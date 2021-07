Boris Johnson fait face aux appels de près de 50 députés conservateurs pour garantir que les écoles « reviennent à la normale » de manière permanente lorsque toutes les restrictions Covid restantes seront levées en Angleterre – actuellement prévues pour le 19 juillet.

Dans une lettre au Premier ministre, des personnalités de haut rang, dont l’ancien dirigeant Iain Duncan Smith, ont déclaré que la politique actuelle d’auto-isolement était « non durable » et causait « des perturbations inutiles et importantes ».

La demande intervient après que le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a déclaré que le gouvernement souhaitait supprimer les «bulles» scolaires d’ici quelques semaines, avec une décision avant le 19 juillet – étape 4 de la feuille de route Covid du gouvernement.

Johnson n’a pas encore annoncé si le gouvernement poursuivrait le déverrouillage des secteurs restants de l’économie dans trois semaines, mais le nouveau secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré aux députés plus tôt cette semaine qu’il était « très confiant » que l’assouplissement des restrictions se poursuivrait. .

Selon les dernières données, plus de 330 000 élèves se sont auto-isolés en raison d’un contact potentiel avec un cas de Covid la semaine dernière, avec des dizaines de milliers hors de la classe avec une infection suspectée ou confirmée.

Les signataires, qui comprennent également le président du comité de l’éducation des Communes, Robert Halfon, et les anciens ministres Caroline Nokes et Esther McVey, ont insisté : « Les enfants ont tant sacrifié pour assurer la sécurité du pays pendant la pandémie.

« Il est vital que toutes les écoles reviennent à la normale pour le 19 juillet, date de la levée des restrictions, ne serait-ce que pour les derniers jours du trimestre. »

Les 48 députés ont déclaré: « Cela enverra un signal avant l’automne que la route vers la liberté est une » voie à sens unique « et véritablement » irréversible « . »

« Les directives sur l’auto-isolement provoquent des perturbations inutiles et importantes dans l’éducation de centaines de milliers d’enfants », ont-ils ajouté. « Cette politique disproportionnée est insoutenable et provoque une profonde incertitude et anxiété parmi une cohorte qui a déjà assez souffert.

« Des restrictions telles que les bulles dans les écoles provoquent des perturbations continues et graves et empêchent les écoles de fonctionner normalement et d’être en mesure d’offrir toute la gamme d’activités et de sports extra-scolaires qui sont si vitaux pour la santé des enfants.

« Les journées sportives sont annulées et les enfants manquent les concerts de musique de fin d’année, les spectacles, les bals de finissants et bien d’autres choses qui enrichissent normalement l’éducation. »

La lettre a été coordonnée par le groupe de campagne UsforThem, dont la cofondatrice Molly Kingsley a demandé : « Les enfants n’ont-ils pas suffisamment sacrifié pour assurer la sécurité du pays pendant la pandémie ?

« Il est vital que nous rétablissions maintenant la normalité dans les écoles et nous sommes ravis de recevoir autant de soutien de la part des députés », a-t-elle ajouté. « Nous devons nous débarrasser des directives d’auto-isolement, des bulles perturbatrices et envoyer un message clair indiquant que les écoles reviennent à la normale de manière permanente ».