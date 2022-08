Boris Johnson fait face à des appels pour remettre le président ukrainien Volodymyr Zelensky en tête des honneurs de démission

DOWNING Street subit une pression croissante pour remettre au président ukrainien un gong reconnaissant ses efforts de guerre.

Les partisans britanniques de Volodymyr Zelensky demandent à Boris Johnson de désigner le héros avec un gong pour les dignitaires étrangers.

Le président Volodymyr Zelensky et Boris Johnson à Kyiv cette semaine le jour de l’indépendance de l’Ukraine. Crédit : Getty

Le président Zelensky pourrait se voir remettre un titre de chevalier honoraire par le Premier ministre sortant dans son palmarès.

Boris a fait dévoiler une plaque portant son nom sur l’allée du courage dans la capitale Kyiv cette semaine.

Le président Zelensky a remercié le Premier ministre pour son soutien continu tout au long des six premiers mois de la guerre brutale avec la Russie.

Les députés et les hauts gradés militaires ont déclaré qu’ils souhaiteraient que la Grande-Bretagne rende un gong à l’Ukraine.

La députée conservatrice Alicia Kearns a déclaré: «Je soutiens de tout cœur que le président Zelenskyy reçoive un gong pour sa bravoure et son leadership qui a sans aucun doute conduit à assurer la sécurité des citoyens britanniques.

“Il a dirigé depuis le front, a été une source d’inspiration pour son propre peuple et a observé l’invasion russe.

“Un prix pour le président Zelenskyy ne serait pas seulement un gong personnel, mais montrerait la solidarité continue de la Grande-Bretagne avec le peuple ukrainien, tout comme certaines parties du monde se lassent du conflit.”

Et le vétéran de la guerre décoré, le colonel Richard Kemp, a ajouté: «Le leadership du président Zelensky a joué un rôle déterminant dans la forte résistance ukrainienne contre la Russie et Vladimir Poutine et a également dirigé la ligne protégeant la liberté et la liberté européennes.

“Il mérite la plus haute distinction du Royaume-Uni, et il serait normal que Boris Johnson, son grand ami, le propose pour un prix.”

La semaine dernière, nous avons signalé que Boris Johnson pourrait remettre une pairie au garçon de l’affiche du mur rouge Ben Houchen avant qu’il ne quitte le n ° 10.

Le Premier ministre sortant envisage de faire du maire de Tees Valley un seigneur, car il est considéré comme une réussite de mise à niveau.

Il a défendu des milliards de livres d’investissements dans le Nord-Est, plaidant pour sa région, à Whitehall.

Le mois dernier, il a été suggéré que le Premier ministre souhaitait remettre les ministres du Cabinet Nadine Dorries et Nigel Adams ainsi que les gongs de l’ancien rédacteur en chef du Daily Mail, Paul Dacre.

On dit également qu’il envisage de devenir chevalier pour son chef des communications Guto Harri.