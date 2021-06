Boris Johnson fait face à la flak pour avoir parcouru 250 miles dans un avion de la RAF jusqu’au sommet du G7 sur le thème écologique

BORIS Johnson a été critiqué pour avoir VOLÉ à seulement 250 milles du sommet du G7 à thème écologique à Cornwall hier – alors qu’il se bat pour amener les autres dirigeants mondiaux à s’inscrire à des objectifs verts.

Les députés sont sortis pour critiquer le Premier ministre pour ne pas avoir mis son argent là où sa bouche est et prendre un train ou conduire jusqu’au West Country pour éviter de pomper encore plus de carbone dans l’air.

Boris Johnson a été dynamité après avoir embarqué dans un avion de la RAF de Londres à Newquay, Cornwall, hier Crédit : Andrew Parsons / No10 Downing Street

Le Premier ministre s’est rendu à Newquay dans un avion de la RAF hier après-midi et s’entretiendra en tête-à-tête avec le président américain Biden plus tard dans la journée, avant le début du sommet avec les dirigeants du monde entier.

Se défendant à son arrivée à Cornwall hier, il a déclaré aux journalistes: « Si vous attaquez mon arrivée en avion, je souligne respectueusement que le Royaume-Uni est en fait en tête du développement du carburant d’aviation durable, et l’un des points du plan en 10 points de notre révolution industrielle verte, c’est aussi d’atteindre le « jet zéro ».

Mais Plymouth Sutton et Luke Pollard, du député travailliste de Devonport, ont qualifié la décision d' »avion stupide » et ont déclaré qu’il aurait plutôt dû prendre le train pour donner l’exemple aux autres dirigeants mondiaux.

Des sources gouvernementales ont souligné que le vol était le moyen le plus efficace pour le PM de voyager.

Cela est venu alors que les ministres étaient invités à utiliser la liberté post-Brexit pour supprimer les tarifs et les barrières sur les biens et services environnementaux britanniques de premier plan.

Dans un nouveau rapport important, le Center for Policy Studies déclare que la Grande-Bretagne doit utiliser les sommets du G7 et de la COP26 pour appeler le monde à fournir des incitations aux entreprises pour qu’elles deviennent plus vertes.

Le PM fait face à un contrecoup après avoir parcouru 250 milles jusqu’au sommet du G7 sur le thème écologique Crédit : Andrew Parsons / No10 Downing Street

Lui et le président américain Joe Biden discuteront aujourd’hui avant le début du rassemblement des dirigeants mondiaux Crédit : AFP

Le député travailliste Luke Pollard a déclaré que M. Johnson aurait dû prendre le train pour éviter de pomper plus de carbone et a qualifié sa décision d' »avion stupide »

Il appelle les ministres à supprimer les allégements fiscaux pour les entreprises de combustibles fossiles et à diriger les efforts mondiaux pour introduire une taxe frontalière sur le carbone respectueuse de l’environnement pour gifler les produits sales.

Eamonn Ives, responsable de l’énergie et de l’environnement au CPS, a déclaré hier soir : « Le libre-échange international et la protection de l’environnement sont souvent considérés comme des efforts contradictoires.

« Notre rapport soutient qu’ils peuvent se soutenir mutuellement et qu’ils se soutiennent – et fait une série de recommandations que le gouvernement pourrait adopter pour garantir que sa nouvelle politique commerciale indépendante soit une politique qui assure la prospérité économique et environnementale. »