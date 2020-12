D’autres ont demandé que le Parlement soit rappelé pour débattre des nouvelles mesures, qui pourraient voir de nombreuses personnes vivre sous de nouvelles restrictions de niveau 4 plus strictes pendant des mois.

Samedi après-midi, le Premier ministre avait ordonné à des millions de personnes de rester à la maison et annulé les projets de permettre à d’autres de passer jusqu’à cinq jours ensemble dans une «bulle» de Noël.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

« Le gouvernement, à mon avis, savait jeudi, peut-être même mercredi, qu’il allait couper la prise à Noël, mais il a attendu que le Parlement soit parti », a-t-il déclaré à The World at One sur BBC Radio 4.