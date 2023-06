Boris Johnson fait face à la perte du laissez-passer de Westminster alors que les députés soutiennent le rapport du Partygate

Les luttes intestines des conservateurs au sujet de Boris Johnson trompant la Chambre des communes à propos du Partygate ont atteint de nouveaux sommets amers lundi soir, ses partisans se voyant dire de baisser la tête de honte.

Johnson risque d’être empêché d’obtenir un accès spécial au parlement après avoir été encerclé par des députés conservateurs furieux dans une tentative de « restaurer la foi » dans la démocratie.

Une majorité écrasante a soutenu la conclusion du comité des privilèges selon laquelle Johnson avait commis cinq outrages au Parlement, notamment en trompant les Communes et le groupe multipartite enquêtant sur lui. Seuls sept députés ont voté contre le rapport, éclipsés par les 354 qui ont voté pour.

Rishi Sunak était absent pour le débat avec d’autres hauts ministres du Cabinet et a été accusé par des députés travaillistes de s’être « enfui ». Downing Street a déclaré qu’il était occupé à rencontrer le Premier ministre suédois avant de se rendre à un dîner dans la soirée.

02:58 Boris Johnson a induit le Parlement en erreur à propos du Partygate, les députés sont d’accord à une écrasante majorité – reportage vidéo

Malgré la tentative de Sunak d’atténuer la querelle interne des conservateurs sur le rapport – en évitant de prendre parti lors du vote sur la question de savoir si son prédécesseur a menti aux députés – l’effusion de sang des conservateurs sur le rapport accablant du comité des privilèges sur la tromperie continue de Johnson à l’égard du Parlement s’est déroulée tard dans la soirée.

Étant donné que Johnson a quitté les Communes la semaine dernière, la suspension recommandée de 90 jours n’a pas pu être appliquée. Au lieu de cela, une motion a été adoptée qui stipulait qu’il devrait être empêché de recevoir un laissez-passer donné à la plupart des anciens députés, ce qui permet un accès non filtré au domaine parlementaire.

Coupant une figure solitaire sur le banc du gouvernement, Penny Mordaunt, la chef de la Chambre des communes, a déclaré qu’il y avait des « conséquences significatives » à prendre des mesures contre Johnson.

Les conclusions du comité des privilèges protégeraient le « droit des députés à ne pas être induits en erreur » ou « abusés dans l’exercice de leurs fonctions », a-t-elle souligné.

Penny Mordaunt, s’exprimant à la Chambre des communes, a déclaré qu’il y avait des « conséquences significatives » à agir. Photo : UNPIXS/HOC

Mordaunt a déclaré que « l’intégrité de nos institutions est importante », et a également abordé « des problèmes plus larges, tels que l’avilissement de notre système d’honneurs » – dans une critique voilée des titres et pairies décernés par Johnson et approuvés par le n ° 10 plus tôt. ce mois-ci.

Dans une démonstration de force, les grands conservateurs se sont alignés pour critiquer Johnson et ont approuvé le rapport du comité des privilèges.

Theresa May, l’ancienne Première ministre que les partisans de Johnson ont aidé à évincer du Brexit en 2019, a exhorté les députés conservateurs à ne pas laisser l’amitié ou la loyauté envers leurs collègues obscurcir leur jugement.

Le point de vue du Guardian sur le patronage d’un Premier ministre: la liste des honneurs honteux de Boris Johnson | Éditorial En savoir plus

« Il est doublement important pour nous de montrer que nous sommes prêts à agir lorsque l’un des nôtres, aussi haut placé soit-il, est pris en défaut », a-t-elle déclaré aux députés, apparemment en référence aux nombreux scandales sordides qui ont englouti l’administration Johnson.

« Après une période troublante de notre vie politique, le soutien au rapport de la commission des privilèges sera une étape modeste mais importante pour restaurer la confiance des gens envers les membres de cette chambre et du parlement. »

Un soutien supplémentaire au rapport contre Johnson est venu d’Andrea Leadsom, l’ancienne secrétaire aux affaires; le député masculin le plus ancien, Peter Bottomley ; et la députée d’arrière-ban Angela Richardson.

La sécurité supplémentaire dont certains membres du comité des privilèges avaient besoin face aux menaces depuis que Johnson s’est retiré a été qualifiée de « profondément honteuse » par Richardson, un député conservateur. Elle a notamment déploré les « attaques » contre un député conservateur.

« C’est un magistrat bénévole et il sert ses électeurs dans cet endroit », a-t-elle déclaré. « Honte, honte, honte à ceux qui travaillent à saper lui et ses perspectives d’avenir. C’est un membre décent et honorable, comme le sont tous les membres du comité des privilèges.

Les alliés de Johnson ont largement déclaré qu’ils boycotteraient le vote, déclarant qu’ils ne participeraient pas aux procédures jugées par un « tribunal kangourou ». Mais ses détracteurs ont affirmé que c’était un moyen d’éviter de révéler que sa position au sein du parti parlementaire avait été gravement diminuée.

Theresa May a déclaré que le soutien au rapport aiderait à restaurer la confiance des gens dans le parlement. Photo : UNPIXS/HOC

Les whips du gouvernement avaient espéré éviter une division formelle en laissant passer la motion « sur le coup ». Mais plusieurs députés étaient déterminés à forcer un vote, montrant encore plus les divisions au sein du parti conservateur.

Après le vote, Nadine Dorries a déclaré que le Premier ministre n’avait pas voté car il « aurait contrarié » les partisans de son prédécesseur.

Dorries, qui a annoncé son intention de se retirer en tant que députée, a tweeté: « Bien sûr, Rishi Sunak n’a pas voté, s’il l’avait fait, il aurait bouleversé les membres conservateurs et les électeurs qui soutiennent Boris Johnson – et plus soutiennent Boris que Rishi.

« Ces gens ne sont pas stupides cependant et ils ont aussi de longs souvenirs. »

Les partisans de Johnson sont restés provocants tout au long du débat de la soirée, continuant à faire connaître leurs sentiments sur le rapport devant la maison.

Jake Berry, l’ancien ministre de la « puissance du Nord », a déclaré que l’ancien Premier ministre « ne peut être tenu responsable de ce que les gens pensaient qu’il pouvait avoir voulu dire ».

Jacob Rees-Mogg, un ancien ministre du Cabinet, a suggéré qu’il y avait des perceptions de partialité chez Harriet Harman qui présidait l’enquête du comité des privilèges, étant donné qu’elle avait déjà partagé des tweets critiques sur Johnson et sa conduite.

Harman a riposté en disant qu’elle avait proposé de se retirer l’été dernier, mais qu’elle avait été « assurée que je continuerais » par le gouvernement. Le Guardian a été informé que l’assurance provenait du dernier whip en chef de Johnson, Chris Heaton-Harris.

Elle a donné un avertissement sévère sur le précédent qui serait créé si Johnson était autorisé à s’en tirer avec ses contrevérités répétées sur toutes les directives de Covid suivies dans le n ° 10, et a appelé les députés à approuver le rapport pour « rétablir la confiance dans notre démocratie parlementaire » .

Les mensonges de Johnson sur le Partygate auraient « contaminé » le gouvernement, ont déclaré des députés En savoir plus

Harman a déclaré: « Parce qu’il était Premier ministre, la malhonnêteté de Johnson – si elle n’était pas contrôlée – aurait contaminé l’ensemble du gouvernement, permettant à la tromperie de devenir monnaie courante et érodant ainsi les normes essentielles à la santé de notre démocratie. »

Jess Phillips, un frontbencher travailliste, a accusé Sunak d’un « manquement à son devoir » en omettant de dire comment il voterait même s’il ne pouvait pas y assister. « Je ne peux pas croire qu’il n’ait pas pu prendre cinq secondes pour répéter ses promesses pour nous dire ce qu’il pense qu’il devrait se passer [to Johnson], » dit-elle.

Au moment du débat, Johnson prononçait un discours devant l’Union démocratique internationale dans lequel une source a déclaré qu’il avait qualifié le comité des privilèges de « partial et délibérément ignorant ». La source a déclaré avoir ajouté qu’il y avait « toujours une autre manche ».