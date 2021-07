Boris Johnson fait adopter un projet de loi pour permettre aux riches exilés fiscaux de financer les conservateurs, prévient le parti travailliste

Le gouvernement de Boris Johnson tente de faire adopter des réformes électorales pour donner aux riches donateurs conservateurs vivant à l’étranger un « billet gratuit » pour financer le Parti conservateur, a affirmé le parti travailliste.

Le parti de Keir Starmer craint que le projet de loi sur les élections ne supprime les garanties sur les dons en provenance de l’étranger et ne permette aux riches expatriés britanniques – y compris ceux vivant dans des paradis fiscaux – de faire des dons importants aux conservateurs.

Cat Smith, ministre fantôme de la démocratie, a déclaré L’indépendant que les plans menacent l’intégrité des élections au Royaume-Uni en permettant « aux dons politiques étrangers d’inonder notre système ».

Le député travailliste a ajouté: « Il s’agit de changer les règles au profit du Parti conservateur avec des donateurs étrangers capables de faire un don légalement pour financer leurs campagnes depuis leurs paradis fiscaux offshore ou leurs résidences secondaires de luxe. »

Selon les règles actuelles, les partis politiques ne peuvent pas accepter les dons de Britanniques qui vivent à l’étranger depuis plus de 15 ans, car ils ne sont pas autorisés sur les listes électorales.

Mais le projet de loi sur les élections – présenté au parlement lundi – supprimera la limite de 15 ans et permettra à tout expatrié britannique de rejoindre la liste électorale et de devenir un donateur politique autorisé.

« C’est encore un autre exemple des conservateurs contournant les règles à leur profit, rendant légal pour les riches donateurs conservateurs vivant à l’étranger de financer le Parti conservateur », a déclaré Mme Smith.

Lundi, le Cabinet Office a affirmé que les mesures du projet de loi protégeraient les élections britanniques contre les ingérences étrangères.

Le département a déclaré que la loi serait modifiée de sorte que seuls les citoyens britanniques « ou autrement des sources éligibles ayant un intérêt véritable et légitime dans nos élections » puissent dépenser de l’argent pour faire campagne lors de nos élections.

Répondant aux critiques des travaillistes, la ministre de la Constitution Chloe Smith a déclaré: «Notre engagement à supprimer la limite arbitraire de 15 ans aux droits de vote à l’étranger est une promesse faite aux citoyens de tous les horizons politiques.

« Cela est mieux illustré par le militant vétéran de 99 ans, Harry Shindler, qui se trouve également être le membre le plus âgé du parti travailliste en service. »

Le ministre a ajouté : « Les citoyens britanniques vivant à l’étranger ont un intérêt constant pour la politique au Royaume-Uni et dans notre monde de plus en plus numérique, les personnes vivant à l’étranger peuvent être plus connectées à leur pays d’origine. Il est juste qu’ils puissent avoir leur mot à dire dans notre démocratie. »

L’idée d’abolir la règle de 2002 interdisant aux citoyens de faire un don s’ils vivent à l’étranger depuis plus de 15 ans faisait à l’origine partie d’un projet de loi d’initiative parlementaire, avant d’être soutenu par le gouvernement.

L’Electoral Reform Society avait précédemment mis en garde contre les dangers d’autoriser les «dons sans entrave de l’étranger». Et le pair de Lib Dem, Lord Rennard, a déclaré qu’il serait plus difficile de « trouver d’où vient réellement l’argent ».

Le projet de loi électoral pourrait priver du droit de vote des dizaines de milliers d’électeurs, a averti le ministre

Une autre partie du projet de loi sur les élections, l’obligation légale pour les personnes d’avoir une pièce d’identité avec photo pour voter, s’est avérée très controversée.

Les travaillistes ont déclaré que le plan du gouvernement équivalait à une « suppression des électeurs » à la manière des États-Unis, ce qui rendrait plus difficile le vote des personnes issues de minorités ethniques et des personnes à faible revenu.

Les experts ont également averti que M. Johnson pourrait « priver accidentellement du droit de vote » de nombreux électeurs conservateurs dont il a besoin dans le nord de l’Angleterre s’il choisit d’aller de l’avant avec ses plans.