement.

Et, dans une lettre obtenue par The Independent, le chef libéral démocrate Sir Ed Davey a appelé de toute urgence le chef de la fonction publique Simon Case à révéler si un donateur avait reçu quoi que ce soit en échange de l’aide au Premier ministre dans la rénovation somptueuse de l’appartement n ° 11. .

Un porte-parole n ° 10 a tenté de tuer la controverse croissante en répétant la déclaration de vendredi selon laquelle M. Johnson avait personnellement payé pour toute dépense supérieure aux 30 000 £ autorisées annuellement sur les deniers publics, ajoutant: «Les fonds du Parti conservateur ne sont pas utilisés à cette fin.»

Mais les critiques ont déclaré que des questions clés restaient sans réponse, car la déclaration n’excluait pas la possibilité que l’argent du parti ait été initialement utilisé mais ait maintenant été retourné par le Premier ministre, ni ne résolvait la question de savoir si M. Johnson avait été contraint de contracter un prêt. afin de rembourser l’argent.

Si l’argent était initialement reçu sous forme de prêt, le Premier ministre pourrait enfreindre les règles l’obligeant à mettre à jour le registre des intérêts des députés dans les 28 jours.

Et il est déjà averti qu’il fait face à une punition sévère pour de nouvelles infractions aux règles – y compris la suspension de la Chambre des communes – après avoir été réprimandé à deux reprises pour avoir déposé des intérêts en retard.

Dans un rapport en 2019, peu de temps avant que M. Johnson ne devienne Premier ministre, la commissaire parlementaire aux normes Kathryn Stone a révélé qu’il avait manqué la date limite pour enregistrer un intérêt financier dans une propriété du Somerset, quelques mois à peine après s’être excusé pour un retard dans la déclaration des revenus extérieurs et l’avoir assurée. que ses dossiers étaient désormais à jour.

Mme Stone a déclaré que la déclaration tardive montrait un «modèle de comportement» qui pourrait être considéré comme un «manque de respect» pour les règles de la Chambre des communes. Et le Comité multipartite sur les normes a averti que toute répétition de son «attitude trop désinvolte» serait traitée comme «une question qui pourrait exiger une sanction plus grave».

Comme M. Johnson s’est déjà excusé auprès du commissaire et de la Chambre des communes pour les manquements précédents – et a reçu l’ordre de rencontrer le registraire des intérêts pour avoir ses obligations en tant que député expliqué – la prochaine sanction la plus grave pourrait impliquer une recommandation de suspension, bien que cela le ferait. presque certainement être rejetée lors d’un vote aux Communes.

Un ancien ministre conservateur a déclaré à The Independent que les députés conservateurs étaient moins préoccupés par les opinions des électeurs sur le bien-fondé du radoub de l’appartement que par l’impact du Premier ministre semblant se considérer comme au-dessus des règles.

«En dehors de la bulle métropolitaine, il n’y a pas une énorme succion de dents à propos de son logement», a déclaré le député. «Si quoi que ce soit, les électeurs sont perplexes quant à la raison pour laquelle le Premier ministre doit payer pour le papier peint dans son bureau, et beaucoup d’entre eux pensent » bon vieux Boris « .

«Ce qui inquiète les gens sur les bancs des conservateurs, ce n’est pas l’appartement, c’est cette idée qu’il a le droit d’être au-dessus des règles parce qu’il est Boris. Si les gens jouent vite et librement avec les conventions, c’est très dangereux. »

Une enquête menée par les sondeurs Ipsos Mori a révélé que 59% des électeurs ne considèrent pas M. Johnson comme «digne de confiance», contre un peu plus d’un tiers (35%) qui ne le font pas. En comparaison, 42 pour cent considèrent le dirigeant travailliste Keir Starmer comme digne de confiance et 41 pour cent ne le sont pas. David Cameron, dont le lobbying au nom de la société de financement Greensill a déclenché la dernière fureur de «sleaze», a été considéré comme indigne de confiance par 74%.

Cependant, les notes de satisfaction globale de M. Johnson sont restées inchangées et le directeur de la recherche politique chez Ipsos Mori, Gideon Skinner, a déclaré: «Comme les dirigeants précédents l’ont montré, vous n’avez pas besoin d’être en avance sur la confiance pour gagner des élections si le public pense que vous avez d’autres atouts.»

Dans sa lettre à M. Case, Sir Ed Davey a déclaré qu’il y avait des «préoccupations légitimes» quant à la source ultime de l’argent utilisé pour rénover l’appartement.

Des courriels divulgués suggèrent que le donateur conservateur Lord Brownlow a payé au parti conservateur 58000 £ l’année dernière, pour couvrir les paiements au parti versés à une fiducie planifiée destinée à s’occuper du financement des rénovations futures, qu’il était censé présider.

Mais la confiance n’a pas été établie, et Downing Street a déclaré aujourd’hui qu’un examen mené par le secrétaire du cabinet M. Case et qui devrait prendre quelques semaines examinerait si c’était une option.

Les détails de tout prêt ou don au Premier ministre seraient normalement publiés dans le registre semestriel des intérêts ministériels. Mais aucun registre n’a été publié depuis juillet de l’année dernière, et Downing Street dit que cela ne peut pas se produire avant la nomination d’un nouveau conseiller indépendant pour remplacer Sir Alex Allan, qui a démissionné en novembre après que M. Johnson ait annulé sa conclusion selon laquelle Priti Patel avait intimidé le personnel du Home Office.

Sir Ed a déclaré que tout retard dans la publication des détails du financement était «inacceptable», déclarant au secrétaire du cabinet: «Vous devez agir de manière décisive pour éclaircir toute question concernant: la source de cet argent; si quelqu’un qui a contribué des fonds à cette fin a reçu quelque chose du Premier ministre en retour; et quelles mesures seront prises si un acte répréhensible a été commis. »

Mme Stratton a déclaré aux journalistes le 8 mars que «les fonds du Parti conservateur ne sont pas utilisés pour payer la rénovation du domaine de Downing Street». Et le 26 mars, la présidente des conservateurs, Amanda Milling, a déclaré que les fonds du parti «ne sont pas utilisés» pour payer l’appartement, mais a refusé de dire s’ils avaient déjà été utilisés. Dans une lettre adressée à M. Case, la dirigeante adjointe du Labour, Angela Rayner, a exigé une enquête pour savoir «si l’ancienne attachée de presse a sciemment induit en erreur les journalistes et le public, ou si elle a été induite en erreur par des hauts dirigeants du gouvernement qui semblent vouloir dissimuler».

Un porte-parole n ° 10 a déclaré: «Tous les coûts de rénovation plus large cette année au-delà de ceux prévus par l’allocation annuelle ont été pris en charge par le Premier ministre personnellement. Les fonds du Parti conservateur ne sont pas utilisés à cette fin.