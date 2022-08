Boris Johnson ‘exhorte Truss et Sunak à maintenir les investissements verts dans un contexte de crise du coût de la vie

Le prochain Premier ministre britannique ne doit pas renoncer aux investissements dans les énergies vertes tout en concevant des mesures pour atténuer la crise du coût de la vie, Boris Johnson est sur le point d’exhorter.

Dans le but de pérenniser son héritage, le Premier ministre sortant devrait dire à Rishi Sunak et Liz Truss – les derniers candidats dans la course pour succéder à M. Johnson – que le Royaume-Uni doit renforcer son engagement envers le zéro net tout en soutenant les ménages en difficulté, Le télégraphe rapports.

Ces remarques serviront probablement d’avertissement aux deux espoirs n ° 10 de s’en tenir à l’ambition de M. Johnson de construire un nouveau réacteur nucléaire chaque année et de soutenir une multiplication par cinq de l’énergie éolienne offshore d’ici 2030.

Les commentaires attendus de M. Johnson seront particulièrement pertinents pour la campagne du ministre des Affaires étrangères, qui a promis de mettre fin aux prélèvements verts sur les factures de carburant.

Mme Truss a affirmé plus tôt dans son offre pour Downing Street qu’elle ne soutiendrait l’objectif de 2050 pour le net zéro que “d’une manière qui ne nuit pas aux entreprises ou aux consommateurs”.

On dit également que le favori de la course à la direction envisage une réduction de 5% de la TVA et une augmentation des abattements personnels de l’impôt sur le revenu.

Une source gouvernementale a déclaré Le télégraphe: « Boris est passionné par la stratégie énergétique. Il y a une volonté de dire quelque chose cette semaine sur la façon dont tout ce que nous avons fait nous a maintenus dans une bien meilleure position à moyen et long terme, grâce aux investissements dans le nucléaire et l’éolien.

“Tout le travail dans les énergies renouvelables garantira qu’à moyen et long terme nous serons plus autonomes et cela réduira les coûts pour les consommateurs.

« Au fil des années, de Flic26 à la stratégie énergétique et maintenant avec les défis du coût de la vie, c’est une vraie priorité. Nous avons l’infrastructure et la technologie nationales pour être plus résilients et autonomes pour gérer ces défis.

«Nous avons montré au cours de cette année que nous pouvons à la fois nous concentrer sur l’aide aux personnes dans un avenir immédiat, mais aussi investir à moyen et long terme afin de ne pas être à nouveau compromis comme ça.

«Il est clair que nous devons aider les gens à faire face aux factures cet hiver, mais il est encore plus nécessaire de s’attaquer au côté de l’offre et de s’assurer que nous disposons d’une énergie abordable et abordable pour les particuliers et les entreprises dès que possible. Trop de gouvernements ont esquivé cela.

Plus tôt ce mois-ci, M. Johnson a donné son feu vert au financement d’un nouveau réacteur nucléaire Sizewell C de plusieurs milliards de livres dans le Suffolk, suscitant des inquiétudes parmi certains des alliés de Mme Truss quant au fait que cela pourrait limiter sa vision économique.

Un financement privé sera recherché pour le projet dont le coût est estimé entre 20 et 30 milliards de livres sterling.

Le gouvernement devrait ensuite prendre une décision finale sur les investissements publics au début de l’année prochaine, et il devrait acheter une participation de 20% dans l’usine, pour un coût pouvant atteindre 6 milliards de livres sterling.

Le secrétaire aux affaires, Kwasi Kwarteng, qui devrait être la chancelière de Mme Truss si elle remporte la course à la direction, serait “massivement” d’accord avec le plan.