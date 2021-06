Boris Johnson face à la rébellion de l’aide internationale – suivez en direct

Le conseil du comté de Kent menace le ministre de l’Intérieur de poursuites judiciaires car il avertit que ses services pour les enfants migrants non accompagnés sont au point de rupture pour la deuxième fois en moins d’un an.

L’autorité a déclaré qu’elle ne serait peut-être plus en mesure d’accepter de nouveaux enfants demandeurs d’asile non accompagnés (UASC) d’ici quelques jours et a signifié une lettre formelle avant d’agir au ministère de l’Intérieur.