Boris Johnson face à un jugement du tribunal pour dette impayée

Boris Johnson fait face à une décision de justice pour une dette impayée de 535 £, a-t-il été révélé.

Les listes des jugements des tribunaux de comté en octobre dernier incluent une décision contre «Boris Johnson, 10 Downing Street».

Le record, découvert par Détective privé magazine et vu par L’indépendant, a montré que la dette est toujours «insatisfaite» plus de six mois plus tard.

Aucun détail sur la nature de la dette impayée ou l’identité du créancier n’a été révélé.

Mais il arrive normalement que les querelles au sujet de dettes impayées n’atteignent pas le tribunal de comté tant que des efforts considérables n’ont pas été consentis pour garantir le paiement.

La dette a été contractée le 26 octobre, à peu près au moment où la nouvelle a fait surface sur les problèmes de M. Johnson pour financer la rénovation de son appartement du 11 Downing Street, pour un coût estimé à 200000 £.

Il n’y a pas eu de réponse immédiate du n ° 10 aux nouvelles de la dette du Premier ministre.