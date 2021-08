Boris Johnson fait allusion à une liste de surveillance ambrée à demi-tour – disant que les règles devraient rester aussi «simples que possible»

Boris Johnson a laissé entendre que son gouvernement abandonnerait son projet d’ajouter une nouvelle catégorie de « liste de surveillance orange » à sa liste de voyages Covid – affirmant qu’il souhaitait que le système de feux de circulation reste « aussi simple et convivial que possible ».

Le gouvernement a envisagé une nouvelle catégorie pour faire savoir aux voyageurs quels pays oranges risquent de devenir rouges – mais l’idée a déclenché une énorme réaction de l’industrie du voyage, des députés travaillistes et conservateurs.

Le ministre junior Matt Warman a défendu l’idée plus tôt lundi – affirmant que passer de trois « catégories coupées et séchées » à un « spectre » plus large ne serait pas compliqué.

Mais le Premier ministre a déclaré plus tard qu’il souhaitait conserver un système de règles simple et convivial et souhaitait «relancer l’industrie du voyage».

Lorsqu’on lui a demandé s’il soutenait l’idée d’une liste de surveillance orange, M. Johnson a déclaré aux journalistes: « Je comprends que les gens se soucient beaucoup de leurs vacances, les gens veulent aller à l’étranger, je comprends à quel point les gens planifient, se préparent pour les vacances d’été. »

Il a ajouté: « Nous devons également nous rappeler qu’il s’agit toujours d’un virus dangereux et nous devons essayer d’empêcher l’arrivée de variantes, nous devons donc avoir une approche équilibrée … Ce que je veux voir, c’est quelque chose d’aussi simple et aussi utilisateur- amical pour les gens que possible.